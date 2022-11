Mi Jardín de Flores

Nadie en Zacatecas Está Seguro

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Seguimos viendo una Fiscalía que tiene procesos lentos, que no da res­puestas a los ciudadanos, mientras que en las calles la inseguridad arde, pero mientras eso pase no podemos dar más presupuesto”: Ernesto González Romo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 24 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“PERDÓN por la tardanza, madre Te­resa, doña Petra -se disculpa don Roberto por llegar un poco tarde a nuestra cotidiana reunión para comentar los acontecimientos recientes-, pero anoche no pude dormir bien, nomás de estar pensando cómo es posible que hayamos llegado a este nivel de violencia e inseguridad tan tremendo.

“NADIE en Zacatecas podrá decir que está seguro, los asesinatos no paran, y ‘El Rey David’, tratándonos de ver la cara de pendejos, se burla de nuestra inteligencia diciendo que la criminalidad va a la baja, no se vale semejante burla.

“AYER, al menos, se cometieron cinco asesinatos en menos de 24 horas, lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, todos los crímenes son abominables, pero el que se cometió en la capital del estado no tiene nombre.

“SUCEDIÓ en una casa ubicada en la calle Topógrafos, colonia 21 de julio, a plena luz del día, cuando varios asesinos a sueldo entraron violentamente al hogar y le dispararon a toda la familia, muriendo en el acto una chamaca de 17 años, dejando heridas a tres personas más.

“Y COMO siempre sucede en estos casos, los asesinos huyeron tranquila y confiadamente, pues se saben o se sienten intocables; ¡chingao!, no se vale, hasta en la casa de cualquier familia zacatecana llegan esos hijos de la ching… (censura­do) y pueden arrebatar la vida a toda una familia y los pinches policías no sólo no lo impiden, sino que tampoco los detienen, eso es falta de huevos, de contubernio si no con ellos con sus jefes.

“EN GUADALUPE, ese pueblo mági­co casi todos los días lo bañan en sangre: alrededor de las 9:00 de la mañana, de un vehículo en movimiento arrojaron un cadáver con huellas de tortura envuelto en una alfombra; esto aconteció en la calle El Dorado, de la comunidad Casa Blanca. Por supuesto, no hay detenidos.

“POCO minutos después, ahí mismo en el municipio de Guadalupe, apareció el cadáver de otro hombre con huellas de tortura, a pie de la carretera que conduce a la comunidad Lomas de Guadalupe. No hay detenidos.

“Y EN la calle Jacarandas, colonia Las Arboledas, también en Guadalupe, a eso de las 6:00 de la tarde, mataron a un sujeto a balazos cuando caminaba por el lugar.

TAMPOCO EN este asesinato atroz hubo detenidos.

“EL CADÁVER de un hombre que fue secuestrado, torturado y asesinado a balazos fue hallado a pocos metros del estanque La Alameda, colonia Barrio de la Providencia en Trancoso. Tampoco en este quinto asesinato del día hubo detenidos.

“PARA CERRAR estos comentarios, a un lado de la carretera federal 45, tramo Guadalupe-Trancoso, a la altura de Santa Mónica, en el municipio de Guadalupe, las autoridades levantaron un coche Vento blanco, que estaba abandonado; se cree que el conductor fue secuestrado. La Fiscalía, dice, ya investiga”.

-¡DIOS DE mi Vida, cuánta sangre de­rramada! Y lo peor es que esas personas, al no ser detenidas continuarán arrancando vidas; no, no puede decir don David que los homicidios dolosos van a la baja; respe­tuosamente le digo a don David que tenga temor de Dios, mentir es pecado, además ¿por qué pretende engañarse a sí mismo, si sabe perfectamente bien que Zacatecas es regado todos los días con sangre de sus hijos?-.

-ES UN absurdo de ‘El Deivis’, yo creo que ya le está haciendo daño tanto alcohol; ahora caigo por que dice tantas pendejadas, ojalá y la Sara lo interne en Oceánica, no sea que un día de estos comience a ver elefantes rosas-.

Las Desapariciones Continúan

-HOY JUEVES nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica, como casi todos los días, Cédulas de Búsqueda de personas Desapariciones Forzadas, hoy me llama la atención las de: ARACELY ROSMERY SEB COC de 14 años, de nacionalidad guatemalteca, desaparecida en Zacatecas, Zac.- el 23 de noviembre de 2022.

DELMY YANIRA QUIX CAZ de 15 años, también guatemalteca, también des­aparecida en la capital del estado el mismo día: 23 de noviembre del presente año.

HECTOR HUGO MEDINA MEDINA de 33 años y JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GUERRERO de 30 años, ambos desapare­cieron en Loreto, Zac.- el 22 de noviembre de 2022.

“ZACATECAS ya valió chetos, a ‘El Rey David’ le quedó muy grande el estado, esto ya no me está gustando: hasta la capital ya es zona caliente, antes era el municipio más seguro, pero lo descuidaron a lo pen­dejo, tanto, que ya compite en asesinatos con Fresnillo y Guadalupe”.

-YO RECUERDO que hace tiempo el Jorge Miranda Castro pidió el apoyo de la Guardia Nacional, para blindar el Centro Histórico, pero no tuvo eco y ahí están las consecuencias: nuestra hermosa capital de rostro de cantera y corazón de plata, bañada en sangre, por la indolencia de “El Gorra Prieta”-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Gua­dalupe-.