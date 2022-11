Minera Tayahua en Riesgo de ser Clausurada, al no Contar con Seguridad Nivel 5: Márquez

“Presentó ‘Firmas Prestadas’ sin Validez”

Por Nallely de León Montellano

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos, informó que la Mina Tayahua fue sujeta a verificación por parte de la corporación, debido a que se les ha negado la entrada a los coordinadores de PC y Concepción del Oro.

En conferencia de prensa, Jeu Márquez Cerezo, director de PC estatal, expuso que la minera no cuenta con Nivel 5 Acredita­do, sin embargo, expuso que, desde el mes de octubre, la minera presentó una docu­mentación para su programa de Protección Civil que no tiene validez, cuyas firmas fueron “prestadas”.

“Este es un programa que fue ingresado a Protección Civil, lo ingresa una persona, se piden las firmas prestadas y, gracias a Dios, la persona que ingresó la firma derogó esta situación porque no podemos permitir estas acciones, las vidas y la salvaguarda de los que trabajan ahí no tiene precio”, expresó.

En este sentido, dijo que el programa de esta mina fue rechazado “porque cuando trajeron el programa, lo trae un acreditado que no tiene nivel, después ese acreditado anda consiguiendo las firmas de los niveles quinto, y nosotros lo detectamos, hablamos a la minera Tayahua y ni siquiera ellos conocían al acreditado ellos decían que iba a ser”.

Por lo anterior, anunció que PC continua­rá haciendo las verificaciones necesarias en la minera, por lo que advirtió que, en caso de que Tayahua haya omitido alguna situación, se procederá a la clausura total de la misma.

Aclaró que el contenido del programa de PC presentado por la minera está perfecta­mente integrado, sin embargo, al no contar con la categoría número 5, pierde su vali­dez, por lo que llamó a otros acreditados a no prestar las firmas a empresas que no cumplen con lo que marca la ley.