David Monreal es Indolente Ante la ola de Asesinatos: Enrique Laviada

Exige Comparecencia del Fiscal por Asesinato del Estudiante

Por Nallely de León Montellano

El diputado local de MC, Enrique Laviada Cirerol, calificó de indolente al gobernador del estado David Monreal Ávila, debido a la actitud indiferente que proyecta, ante la ola de violencia que atraviesa el estado de Zacatecas.

“A él pareciera que no le duele, o no le preocupa, y por tanto no se ocupa del problema, lo vimos en casos dolorosos mientras había episodios de pánico de ejecuciones en distintos puntos del estado en días recientes, él gobernador estaba preocupado por llegar temprano a la fiesta de los charros”, señaló.

En este sentido, el legislador reconoció que al igual que cualquier ciudadano, el mandatario estatal tiene derecho a divertirse, sin embargo, considera que el tiempo que le dedica a los eventos de estas características, es excesivo, al haber en el estado un código rojo de eventos sangrientos cotidianos.

“Hay otros asuntos como este de la seguridad que deberían de tener su atención, y no la tienen, está atendiendo a otras cosas, pero no lo que debe”, reprochó Laviada.

También señaló la gravedad de que el mandatario estatal culpe a los medios de comunicación de lo que se publica en torno a los asesinatos que se suscitan a diario, por lo que dijo, que desde la tribuna ha planteado que casos como el del estudiante Jorge Iván de 19 años, quien recientemente murió víctima una golpiza propinada por un grupo de jóvenes entre los cuales uno de ellos es hijo y otro su sobrino del gobernador, deben investigarse a fondo para conseguir el debido castigo a los culpables.

“De concluirse que familiares del gobernador participaron en actos delictivos, se debe proceder con todo el rigor de la Ley trátese de quien se trate”, agregó.

En este sentido, dijo que las exigencias y las protestas ciudadanas señalaron al gobernador de manera directa, por lo que considera que es una razón de peso para que las investigaciones se realicen debidamente, y sobre todo que el caso no quede impune.

“No debe quedar impune, sería un agravante dramático de la situación que estamos viviendo, puede ser muy grave que haya impunidad en casos como este; insisto, yo no señalo a nadie, fueron familiares y amigos, pero se tiene que esclarecer y por eso, entre otras cosas, por casos como este queremos que el fiscal comparezca ante la legislatura local”, concluyó.