Zacatecas Anhela Tener una Vida Tranquila Como la de Antaño: SL

“Por los Secuestros, Balaceras, Heridos, la Gente se ha Retraído”

Por Rubén Palomo Macías

La senadora de la República, Soledad Luévano Cantú, declaró a Página 24 Zacatecas que el clima de inseguridad en el estado es complicado y lamentable ya que todos se pueden percatar del clima in­seguro que existe en el estado. Aseguró que cada quien busca hacer su grano de arena y realiza lo propio en el Senado.

“Sabemos que hay gente en contra de lo relacionado con la Guardia Nacional (GN), sabemos que es muy difícil sacar a la guardia de las ciudades, al contrario, cada vez se solicita más apoyo de dicha corporación en los estados por lo difícil que es enfrentarse a los grupos del crimen organizado. Esa tarea no se va a lograr de un día para otro y se irá dando poco a poco, por lo pronto la sociedad no puede dejarse desprotegida y la GN está haciendo bien su trabajo”, mencionó.

Soledad Luévano expresó su deseo de que Zacatecas sea beneficiado con la pre­sencia de la GN ya que los esfuerzos que se realizan por las instancias estatales no son suficientes. Añadió que se anhela que las personas vuelvan a tener una vida tranquila como en el Zacatecas de antaño.

“Yo creo que es evidente que la GN ayuda, hay momentos muy difíciles que se han vivido, ya cuando acuerdas ya hubo un secuestro, balaceras y heridos, eso no se venía viviendo a tal grado que la gente se ha retraído para guardarse más temprano en sus casas, la piensen para viajar a algún otro municipio o estado, no transitan en las noches y necesitamos esa paz que antes teníamos, no podemos estar temerosos toda la vida, tenemos que salir adelante”, añadió.

La senadora lamentó que en algunos municipios del estado no existan policías municipales ya que las personas no quieren pertenecer a las corporaciones por el temor a perder la vida en su labor.

“Existe un recurso que se va a destinar a la capacitación y fortalecimiento de los policías municipales, los oficiales son ne­cesarios para fortalecer a la GN, esperemos que pronto ese recurso llegue a las corpo­raciones municipales”, finalizó.