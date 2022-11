Mi Jardín de Flores

El Responsable no es el General

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La historia de deshonor que escribe ‘Monri’ la fue armando lentamente, una traición esperada, una verdad repugnan­te, y un destino fatal. Monreal devuélve­nos nuestra bandera, y eso sí, cuenta bien las 30 monedas que te avienten porque esas sí son tuyas, ¡eh!, esas te las has ganado. Tu deshonra será la cárcel…”: Layda Sansores San Román.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 23 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No hay Otro Responsable más que David Monreal

POCA, MUY poca gente ya cree que el señor general, don Adolfo Marín Marín, sea el responsable de tanta violencia e in­seguridad, en nuestro amado y desangrado Zacatecas.

EN UN principio fue esa la percepción, pues don Adolfo es el secretario de Seguri­dad Pública del Estado, pero el general no se manda solo: su jefe directo es el señor gobernador don David Monreal Ávila, ¿qué opinan ustedes al respecto?

-NO HAY vuelta de hoja, madre Teresa: si ‘El Yéneral’ no actuara como se lo or­dena ‘El Deivis’, entonces sí ya lo hubiera renunciado-.

-¡ESO! SI yo a mis trabajadores les doy una orden y no la cumplen, pues sencilla­mente les doy puerta; al jefe hay que obe­decerlo al cien, de lo contrario se tienen que ir, ya que las órdenes son para cumplirse-.

“HOY miércoles nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se publica una entrevista que nuestro compañero Rubén Palomo Macías, le hace a don José Guadalupe Soto Lande­ros, connotado periodista que labora como secretario de comunicación del PRI estatal, quien afirma que el trabajo de Adolfo Marín es lamentable, sin embargo él opina que esa posición la maneja ‘El Rey David’:

‘ADOLFO MARÍN no se mueve solo, tiene un jefe y si este jefe lo tolera es el jefe quien se vuelve responsable. Sin embargo sí tenemos que aceptar que la violencia y la presencia del crimen organizado ha rebasado al secretario de Seguridad y al go­bernador, además de todas las instancias po­liciacas del estado que requieren del apoyo federal, apoyo que sí existe pero hace falta que cada actor asuma su responsabilidad y se ponga a trabajar ya, pero de una forma seria y responsable’.

-LA ENTREVISTA está muy interesan­te, dada la experiencia y conocimiento que el señor Soto Landeros tiene del servicio público, pues ha estado fuera y dentro del mostrador durante muchos años:

‘EL SECRETARIO -continúa don José Guadalupe- no deja de ser sólo una figura, sin embargo quien coordina la Mesa Es­tatal de Paz es el gobernador del estado; hace falta interés y conocimiento ya que se requiere una estrategia más efectiva, eso es indudable’.

“HABLA de cosas tan reales como de que la gran falla en la estrategia de seguridad, porque siempre se actúa después de que ocu­rren los lamentables asesinatos; una buena estrategia debe contar con inteligencia y prevención, pero no la tienen:

‘NO EXISTE -termina el señor Soto- ni siquiera un buen manejo de crisis: en la actualidad hay crisis hasta para comunicar los hechos delictivos, no sabemos que más se puede esperar. La presencia de los secre­tarios de Seguridad Pública en los estados con un origen militar se consensa con la Secretaría de la Defensa Nacional, hace falta un nuevo consenso del gobernador con el secretario de la Defensa para que pueda haber un cambio, si no se hace ese acuerdo a nivel federal no lo puede haber’.

-PUES YO creo -dice don Roberto- que el gobierno federal está actuando bien: ya el Ejército Mexicano no hace juicios sumarios, ya no asesina gente, actúa con inteligencia, ha detenido a muchos capos de la droga sin disparar un solo tiro, y sólo hay enfrenta­miento contra narcos cuando éstos atacan.

“PERO nada se puede hacer cuando la plaza está vendida o el narco está infiltrado no sólo en la policía, en la Fiscalía sino en los tres poderes, ¿cuantas veces nos damos cuenta que hay asesinos que duran dos, tres años presos y luego salen en libertad?-.

-CIERTO, y nos damos cuenta cuando el propio gobierno anuncia, por ejemplo, una fuga de internos: ‘Se fugaron tantos reos y fulano de tal tenía varios procesos por ho­micidio doloso, secuestro, privación ilegal de la libertad’, ¿por qué cometía asesinatos seriales y el hombre salía y regresaba a prisión como Juan por su casa? Con un homicidio doloso hay para que los autores pasen 20,30,40 o más años en prisión, lo que no sucede aquí en Zacatecas: de los últimos fugados no se sabe nada, y de los custodios o el director del penal, responsables de la fuga, tampoco: ¿siguen ahí o no? No infor­man al pueblo, por eso el pueblo los tilda de corruptos-.

-NUESTROS sistema judicial -dice doña Petra- está podrido, por eso mi ‘cabecita de algodón’ quiere hacer una limpia, pero to­davía hay mucha rata adentro que se opone.

“LA TIENE muy difícil, fueron casi 100 años de malos gobiernos, entonces está trabajoso quitar esos vicios en sólo cuatro años; ahí están las ratotas del INE, cuyos consejeros ganan más que mi ‘cabecita de algodón’, además de altas prerrogativas, y prebendas, basta con ver la buena vida que se dan comiendo las mejores viandas y tomando los mejores vinos en restaurantes de postín y sus continuos viajes alrededor del mundo como si fueran jeques árabes”.

-OTRA COSA -toma la palabra don Roberto- son los malos políticos que nomás están planeando como robar y ascender a puestos más altos, ahí está el ‘MonreAlito’, que parece inmobiliaria con tanta propiedad, y qué me dicen de ‘El Rey David’, con chico ranchote de 783 hectáreas-.

-QUE DIOS perdone a don David, en campaña era una persona que mostraba buenas intenciones: ‘combatir la corrupción y acabar con la impunidad, pero nomás llegó al poder y se unió a los que presumió combatir-.

-ES OJO de pescado, ‘El Deivis’ se valió de mucha gente para llegar a Palacio de Go­bierno y ahora ya ni les habla, pero qué tal la utilizó; la verdad, yo nunca lo creí tan ojete-.

¿Diez mil Empleos?

-NO DUDO que don Jaime Pinales diga la verdad en cuanto en lo que va del año más de 450 personas estén trabajando en Canadá y Estados Unidos, pero… que ya hayan llegado a casi 10 mil nuevos empleos formales, es de dudarse-.

-NO SE preocupe, madre Teresa, yo tampoco le creo al Jaime, sobre todo cuando dice que sólo se ha visto afectado el sector automotriz, pues en Aguascalientes ha crecido; entonces, si el sector automotriz anda mal, así como la minería, en dónde están esos 10 mil nuevos empleos formales? Sólo en su pensamiento-.

-ESTE ES el gobierno de las mentiras -y atiza don Roberto-, del narco, de los asesi­natos, de los desaparecidos, de los secues­trados, de la corrupción, de la impunidad, del engaño, la traición, del agandalle, de la perversidad-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.