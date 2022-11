Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal “El Judas”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ricardo Monreal Ávila es un hombre sumamente corrupto, es un delincuente electoral; yo creo que le está haciendo mucho daño al Presidente de la República y al partido Morena”: Cuauhtémoc Espinoza Jaime.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 26 de noviembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡VÁLGAME DIOS!, qué comentarios tan duros hizo don Cuauhtémoc Espinoza Jaime, líder del Parlamento Campesino de Zacatecas, en contra del senador de la República, don Ricardo Monreal Ávila.

-SÍ, MUY duros, pero certeros -contesta doña Petra-, ‘El Monris’ se volvió loquito: su obsesión por el poder lo desquició: a todos los partidos políticos en los que se ha desempeñado los utilizó como escalones para llegar a donde está, aprovechándose, además, de la bondad de mi ‘cabecita de algodón’, que lo impuso como senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO), con un súper presupuesto con el que ha comprado almas y conciencias en su propio benefi cio-.

-SE PUEDE decir que Ricardo es, lo que es por el ‘Preciso’ López Obrador -tercia don Roberto- pues él, como presidente del PRD, lo llevó a la gubernatura, donde -hay que ser honestos, hizo un buen gobierno-, pero creó fama y se echó a dormir: Ricardo ya no volvió a ser el de antes.

“SI BIEN sacó al PRI del gobierno de Zacatecas, lo volvió a meter, y luego lo volvió a sacar, contando con la complicidad de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como ‘Alito’, presidente nacional del PRI, para meter en Palacio de Gobierno a su hermano ‘El Rey David’, con lo cual le dio en la madre, otra vez, a Zacatecas, pues hemos constatado que no solamente no sabe gobernar, sino que no quiere aprender, además de ser un mal agradecido.

“ REGRESANDO con Ricardo, él ha sido diputado federal y senador en varias ocasiones, además de Jefe de la Delegación Cuauhtémoc.

“‘EL CHAMUCO’”, como también se le conoce a Ricardo, no ha desempeñado otro trabajo más que el de la política, en donde se ha desarrollado desde hace más de 40 años y…

-¡¿MÁS DE 40 años?!-.

-SÍ, MADRE Teresa, más de 40 años ‘enseñando’ la mazorca, como si estuviera promocionando la crema dental Colgate, a risa y risa-.

-PUES ENTONCES sí es como dice doña Petra: la opinión de don Cuauhtémoc, es ‘certera’, don Ricardo es muy hábil, por eso reconoce que ‘lo curioso es que, los que lo están arropando son a los que traicionó: PRI, PRD, PT, MC y Morena, ¡cinco partidos políticos!, no creo que algún otro tenga tal currículum.

“TAMBIÉN asegura don Cuauhtémoc que el Dr. Monreal ‘acostumbra a actuar bajo la bandera de la traición: es un hombre sumamente corrupto, es un delincuente electoral; yo creo que le está haciendo mucho daño al Presidente de la República y al partido Morena:

‘RICARDO MONREAL -continúa el líder campesino- no es de confi ar, es muy habilidoso, pero es un individuo que gracias a él, Zacatecas está en pésimas condiciones fi nancieras:

‘EL PUEBLO DE Zacatecas -apunta con índice de fuego- está desilusionado de toda la familia Monreal; ¿por qué no dice Ricardo que tiene a toda su familia metida en la política, todas las propiedades que tienen sus hijos sin trabajar, que son prestanombres, que se ha enriquecido de la política?’.

“Y DON Cuauhtémoc fi nalizó: ‘Monreal, jamás ha trabajado realmente para conseguir lo que tiene en conjunto con el resto de su familia, lo cual está repercutiendo en gran medida contra Zacatecas’.

-HOY -DICE doña Petra- ‘El Monris’ me volvió a caer gordo, porque el infeliz se burló de la Megamarcha que mañana domingo encabezará mi ‘cabecita de algodón’ para celebrar el Cuarto Año de su gobierno, pues con sarcasmo dijo que lo único que va a perder al no ir a la Megamarcha a pesar de que ya había dicho que asistiría porque él siempre lo ha apoyado, es que me perderá su ‘frutsi y su torta’, y soltó la carcajada, el infeliz dientes de mazorca; pero estoy segura que desistió porque estaría como un ‘apestado’ y por miles de ocasiones le mentarían la madre por insistir en dividir a Morena, ¡ pinche ‘Judas’, de seguro ya le pagaron sus 30 monedas al buey!-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero da coraje, este desgraciado de ‘El Monris’, no es la primera vez que sale con su domingo 7, también le hizo la vida pesada a la Amalita García Medina, durante todo su gobierno y en la campaña del Toño Mejía Haro, trabajó en su contra para que el PRI recuperara la gubernatura, y si ‘El Deivis’ sigue ‘cagándola’, el PRI la va a volver a recuperar en las próximas elecciones, nomás vean el daño que ‘El Judas’ de ‘El MonreAlito’ y su querido hermanito le están haciendo a Zacatecas, que no manchen el par de transas demagogos-.

Sí, no Nomás es don Ricardo, También don David

-PUES QUE Dios me perdone, pero yo creo que no nada más don Ricardo le está haciendo mucho daño a Zacatecas, también don David quien cree que los zacatecanos nos chupamos el dedo; ayer hizo unas declaraciones que hasta el estómago me dolió.

DIJO QUE ‘la reacción del crimen organizado es porque estamos actuando: el Plan Zacatecas II está funcionando’, lo dijo cuando el cuerpo del señor general todavía estaba tendido-.

-¡AY, MÉNDIGO Deivis!’, eso es no tener escrúpulos, ¿cómo se atreve a decir eso? Defi – nitivamente el alcohol lo está descerebrando, al rato va a comenzar a ver elefantes rosa-.

-ESAS PALABRAS se las robó al general Adolfo Marín, quien cada lunes, en su informe, saca a relucir esa mamada de que ‘la criminalidad va a la baja y que el narco mata a policías porque ‘estamos trabajando’, pero hoy el propio Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, reveló que en lo que va del año, se han cometido mil 229 asesinatos, entonces ‘El Rey David’, al igual que Marín, quedó nuevamente en ridículo-.

-AHORA ME explico -dice doña Petra- por qué hace unos días una de mis marchantas se refi rió a ‘El Deivis’, como ‘El Cagao’, purs todos los días la está cague y cague: ¿cuál combate a la violencia y a la inseguridad, si el mismo día que mataron al general Urzúa, también mataron a balazos a un policía municipal de Zacatecas y a otras ocho personas? ¿Cuál combate a la corrupción y a la impunidad, si ni siquiera han querido detener al Benjamín que tiene orden de aprehensión, porque según ‘El Deivis’ se robó más de 60 millones de pesos del Patronato de la Fenaza? ¿Cuál detención del Alejandro y la Cristina si viven en el extranjero dándose la gran vida con todos los cientos de millones de pesos que se robaron? ¿Cuáles inversiones nacionales y extranjeras, si nadie quiere invertir en Zacatecas por tantos asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas, privaciones ilegales de personas, extorsiones y asaltos a mano armada? ¡Pinche mentiroso, se metió el estado!-.

Los Asesinatos de Ayer

“MUY CIERTO, ayer las autoridades dijeron fue un ‘día tranquilo’, pero en Calera de Sánchez Román mataron a balazos a dos hombres e hirieron a otro.

“EN FRESNILLO, se consumó otro asesinato: murió un individuo al que horas antes había sido herido a balazos.

“EN VETAGRANDE, hallaron un cráneo humano.

“EN FRESNILLO (otra vez Fresnillo), criminales armados y encapuchados allanaron violentamente un hogar y privaron de su libertad a José de 45 años.

“EN GUADALUPE, un elemento del Ejército Mexicano fue apuñalado y se encuentra muy grave en el Hospital General.

“EN SÍNTESIS, se cometieron al menos, tres asesinatos; se halló un cráneo, secuestraron a un hombre y apuñalaron a un soldado del Ejército Mexicano, ¿es esto el Zacatecas Seguro que tanto pregona ‘El Rey David’? ¡Por favor!”

Las Desapariciones Forzadas

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda:

MONSERRAT GUADALUPE RODRÍGUEZ ÁLVAREZ de 13 años, quien desapareció el 25 de noviembre de 2022, en Fresnillo, Zac., y JUAN CARLOS GALLEGOS PAULÍN de 19 años, que desapareció en Saín Alto, Zac., el 18 de noviembre de 2022.

-¡TENGAN para que aprendan!, como dice mi ‘cabecita de algodón’, aquí están los pelos y las señales del desgobierno de ‘El Deivis’-.

-PERO A él no le preocupa nada, ya está sentado en Palacio de Gobierno y ahí permanecerá, al menos tres años, porque luego vendrá la votación para la revocación de mandato y es posible lo saque de la Casa de los Perros-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.