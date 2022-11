“En Jerez, Siguen los Desplazamientos Forzados y el Gobierno no Hace Nada”

Ya son Tres los que Sufre ese Pueblo Mágico: Diputada Ávalos

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, María del Refugio Ávalos Márquez, diputada local por el Partido Revolucio­nario Institucional (PRI), condenó que el municipio de Jerez sea por tercera ocasión escenario de desplazamiento forzado de ciudadanos, ya que en diversas comunidades se han presentado delitos de alto impacto en contra de la población en general sin que las autoridades estatales atiendan el problema.

Además, dijo que el “Pueblo Mágico” ha pasado por diversos dificultades derivado de la violencia y de la pugna por el territorio de la zona serrana, lo que ha originado varias situaciones de riesgo para los pobladores de las pequeñas comunidades que colindan con Jerez y Fresnillo, así como en otros municipios.

“Ahora de la comunidad El Durazno, pero primero empezamos con la Ermita de los Correa, luego en otras comunidades de Jerez donde algunas personas pudieron regresar, no en su totalidad, muchos migraron a otros estados o países. Pero hoy vemos que ya está en esta comunidad a ocho kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera que conecta a Jerez con Fresnillo. Estos lugares donde se da el desplazamiento se da en esa zona.

“Desgraciadamente no vemos alguna ac­ción contundente que permita que la gente pueda mantenerse en su comunidad, por lo que están siendo desplazados. Estuvieron a las afueras de Palacio de Gobierno manifes­tándose, porque afortunadamente la ciuda­danía ya no se calla. De verdad lamento que no se haya hecho una acción contundente para calmar las cosas en Jerez, porque es el tercer desplazamiento de manera masiva”.

“Es lamentable porque El Durazno se ha caracterizado por ser una comunidad de profesionistas, han sido incluso reconocidos a nivel nacional. Es una comunidad muy trabajadora y emprendedora que siempre ha tratado de quedarse y no olvidarse de su comunidad para que crezca y se proyecte”.

Además, comentó que desde el Legislativo buscarán que se aplique la recién aprobada, Ley de Desplazamiento Forzado en Zaca­tecas. Dijo que ahora deberán basarse en el marco jurídico para brindar protección a los ciudadanos y obligará a las autoridades de gobierno a atenderlos.

“Es una tristeza porque el gobierno no ha atendido a la gente, no ha dado solución como se esperaba. Incluso las escuelas pú­blicas han sufrido daños y ni siquiera han sido resanados por las autoridades. Además presentaremos exhortos para que las es­cuelas que fueron dañadas por los hechos delictivos y el desplazamiento, se les destine un fondo para que no se pierdan. Sobre todo porque algunos niños recibieron clases en otros centros, no todos porque la gente ya no quiere regresar. Además las comunidades ya tienen una población que va disminuyendo, pero ahora buscan migrar por la inseguridad, porque ahora están perdiendo dinero, trabajo y bienes. Por lo que es una obligación del estado resarcir esa situación”.