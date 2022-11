Mi Jardín de Flores

El Libidinoso “MonreAlito”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Sigo insistiendo que no concibo que cada día llegan más elementos de Guardia Nacional y militares pero todos los días siguen ocurriendo asesinatos, todos los días hay desapariciones y se sigue viviendo un ambiente de miedo. Lo que sucedió en Jerez es inconcebible, no puede ser que el presidente municipal tenga que mandar un boletín donde casi anuncian un toque de queda para alertar a la población que no salga, no se hace nada para que los buenos puedan vivir con tranquilidad’: Noemí Berenice Luna Ayala.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 20 de noviembre de 2022.

El Libidinoso ‘MonreAlito’

“YO SABÍA que el Ricardo ‘MonreAlito’ era ojo alegre y que inició en la política a varias mujeres guapas, pero lo que ignoraba era que fuese libidinoso, lujurioso, acosador sexual, falto de respeto, como lo denunció públicamente hace días un connotado escritor, lo que ha provocado fuertes reacciones en contra del senador, una de nuestras agencias, apro-proceso, lo hizo trizas, ¿les leo lo que envió a nuestra Diario Página 24 Zacatecas?”.

-LA ESCUCHAMOS, doña Petra-

-VIENE DE a’i-.

LA NOTA dice:

“EL ESCRITOR Xavier Velasco denunció en redes sociales que el senador de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, acosó a su esposa.

“ESTO SUCEDIÓ el día que les presentaron al también aspirante a la presidencia de la República para el 2024”.

‘EL DÍA que nos presentaron a Ricardo Monreal, sus ojos se embarraron a lo largo del cuerpo de mi esposa. Tras tamaño revisón, me costaría mucho no mirarlo con asco’, indicó el autor de ‘Diablo Guardián’ en su cuenta de Twitter.

“DE INMEDIATO las reacciones comenzaron a surgir, pero solo de las personas que Velasco sigue o ha mencionado que pueden responder, pues comentó que es triste que no pueda abrir los tuits a las respuestas de todos porque ‘abunda gentuza infantil, acomplejada o idiota que se asume escribiendo en las paredes de los baños públicos y cree tener derecho a la impertinencia’”.

‘TERRIBLE EXPERIENCIA’, dijo una usuaria. ‘Cuentan que así se maneja ese personaje, que en persona es muy desagradable su modo de actuar ante las mujeres’, señaló otro.

“XAVIER Velasco es escritor, cronista y ensayista mexicano. Nació el 7 de noviembre de 1964 en Natural de San Ángel, en la zona sur de la Ciudad de México.

“EL TAMBIÉN columnista estudió la carrera de Literatura y Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana.

“HA PUBLICADO las novelas ‘Diablo Guardián’ (por el que obtuvo el Premio Alfaguara en 2003), ‘La edad de la punzada’, ‘Males raíces’ y ‘Luna llena en las rocas’.

“COLABORÓ durante 16 años en el Suplemento Sábado y ha publicado en varios periódicos como Novedades, El Universal, El Nacional, La Crónica, Milenio, Reforma y El País.

“ME CUENTAN -continúa doña Petraque le fue como en feria, yo lo siento por su esposa ‘La Mari Chuy’, que sufre mucho por lo mujeriego que es ‘MonreAlito’, de quien me dicen en muy espléndido con sus amantes, como la Veronica Yvette Hernández López de Lara, a quien impuso como secretaria de Administración, en el gobierno de ‘El Deivis’.

“ESTO DE la Verónica fue más escandaloso, sobre todo por el audio, pues el ‘MonreAlito’ mostró sus dones donjuanescos, con la hoy integrante del Gabinete de su hermano:

‘CLARO QUE no están saldadas las cuentas…Tú me debes porque tú tomaste una decisión. Yo no te lo quiero decir ni tampoco reclamar…Me duele mucho todo, yo te la seguro, aunque tú no lo creas, yo no ando con nadie, yo no estoy saliendo con nadie…No me arrepiento de nada. Lo recuerdo con frecuencia, cada vez que te veía era emoción. Cada día que iba a verte era emoción. Cada día que nos veíamos era emoción. Si volviera a estar contigo aunque fuera una hora, horas, o un día lo haría’.

-RICARDO siempre ha sido así: es el Mauricio Garcés (vivo) zacatecano-dice don Roberto-, por eso las trae muertas, recuerde lo que Yvette, le confesó a ‘MonreAlito’ en ese video:

‘ERES EL amor de mi vida’.

“NI GENARO Borrego, que ese sí era ‘carita’, se le conocieron aventuras amorosas, como a Ricardo, tampoco a Miguel Alonso ‘El Rorro’ del que decían tantas cosas hasta que les calló la boca al casarse con una mujer muy guapa con la que ha procreado varios hijos-.

-POBRE de doña María de Jesús, por eso esa santa mujer, que carga con su pesada cruz, intentó divorciarse de don Ricardo, sin embargo su fe cristiana se lo impidió; pero las vergüenzas que ha de pasar, porque un hombre que traiciona una vez, vuelve a traicionar cuantas veces quiera, sobre todo en las cosas del amor, según he visto-.

-ES CORRECTO -dice don Roberto-, más en la grilla. Ricardo no sólo ha utilizado a partidos políticos para estar vigente, sino, como lo señaló la gobernadora Layda Sansores San Román, formó su propio partido: Fuerza por México-.

-POR ESO, por traidor -toma la palabra doña Petra-, por haber apoyado a candidatas en las pasadas elecciones de 2021, en las que Morena perdió varias alcaldías de la Ciudad de Mexico, mi ‘cabecita de algodón’ no quiere saber más del ‘MonreAlito’, quien ha militado en el PRI, PRD, PT, MC, Morena y creador de Fuerza por México, por ambiciones personales, no para ayudar a la gente como presume-.

-CÓMO se están dando las cosas, yo creo que Ricardo va a regresar al PRI del brazo de su brother ‘Alito’, no le va a quedar de otra-.

-DON RICARDO se iría al partido que, en principio, le ofrezca la candidatura a la Presidencia de la República, pero ¿quién se la ofrecería, si ya todos los partidos tienen sus precandidatos?

“INSISTO, a don Ricardo no le queda otra más que disciplinarse para que después, cuando termine su cargo en el Senado de República, el próximo gobierno, que sin duda lo conservará Morena, pueda tener otro cargo-.

-DE LO contrario, madre Teresa, Ricardo chupará Faros-.

El Otro Monreal, David

-SI ‘EL REY David’ cree que su hijo y sobrino ya la libraron, y que no serán procesados por la muerte del estudiante Jorge Iván Avila Correa, provocada por la golpiza a pies y manos que junto con otros seis junior le propinaron, está equivocado: la indignación y el repudio persisten en todos los estratos sociales y políticos.

“HOY SÁBADO, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, aparecen las declaraciones que el diputado Enrique Laviada Cirerol hizo a nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano:

‘DE CONCLUIRSE que familiares del gobernador participaron en actos delictivos -la muerte del estudiante de 19 años-, se debe proceder con todo el rigor de la Ley trátese de quien se trate, y exige al Fiscal General de Justicia del Estado, dé la cara a los representantes populares:

(ESE CRIMEN) ‘No debe quedar impune -reiteró-, sería un agravante dramático de la situación que estamos viviendo, puede ser muy grave que haya impunidad en casos como este; insisto, yo no señalo a nadie, fueron familiares y amigos, pero se tiene que esclarecer y por eso, entre otras cosas, por casos como este queremos que el Fiscal comparezca ante la legislatura local’.

-PERO ADEMÁS, Laviada Cicerol dijo que ‘David es un Indolente ante la ola de violencia por la que atraviesa Zacatecas, a él pareciera que no le duele, o no le preocupa, y por tanto no se ocupa del problema, lo vimos en casos dolorosos mientras había episodios de pánico de ejecuciones en distintos puntos del estado en días recientes, él gobernador estaba preocupado por llegar temprano a la fi esta de los charros’.

-Y SÍ –dice doña Petra- ya se comprobó que ‘El Deivis’ ‘Gorra Prieta’, le encanta ‘empedarse’ y andar de agarra nalgas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.