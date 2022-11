Siguen Llegando Elementos de la Guardia Nacional y Ejército, Pero no Frenan la Violencia: Noemí Luna

Sigue Fallando la Estrategia de Seguridad

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal por el PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, aseguró a Página 24 Zacatecas que la falta de confianza del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, de abandonar su escolta, por temor a un ataque en su contra, viene a mostrar que la estrategia de seguridad en el estado es fallida.

“Sigo insistiendo que no concibo que cada día llegan más elementos de Guardia Nacional (GN) y militares pero todos los días siguen ocurriendo asesinatos, todos los días hay desapariciones y se sigue viviendo un ambiente de miedo. Lo que sucedió en Jerez es inconcebible, no puede ser que el presidente municipal tenga que mandar un boletín donde casi anuncian un toque de queda para alertar a la población que no salga, no se hace nada para que los buenos puedan vivir con tranquilidad”, apuntó.

La legisladora señaló que el secretario Marín debe realizar las acciones pertinentes para que exista la seguridad y el hecho de que declare que se siente inseguro es darle la razón a toda la población con el temor y la percepción de inseguridad.

“La delincuencia superó al gobierno y esto es muy lamentable, como si hubiera ciudadanos de primera o segunda, la obligación del estado es generar paz para todos al margen de si se es un servidor público o no. Ojalá que llegue el día en que nadie necesite de guardias, la obligación del estado es que nadie tenga un trato privilegiado”, añadió.

Finalmente Noemí Luna señaló el mal pago que reciben los elementos de seguridad en el estado donde no se les dan las herramientas necesarias y reprobó que se sigan aprobando presupuestos que no atienden las necesidades reales de la población.

“Existe un presupuesto donde se castiga el rubro de la seguridad donde no hay un programa como el FORTASEG que apoye a las policías estatales y municipales. Todo el recurso se concentra en una figura como la Guardia Nacional pero lamentablemente no está haciendo frente a todos los problemas”, remató.