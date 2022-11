Este Gobierno Carece de Inteligencia y Prevención Para Combatir la Violencia

Sólo hay un Responsable, David Monreal: Soto Landeros

Por Rubén Palomo Macías

El periodista José Guadalupe Soto Landeros, secretario de comunicación del PRI, declaró a Página 24 Zacatecas que la figura y posición del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, es lamentable, sin embargo señaló que no es obra de Marín sino que es una posición maneja el gobernador David Monreal Ávila.

“Adolfo Marín no se mueve solo, tiene un jefe y si este jefe lo tolera es el jefe quien se vuelve responsable. Sin embargo si tenemos que aceptar que la violencia y la presencia del crimen organizado ha rebasado al secretario de Seguridad y al gobernador, además de todas las instancias policiacas del estado que requieren del apoyo federal”, apuntó.

Soto Landeros señaló que dicho apoyo federal existe y hace falta que cada actor asuma su responsabilidad y se ponga a trabajar ya, pero de una forma seria y responsable.

“El secretario no deja de ser solo una fi­gura, sin embargo quien coordina la Mesa Estatal de Paz es el gobernador del estado, hace falta interés y conocimiento ya que se requiere una estrategia más efectiva, eso es indudable”, añadió.

Soto apuntó que la gran falla de la es­trategia de seguridad es que no se conoce alguna, siempre se actúa después de que ocurren los lamentables asesinatos. Aña­dió que una buena estrategia debe contar con inteligencia y prevención, algo que no se ve en Zacatecas.

“No existe ni siquiera un buen manejo de crisis, en la actualidad hay crisis hasta para comunicar los hechos delictivos, no sabemos que más se puede esperar. La presencia de los secretarios de Seguridad Pública en los estados con un origen militar se consensa con la Secretaría de la Defensa Nacional, hace falta un nuevo consenso del gobernador con el secreta­rio de la defensa para que pueda haber un cambio, si no se hace ese acuerdo a nivel federal no puede haber un cambio”, finalizó.