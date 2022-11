Ante la Inseguridad, es David Monreal Quien Debe de dar la Cara: J. Enríquez

“Adolfo Marín Solamente es un Operador del Gobernador”

Por Rubén Palomo Macías

Javier Enríquez Félix, exdirigente del PRD en el estado, comentó a Página 24 Zacatecas que revisar el asunto de la seguridad en el estado y el país es algo complicado, pero es seguro que no se deben señalar culpas. Comentó que en Yucatán llegó un momento en que se detuvo la entrada de los grupos criminales, independientemente del partido político, comentó que eso se debió hacer en su momento.

“Creo que aquí nadie ha querido enfrentar la inseguridad como debe ser, no hablo de la confrontación sino de mucha inteligencia y los aparatos de dicha inteligencia no tienen la fortaleza que tenían los antiguos aparatos de seguridad”, mencionó.

El exdirigente reiteró que la inteligencia en el estado de Zacatecas está desaparecida ya que las corporaciones de seguridad se encuentran perforadas e infiltradas además de que existen municipios que no tienen elementos de seguridad.

“¿Que pueden hacer los municipios con pocos policías o con ni un solo elemento cuando tienen ejércitos del crimen organizado rodeándolos?Creo que el gobernador del estado, David Monreal, está jugando sin asumir su responsabilidad, Adolfo Marín está capoteando las cosas, no veo nada que haga Marín y veo que el que manda es David, aunque hay muchas rumores de que las decisiones se toman en otro lugar”, señaló.

Javier Enríquez aseguró que quien debe dar la cara ante la inseguridad es el gobernador del estado debido a que Adolfo Marín solamente es un operador que está trabajando bajo el proyecto de gobierno de David Monreal.

“Creo que ahí está el asunto de fondo y no se ha entrado al conflicto ni se ha convocado a la ciudadanía a que también haga su parte, estamos ausentes los ciudadanos al respecto. Me pongo a pensar si en los hechos violentos no hay seguimiento con toda la tecnología con la que se cuenta, misma tecnología que en otros lugares sí dan resultados”, finalizó.