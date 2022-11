Mi Jardín de Flores

Salta Nuevamente Complicidad Policía-Narcos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Que no se nos olvide que Ricardo Monreal eliminó el Fondo Minero, y ha olvidado a Zacatecas en el tema de seguridad que propició la llegada de un gobierno en el estado que no tiene rumbo y que sólo ha auspiciado a al deterioro social y económico en la entidad”: Cuau­htémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 29 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Gobierno Fallido de David Monreal

¡SANTO NIÑO de Plateros! No es po­sible, me resisto a creer que tenemos, en la persona de don David Monreal Ávila, a un gobierno incapaz, insensible, que ni el dolor de sus gobernados es capaz de tentarle el corazón y poner punto final a este exterminio de zacatecanos inocentes, honestos y trabajadores, a manos de los Malos Organizados e ‘Inteligentes’, cómo lo reconoce el propio don David Monreal.

¿CÓMO NO unirse a ese clamor de los jerezanos que exigen paz y tranquilidad para su ‘Pueblo Mágico’, en especial a la comunidad de El Durazno”, a la que los Malos han obligado a desplazarse a otros estados del país e, incluso, a países como Estados Unidos y Canadá principalmente?

-ME GUSTÓ -toma la palabra doña Pe­tra- que hayan organizado una marcha por las calles del Centro Histórico de la capital, y que se hayan plantado en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, para protes­tar contra la violencia y la inseguridad que es presa su comunidad El Durazno, tierra de gente trabajadora y honesto, ubicado a 9 kilómetro de Jerez-.

-PINCHE GOBIERNO, a eso obliga a los zacatecanos a protestar, a que quede claro que este gobierno fallido de ‘El Rey David’ da pena, y queda al descubierto que el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, oculta información a la prensa.

“HOY NOS enteramos, gracias a ellos, que en ‘El Durazno’ las cosas están de la chingada: alrededor de 400 personas han sido obligadas a abandonar sus casas y tierras de cultivo, el narco anida en todo el municipio de Jerez.

“ESAS cientos de personas, desplazadas forzadamente, se resisten a regresar, a ‘El Durazno’, pues no solamente ejecutaron a balazos a un niño de 13 años, sino a dos chavos más, uno de 17 y otro de 19 años.

Complicidad de Policías-Narcotraficantes

“PERO NO es todo, no, también se­cuestraron, o privaron de su libertad a dos jovencitas: una de 17 años y otra de 19, además de un sinfín de asaltos a mano armada y robos de tractores, camionetas, camiones cargados de duraznos, golpizas lo que provocó ese éxodo forzado de las 400 personas.

“HAY OTRA cosa que reitera lo que todo Zacatecas sabe: la criminal complicidad entre policías y narcos:

‘EL GOBIERNO -dijo uno de las ma­nifestantes de El Durazno- nos echó la culpa de que había sido por una denuncia ciudadana, cuando nosotros no tuvimos nada que ver: agarraron a muchos inte­grantes de un cártel, pero los policías nos echaron a nosotros la culpa, y de ahí viene el problema”.

“¿QUÉ LES parece, los propios policías señalaron a los habitantes de El Durazno, de haberles puesto el dedo a los narcos detenidos, para curarse en salud y, pues, con esto nuevamente se evidencia esa sociedad criminal de unos y otros, porque ¿cuántas veces hemos sabido que ciudada­nos después de poner su demanda penal, a la salida de la Fiscalía ya los narcos los están esperando afuera del edificio para amenazarlos de muerte si después la ratifica la demanda?

“NO MAMEN, siquiera disimúlenla. Por eso la mayoría de las víctimas dicen, ‘mejor ahí la dejo, no sea que después yo amanezca muerto con una docena de ba­lazos en mi cuerpo por denunciarlos’, por ésta y otras causa$ en la Fiscalía se cuentan por miles las carpetas de investigación en el archivo muerto.

-PUES AHÍ está otra rayita al tigre de la ineptitud, la corrupción y la impunidad de ‘El Rey David’, pero éste ni los ve ni los oye. Y todo se le resbala-.

-ESTO en aumento día a día y sabrá Dios en qué vaya a terminar: don David es un ‘Chucho El Roto’ al revés: roba a los pobres para beneficiar a los ricos

Los Asesinatos de Ayer

EN GUADALUPE, Secuestran a un hombre, lo atan, lo torturan, lo matan, lo descuartizan, meten sus restos en bolsas de plástico y los tiran en el jardín principal de la comunidad Casa Blanca.

OBVIO. No hay detenidos.

EN LA capital de Zacatecas, dos traba­jadores laboraban en un taller mecánico ubicado en la calle Del Cerrillo, colonia Francisco E. García, cuando sicarios lle­garon y les dispararon matando a uno e hiriendo a otro.

NO, NO hay detenidos.

CHIRIPAZO, en Guadalupe: policías municipales les marcaron el alto a unos sujetos que conducían un auto con reporte de robo, pero los ignoraron y se inició una persecución, a la que se unieron policías de la PEP y la METROPOL.

GRACIAS A que actuaron organizados, los policías lograron la detención de uno de ellos a quien con su conocida ‘inves­tigación científica’, cantó un secuestro: entraron a la casa de seguridad, liberaron a la víctima y, al revisar la narcocasa, los avispados policías hallaron una fosa clandestina con un cuerpo humano. Así las cosas, ayer el saldo fue de dos asesinatos, el desentierro de otros más, un herido y armamento.

Los Desaparecidos

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda:

TERESA BELTRÁN MUÑOZ de 42 años, desapareció en Fresnillo, Zacatecas, el 28 de noviembre de 2022 y,

LUIS MANUEL MONTOYA HER­NÁNDEZ de 55 años, desapareció en el 10 de junio en Pinos, Zacatecas.

“COMO se ve, los asesinatos y desapa­recidos van de la mano”.

-Y NO hay visos de que la criminalidad ceda, al menos, un poco-.

-PUES HOY queda nuevamente la evidencia de la complicidad de narcos y policías, si no hay limpieza de malos elementos, la criminalidad continuará cobrando su cuota diaria de sangre a los zacatecanos: nunca me imaginé lo mal que le haría a Zacatecas el inepto y corrupto “Deivis”, ojalá y renuncia a Morena jun­to con ‘El Monris’: diciembre me gustó pa’que te vayas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.