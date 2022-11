Continúan Obras de Regeneración en la Presidencia Municipal: Báez

Inversión Millonaria

Por Rubén Palomo Macías

Luis Mario Báez, secretario de Obras Públicas de la capital, declaró a Página 24 Zacatecas que los trabajos de remodelación en la Presidencia Municipal están concluyendo con la primera etapa la cual incluyó la integración, habilitación y modernización de la sala de Cabildo.

“Estamos con 95% en avances con lo que corresponderá a las nuevas oficinas de la Secretaría de Economía y un sector de la Secretaría de Gobierno. Estas obras se están incluyendo en lo que era la fachada de ingreso a la propia presidencia. Sin embargo tenemos una tercera etapa que se encuentra en 35% de avance que es una zona del cuerpo edilicio anexo al nuevo edificio”, comentó.

Luis Mario señaló que el alcalde ha solicitado que se tenga un proyecto a largo plazo donde se valora la inclusión de lactarios, un comedor y una cafetería para el personal. En los próximos meses se concluirá la segunda etapa de regeneración de espacios.

“El fin es dar una mejor atención a la ciudadanía y que los funcionarios del municipio tengan las condiciones oportunas de atención. La segunda etapa tuvo una inversión de tres millones de pesos y estamos manejando un paquete igual, de tres millones, que se está integrando al pleno del Cabildo para aprobarse en el próximo ejercicio fiscal”, comentó.

Luis Mario Báez apuntó que el ayuntamiento con el paso del tiempo ha sido rebasado y se están aprovechando espacios que estaban obsoletos y sin utilizarse.

“Estamos retirando una cantidad importante de tablaroca en espacios que no eran amables en ningún sentido, no tenían condiciones de inclusión, de operación y de atención al público en general. No son suficientes los espacios pero estamos realizando un esfuerzo y en este proyecto integral tenemos un planteamiento de regeneración de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas que ya estaban muy dañadas en todo el edificio antiguo”, finalizó.