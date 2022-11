El Desplazamiento en El Durazno es Culpa del Gobierno: Raymundo Carrillo

“Monreal, Murillo y Marín son Indolentes, Socarrones con Mala Estrategia”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del Partido de la Re­volución Democrática, Raymundo Carrillo Ramírez, declaró a Página 24 Zacatecas que el caso de violencia y los desplaza­mientos de la comunidad El Durazno, en el municipio de Jerez, es culpa del gobierno y su mala estrategia de seguridad, además de la falta de sensibilidad de las autoridades al evidenciar supuestas denuncias de los pobladores de dicha comunidad.

“Todo inició cuando la Guaria Nacional (GN) genera una actividad en la comunidad, sacan a una banda o a un grupo de gente armada que estaba conviviendo con la co­munidad. Cuando hace este movimiento la GN al día siguiente, en su orondo presumir de la mesa de la paz, dicen que hicieron esa acción, con una balacera terrible, gracias a la denuncia de la comunidad. No puede ser posible que carezcan de inteligencia y a esa declaración, señalando a la comunidad como los denunciantes, a los pocos días regresa una parte de la banda y genera la vio­lencia que se denunció el día lunes, dejando víctimas mortales y secuestros”, mencionó.

El presidente del partido aseguró que no existe transparencia ni capacidad de comu­nicarse por parte de las autoridades con la población para que el diálogo permita que se transparente lo que sucede y todos se puedan prevenir. Además apuntó que debi­do a esa irresponsabilidad se han desatado cosas muy graves como violaciones, robos e impunidad.

“Lo más grave es la socarronería y el descuido por parte del gobernador, David Monreal, y del secretario de seguridad públi­ca, Adolfo Marín. Todo esto fue provocado por la falta de sensibilidad e inteligencia por no hacerse responsable de lo que hacen, no entiendo porque señalan a la comunidad y se pierde el anonimato, en caso de que hubieran existido las denuncias. Además de que estamos padeciendo el problema de la violencia y la inseguridad ahora resulta que también vamos a padecer la tortura del aparato burocrático”, añadió.

Raymundo Carrillo calificó de indolente el señalamiento a las víctimas causando más desconfianza en el estado, quien puede informar a los delincuentes quienes realizan las denuncias que ellos mismos piden.

“El fiscal, Francisco Murillo, está en el peor momento en que se puede tener porque están faltando a todo el sentido común que como autoridad ellos deben de representar. La información no fluye de una manera co­rrecta, son descuidados, indolentes y faltan al sentido de autoridad. No es extraño que las comunidades empiecen a venir a recla­mar a las puertas de gobierno que necesitan seguridad y que se las otorguen. Si el gober­nador, el fiscal y el secretario de Seguridad no hacen lo propio de una manera atenta y no abren el diálogo para estar en contacto con las comunidades también serán rebasa­dos por ahí, a eso corre el riesgo el gobierno que tenemos en Zacatecas”, finalizó.