Mi Jardín de Flores

Ocho Asesinatos, Cuatro Heridos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Le voy a ganar a la jefa del Gobierno y a los preferidos del poder, porque soy un hombre limpio, porque soy un hom­bre con autoridad moral y porque tengo capacidad para orientar y dirigir a este país hacia una etapa de reconciliación, de menos rencor y confrontación. Sé cómo conducir al país hacia niveles de desarrollo social y económico”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 25 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Asesinan a un General y a un Policía, ¿Quién Sigue?

¡DIOS DE mi Vida!, esta guerra que los Malos Organizados le declararon al gobier­no del estado desde hace más de seis años, la están ganando y con mucho: el derrama­miento de sangre es impresionante.

“ES DE no creerse -toma la palabra doña Petra- lo que sucede en nuestra amado Zacatecas; ayer, en dos hechos diferentes, mataron a balazos al general brigadier coor­dinador de la Guardia Nacional en el estado, y a un policía del municipio de la capital y, la pregunta es, ¿quién sigue?

-OTRA VEZ Zacatecas es tema mundial -tercia don Roberto-, el abominable asesina­to del general José Silvestre Urzúa Padilla, que comandaba la Guardia Nacional en el estado, dio la vuelta al mundo al instante.

“TODO COMENZÓ cuando elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexica­no y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, llegaron a Pinos a revisar la licencia de armas, para posteriormente dirigirse a varias comuni­dades para llevar a cabo algunas órdenes de aprehensión y cateo.

“TODO INDICA que en Pinos existe una peligrosa simbiosis narco-Policía, y que los uniformados pasaron la información sobre la presencia del operativo a los narcos, lo que provocó una celada en contra de las fuerzas del orden, y el enfrentamiento.

“FUE EN la comunidad Jaltomate, cuan­do, al bajar de la camioneta el general fue baleado, y poco después falleció cuando era atendido en el hospital de Pinos:

“OFICIALMENTE hubo dos muertos más y tres detenidos: Arturo, Emmanuel y Tomás; vamos a ver cómo reacciona ‘El Rey David’.

-TIENEN QUE actuar como usted siem­pre ha dicho, don Roberto, limpiar la policía e investigar la relación entre los Malos Or­ganizados y, por qué no, a don Alejandro y a don David; me resisto a creer que ambos estén exentos de responsabilidad-.

-NO HAY que olvidar -dice doña Petra-que la consigna de esos criminales es: ‘Plata o plomo’, además de que aquí en Zacatecas tenemos miles de policías de los tres niveles de gobierno, más otros tantos del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional. ¿Cuán­tos sicarios pueden tener los cárteles de la droga?, no creo que pasen de mil-.

-PUES AYER, además del asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, también mataron a balazos al policía del municipio de Zacatecas Manuel Herrera Pichardo de 29 años cuando, acompañado de una mujer, caminaba por la calle Italia, colonia Europa, a plena luz del día; la mujer resultó herida y fue hospitalizada. Su estado es grave. No hay detenidos.

“EN JEREZ, en un modesto restaurante, ubicado en la Colonia Guadalupe, fueron asesinadas tres personas: una mujer y dos hombres; además dos niñas resultaron he­ridas en ese narco ataque sucedido al filo de las 9:00 de la noche. No hay detenidos.

“EN FRESNILLO, alrededor de las 10:30 de la mañana, dos sujetos caminaban por la calle Batalla de Calpulapan, colonia Francisco Villa, cuando un grupo de sicarios les disparó, matando a uno y dejando herido al otro. No hay detenidos.

“EN SÍNTESIS: ayer se cometieron, al menos, ocho asesinatos y cuatro heridos, entre ellos dos niñas.

Los Desaparecidos

“EN CUANTO a los desaparecidos, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pu­blica la Cédula de Desaparición de: NOEL ERNESTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ de 21 años, desaparecido el 16 de octubre de 2022, en Fresnillo, Zacatecas.

Marcha de Protesta Contra el Adolfo Marín

“TODAVÍA NO se sabía nada sobre el asesinato del general Urzúa, cuando el Carlos Salmón Buenrostro, excandidato a la alcaldía de Guadalupe, revelaba a nuestra compañera Nallely de León Montellano, que próximamente se llevará una marcha para exigir el cese de ‘El Yéneral’, Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, quien llegó a Zacatecas a pasar unas largas vacaciones VIP, y a hincharse de billetes, pero no para combatir la criminalidad.

“LA MARCHA, exigiendo la cabeza del Adolfo, dice que será a nivel estatal, y que, por lo pronto, “ya está apalabrada gente de Loreto, Sombrerete, Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos, Teúl y Tlaltenango, pues Zacatecas es uno de los estados más inse­guros del país, además de que la actitud de indiferencia del gobernador David Monreal, no abona nada en el tema de inseguridad:

‘EL GOBERNADOR solamente sale a recomendar restaurantes y gorditas, pero no habla de un tema de seguridad y qué van a hacer al respecto aquí en el estado de Zacatecas’.

“TAMBIÉN el compañero Rubén Palomo Macías entrevistó al respecto a la Soledad Luévano Cantú, quien dijo que los zacate­canos anhelamos tener una vida tranquila como la de antaño, porque ‘ya cuando acuerdas ya hubo un secuestro, balaceras y heridos, eso no se venía viviendo a tal grado que la gente se ha retraído para guardarse más temprano en sus casas, la piensen para viajar a algún otro municipio o estado, no transitan en las noches y necesitamos esa paz que antes teníamos, no podemos estar temerosos toda la vida, tenemos que salir adelante’.

-LA SENADORA tiene razón, yo ya les he comentado que cuando tengo que ir a Fresnillo por cuestiones de mi trabajo, me voy en autobús, porque manejando mi ca­mioneta corro peligro, y eso que mi vehículo es ‘viejito’, pero esos desgraciados están matando gente hasta por un celular, entonces mejor no me arriesgo-.

Don Ricardo en Pláticas Para Irse al PRIANRD

“¿CÓMO VEN que el senador don Ricardo Monreal ya está en pláticas con el presidente nacional del PRD, don Jesús Zambrano Grijalva, para irse al PRIANRD, en busca de la candidatura a la Presidencia de la República?”.

-JAJA, ‘EL MonreAlito’ pretende espan­tar con el petate del muerto. Lo reto a que se vaya con los conservadores, para que el traidor se quede como el perro de las dos tortas: sin uña y sin otra.

-RICARDO, siempre dice que no es un ‘ambicioso vulgar’, pero se muerde la lengua, pues a toda costa quiere ser candi­dato a la Presidencia de México, ganar las elecciones y despachar en Palacio Nacional.

“PERO ESA enfermiza obsesión lo está haciendo perder la cordura: los tres partidos ya tienen sus precandidatos, pero en su locura dice que también quiere que se le una Movimiento Ciudadano, partido en el que Samuel García, Enrique Alfaro y Luis Donaldo Colosio son mano: yo insisto en que Ricardo debe disciplinarse y continuar en Morena, porque en ningún otro partido tiene cabida.

“RICARDO está tan obnubilado, que no se ha dado cuenta de que la oposición lo está utilizando solo para dividir a Morena; él no puede ni va a ser candidato del PAN, PRI, PRD y menos de Movimiento Ciudadano, como tampoco de Morena; insisto: Ricardo debe de disciplinarse y no salir del partido de López Obrador”.

“OJALÁ Y así sea, pero yo lo veo muy difícil. Creo que en diciembre don Ricardo se va, tal y como lo dijo hace unos días.

BUENO, ahorita la que se soy voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.