“MonreAlito”, ya Pintó su Calavera

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘A mí me parece muy lamentable que una familia se quiera convertir en cacique de Zacatecas, yo no me atrevería a decir que su enriquecimiento es ilícito, sin embargo, los Monreal en muchos sentidos tienen que aclarar sus recursos’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 19 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Qué Busca el Señor Silvano Aureoles Conejo?

ME LLAMARON mucho la atención las declaraciones del exgobernador de Michoacán, don Silvano Aureoles Conejo, quien ahora quiere ser no sólo candidato del PRD, sino Presidente de México, ¿qué opinan ustedes?

-POR BIEN del ‘Perderé’, debieron haberle hecho el antidoping al Silvano, pues vino a decir puras estupideces: que mi ‘cabecita de algodón’, tendrá que entregarle la Banda Presidencial, porque aunque no lo quiera, él será su sucesor, lo que es una completa mariguanada, si el Aureoles Conejo no pudo con Michoacán, menos, mucho menos podría dirigir el país.

“ME DA hasta risa que dice estar en la lucha ‘por amor a México’, cuando todos sabemos que el infeliz robó a manos llenas, y eso de que él tuvo que entregarle a gubernatura de Michoacán, al Alfredo Ramírez Bedolla de Morena, porque el narco obligó a la gente a punta de pistola votar por el Alfredo, es una auténtica mariguanada, tanto que las pendejadas que dijo en vez de benefi ciar su ‘campaña’ no sólo lo perjudican a él, sino al propio ‘Perderé’ que cada día se hunde más en la ignominia”.

-ADEMÁS -toma la palabra don Roberto- Silvano hizo un pésimo gobierno, él sí, además de corrupto, es autoritario, ¿no recuerdan cuando varios maestros en una gira que hizo Laureano a Aguilillas le pedían seguridad en una cartulinas, y que él se dirigió a uno de ellos, lo empujó y por poco cae al piso?

“ESA ACCIÓN fue muy criticada, porque además a Silvano lo cuidaba el Ejército, no salía de Palacio de Gobierno sin que decenas de militares lo protegieran; en Michoacán no lo quieren.

“Y SEGÚN Ramírez Bedolla, ‘Michoacán está en quiebra técnica, el Gobierno del Estado tiene un boquete fi nanciero cercano a los 50 mil millones de pesos; 21 mil millones en deuda pública bancaria, 13 mil millones en défi cit presupuestal, y el resto en adeudos a terceros institucionales, por ejemplo, 4 mil 800 millones de adeudo con el ISSSTE, mil 580 millones con el IMSS, y 500 millones a pensiones civiles, por mencionar algunos’”.

-¡DIOS DE mi Vida!, entonces lo que busca don Laureano no es la Presidencia de México, sino negociar impunidad-.

-Y SI le rascamos, madre Teresa, el ‘RaTello’ sería un niño de pecho en eso de saquear el erario en comparación con el Laureano, quien le hace honor a su apellido: ‘Conejo’-.

-ME DA pena cómo el PRD se sigue hundiendo en el fango: ese amasiato con el PAN y con el PRI va a marcar su desaparición: En 15 estados del país, el PRD perdió su registro, ellos no lo aceptan, pero pues no tienen derecho a prerrogativas: en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, valieron chetos-.

-¡AY, DON Roberto, hasta sus ojitos se le ponen rojos!-.

-CÓMO no, si yo fui de los fundadores en 1989, con gente de la talla de mi querido maestro Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Amalia García, Andrés Manuel López Obrador, Gilberto Rincón Gallardo, Camilo Valenzuela, José Álvarez Icaza, Arnoldo Martínez Verdugo, entre otros, pero al paso de los años ‘Los Chuchos’ -Jesús Ortega Martínez y Jesús Sambrano Grijalvase apoderaron del PRD y lo prostituyeron.

‘OLVIDARON QUE el PAN nació para combatir la política de mi general Lázaro Cárdenas del Río, y que el PRI asesinó a cientos de compañeros, y éstos hijos de la ching… (censurado) nos dieron cuartelazo y convirtieron al Sol Azteca en la prostituta del PRIAN.

“ESE SILVANO Aureoles lo que está haciendo es para agarrar hueso de senador o de diputado federal, yo no sé cómo Camerino le está siguiendo el juego a ese miserable ladrón que dejó en bancarrota a Michoacán”.

-¿USTED, don Roberto, volvería a cambiaría de partido?-.

-NO, MADRE Teresa, pero lucharé desde adentro para combatir a los malos morenistas o arribistas, contra esos que nomás piensan en ellos y no en un México mejor, soy moreno, pero más que moreno Lopezobradorista-.

‘El MonreAlito’ ya Pintó su Calavera

-IGUAL YO, don Roberto -dice doña Petra-, siempre estaré con mi ‘cabecita de algodón’, él sí ama al país, él sí lucha por un Mexico humanitario, igualitario y democrático, la 4T no es una ocurrencia; por eso me da coraje que los Monreales no se pongan las pilas y hagan un mejor gobierno; a propósito, ya el ‘MonreAlito’, ya pintó su calavera por ‘ambicioso vulgar’, había anunciado que el domingo 27 estaría en la Marcha que encabezará mi ‘cabecita de algodón’ del Ángel de la Independencia al Zócalo, para celebrar los cuatro años de ascenso a la Presidencia de Mexico, pero ayer salió con la jalada de que siempre no, que porque se va a España, claro, a entrevistarse con el saqueador del maldito Enrique Peña Nieto, a ver qué instrucciones le da, a mí no me la pega de que irá a Madrid a una ‘interparlamentaria, España-México, ¿a poco no podría enviar a un representante?

-‘MONREALITO’, como ahora le dicen a Ricardo, ya valió chetos -dice don Roberto-, ahora menos recibirá apoyo de AMLO, pues el miércoles había dicho que asistiría a la Marcha porque ‘soy partidario de él (AMLO), yo soy miembro del movimiento que él encabeza, yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2019 y por supuesto que estaré ahí, puntual a la cita, con solidaridad y con respeto a todo tipo de expresiones’.

“PERO AL día siguiente filtró que, platicando con sus alumnos, les dijo: ‘Hoy España insiste en que vaya a una interparlamentaria. Y ahí me van a ver, porque no he salido en cuatro años… es que el día 27 yo tengo una interparlamentaria México-España, tenemos una reunión en Madrid. Yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir, tengo que ir a Madrid’.

Mientras Tanto acá en Zacatecas Siguen los Asesinatos y el Desgobierno

-PUES ASÍ anda ‘MonreAlito’, con su desesperados bandazos hundiéndose en el fango por su pasión enfermiza de ser Presidente de Mexico, mientras que sus hermanos David y Saúl siguen demostrando su incapacidad y corrupción para gobernar el estado de Zacatecas y el municipio de Fresnillo, respectivamente.

“AYER UN policía estatal preventivo, de nombre David Ulises, fue privado de su libertad, torturado, asesinado a balazos y su cadáver arrojado a un lado de un camino, en el municipio de Pánuco.

POR SUPUESTO, no hay detenidos.

EN COLINAS del Padre, ‘el narco se asomó’ y baleó a dos personas a plena luz del día, en la calle Cerro Tequila, del mencionado fraccionamiento, que poco a poco se va tornando violento.

NO HAY detenidos.

EN EL Fresnillo de los ‘MonreAlitos’, un hombre que pretendía cruzar las calles Membrillo y San Miguel, fue herido a plomazos.

Y, COMO siempre sucede, no hay detenidos.

Y EN NINGUNO de estos hechos sangrientos, reitero, hubo detenidos, ya ni porque el policía estatal pertenecía a la ‘Nueva Gobernanza’.

–BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.