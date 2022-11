El Alcalde de Sombrerete Niega que el Alcohol y Tabaco los Controle el Narco

“No Hemos Tenido Hechos Relevantes del Crimen Organizado”

* La Cerveza la Traen de La Laguna Porque Está más Barata; Ignoro por qué Oxxo no Vende Tabaco: Alan

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio de Sombre­rete, Manuel Alan Murillo Murillo, comentó a Página 24 Zacatecas que la venta de alcohol y tabaco en el municipio no está condicionada ni bajo el cargo del crimen organizado, esto a pesar de que existen personas que aseguran que en la cabecera municipal no se pueden adquirir estos productos ni en tiendas de conveniencia.

“La venta de alcohol se ha visto afectada desde que inició la pandemia a raíz de que la cerveza se escaseó. Existen algunos tipos de empresarios que llevan la cerveza de otras partes del país, especialmente de La Laguna porque está más barata que en nuestro estado, es eso no tanto que esté pre­sionándose de alguna u otra forma”, mencionó.

Respecto a la venta de tabaco men­cionó que es una cuestión distinta ya que las tiendas OXXO no se cuenta con el producto y en las “tiendas de la esquina” si hay, según sus palabras.

“No sé de qué forma se estén sur­tiendo ellos pero lo que más tratamos de hacer es estar en las mejores con­diciones ahí en el municipio. No po­demos negar los temas de inseguridad que hay a nivel nacional y en el cual estamos metidos los dos mil 400 mu­nicipios del país, en algunos lugares la inseguridad es más fuerte que otros. En Sombrerete estamos viendo cómo hacerle para tener una mejor condición y la inseguridad no llegue a los niveles en los que se encuentra el estado de Zacatecas”, añadió.

El alcalde aseguro que el municipio a su cargo es el único del estado en donde, en los últimos años, no se han presentado hechos relevantes del cri­men organizado.

“No decimos que no suceden porque lamentablemente pasan en todo el es­tado pero estamos trabajando para ver que esto no suceda. Nos toca una parte a todos, el presidente puede hacer su parte pero si no se hace también entre los ciudadanos con sus denuncias tal vez el día de mañana se salga de lo que sucede en otras partes del país”, finalizó.