Constructoras Pretenden Desarrollar Seis Fraccionamiento en la Capital

“Unos Cercanos a Colinas del Padre, Otros al Poniente de la Ciudad”

Por Rubén Palomo Macías

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Municipal, arquitecta Carla Daniela Maldonado Ríos, informó a Página 24 Zacatecas que han au­mentado los costos de los terrenos para la construcción de fraccionamientos por causa de la inflación a lo largo de los años, además de que los constructores generan más gastos para desarrollar dichos fraccio­namientos y por el factor de la ubicación deseada para construir el fraccionamiento.

“Hay varias solicitudes para realizar la construcción de algunos fraccionamien­tos, por lo menos seis, se están integrando los requisitos para revisar los expedientes y ver si se autorizan o no. Las autorizacio­nes se hacen cuando están completos los expedientes no solamente una parte, hasta el momento varios han cumplido, hasta lo que han entregado, pero nosotros no he­mos autorizado más que dos”, mencionó.

La secretaria señaló que las seis pro­puestas en revisión de construcción de fraccionamientos pueden tardar en rea­lizarse su construcción, todo depende del trabajo que realice el fraccionador. Después se realizan revisiones en otras instancias e instituciones como la Secre­taría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ) para que se dé el visto bueno y termine la revisión.

“El proceso de la construcción de un fraccionamiento es tardado por esa situación de la revisión en diferentes instancias, dependiendo de la integración de los trámites. No es muy urgente que se realicen nuevos fraccionamientos y la construcción de más casas pero se debe considerar que muchas personas rentan y muchas familias viven hacinadas en las viviendas, depende de las necesidades de cada quien y de las posibilidades en que se pueda adquirir una vivienda propia”, agregó.

Finalmente Carla Maldonado mencionó que las propuestas de fraccionamiento son cercanas a Colinas del Padre y a la parte poniente de la capital.