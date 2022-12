Mi Jardín de Flores

El Único Responsable es David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Es una de las circunstancias más dra­máticas que hemos tenido en materia de inseguridad, el desplazamiento forzado de pobladores lo provoca el miedo y el senti- miento de desprotección y de des­amparo, es una muestra más de lo que hemos insis- tentemente llamado una estrategia fallida”: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 30 de noviembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Responsables son el Gobernador, el Fiscal y el Secretario de Seguridad

-DON RAYMUNDO Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, fue claro y con­tundente en torno a los 400 habitantes de “El Durazno”, Jerez, obligados violentamente a abandonar sus casas y tierras de cultivo, por los Malos Organizados:

‘EL DESPLAZAMIENTO forzado en el Durazno es culpa del gobierno: Ricardo Monreal, Francisco José Murillo y Adolfo Marín son socarrones con mala estrategia’.

-Y RAZÓN no le falta al Raymundo, madre Teresa, estos tres Ineptos que ade­más son insensibles, son indignos de go­bernarnos, están en esos cargos sólo para enriquecerse a lo bestia y andar de farolones los desgraciados-.

-ESTE, COMO el anterior, fue y es de desgobierno, lo peor que le pudo haber pa­sado a Zacatecas: esos asesinatos de niños, secuestros de jovencitas, violencia desme­dida, robos a mano armada de tractores, camiones, camionetas y el desplazamiento forzado de 400 habitantes de El Durazno, es responsabilidad directa de ‘El Rey David’, que cree que el poder es para apoyar al narco y someter al pueblo, porque el Pancho y el Adolfo son simples achichincles de pedigrí:

“¿SE IMAGINAN a Ricardo Monreal en Palacio Nacional?”.

-¡DIOS NOS ampare! Corre a todos los zacatecanos y los ‘Monreales’ se apoderan de todo el territorio y conforman su propia república: no se rían, el Ricardo ya perdió la cordura y toda su plebe lo sigue, pues es el patriarca de su familia, ya lo dijo Eulogio: ‘Nosotros vamos al partido que él nos diga, es nuestro patriarca’, así lo dijo en Aguas­calientes, que es donde él radica y por poco se adueña del partido en el vecino estado-.

-GANAS LES sobran madre Teresa, afor­tunadamente Ricardo no va a llegar, hoy vi las encuestas de El Universal-Buendía, El Financiero, El País, SDP y Reforma. Y en tres de las cinco encuestas aparece en último lugar, cercano a Adán Augusto.

“REFORMA lo pone en tercero, con 7,1% de intención al voto, mientras que El Universal lo pone en tercer lugar con 14.8%, pero muy lejos de Claudia Sheinbaum con 41.8% y Marcelo Ebrard con 31.9%; pero en las otras encuestas está en cuarto lugar, abajo de Adán Augusto.

“ASÍ ES que Zacatecas y el país podrán respirar tranquilos, los ‘Monreales’ ya no podrán avanzar más.

“Y QUE Ricardo no le siga jugando al vivo, porque en el Congreso de la Unión ya hay voces que piden ‘quitar a Monreal de la Coordinación de Morena’, entre ellos Raúl Ojeda, presidente del Consejo del Partido en Tabasco, quien dice que ‘Si no respaldas el proyecto estás en toda la libertad de buscar otros espacios. Ricardo ha sido franco, ahora en su estancia en España ha dicho, y partidos han dicho, que están buscando acuerdos para postularlo. Yo pediría al grupo parla­mentario del Senado que nuestra fracción cambie de coordinador, no podemos tener un coordinador que aspira a representar a otras siglas:

‘YO DIRÍA que sí (es urgente), ya Ricar­do fijó una postura, qué esperamos, nadie lo está invitando a que se vaya del partido, él solo está buscando su camino, respetable, pero la fracción debe asumir la decisión y nombrar un coordinador’.

OTRO QUE habló fuerte es el senador César Cravioto, quien expresó que los sena­dores no ven que sea correcto su aparición en España al lado de Santiago Creel, con quien acordó una posible gira para buscar la reconciliación del país:

‘ACERCARSE tanto a la derecha, a mí me parece, a la mayoría de quienes esta­mos en el movimiento, que no son buenas señales. Creo que el propio senador Ricardo Monreal, ahora que está en España, tiene que hacer una reflexión de sus propias po­siciones políticas, porque no están siendo respaldadas por la mayoría del obradorismo:

‘CADA QUIEN toma sus decisiones políticas, pero a una mayoría de los que estamos en el movimiento no nos parece conveniente que se le quiera lavar la cara a la derecha que le ha dado la espalda al pue­blo. Quienes se tienen que reconciliar con el pueblo, es esa derecha que le ha dado la espalda por años y años al pueblo.

‘¿QUÉ LE OFRECE hoy el PRD a la sociedad? ¿Qué le ofrece hoy ‘Alito’ Mo­reno a los mexicanos? Más de lo mismo. El pueblo de México está reconciliado consigo mismo, con su gobierno. Los que necesitan reconciliarse con el pueblo son esa derecha rancia’.

TAMBIÉN Mario Delgado, dirigente del partido, aseguró ayer que las acciones y declaraciones de Monreal han irritado a los militantes de Morena: la gente (en la megamarcha) estaba verdaderamente irritada con los comentarios del senador Monreal, se lo digo de buena lid, sin nin­guna intención. Es que ese tipo de actitud la gente lo registra y no lo permite’, ¿qué les parecen estas opiniones de connotados morenistas ?”.

-NO HAY vuelta de hoja -dice doña Pe­tra-: O ‘El Monris’ se disciplina y acepta la realidad de las cosas, o que como él lo dice: ‘Diciembre le gustó pa’que se vaya’, porque así como se está comportando lo único que está haciendo es estorbar, y dilatar la Cuarta Transformación.

Cámara de Diputados local

-ESTO, sucede en la capital del país, pero en Zacatecas, diputados locales apuntan a la misma dirección, como la legisladora Karla Valdez Espinosa, quien reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que en una plática que sostuvo con Jesús Zambrano, éste le reveló que ‘el senador Monreal ha buscado ser parte de la coalición Va por México’.

“Y BUENO, Ricardo es tema en todo el país, por Morena, pero una vez fuera del partido, el de Plateros se tendrá que subir al tobogán, en donde comenzará su descenso.

Zacatecas, Paga su Cuota Diaria de Sangre: tres asesinatos

“PUES AQUÍ en Zacatecas, no existe, ni por asomo, la baja en la criminalidad que tanto pregonan nuestros opresores: ayer -‘día tranquilo, para ellos’- se cometieron, al menos, tres asesinatos:

“DOS EN Guadalupe: a las 6:30 de la tarde, acribillaron a un individuo que es­taba dentro de su automóvil Ford Focus, estacionado en la calle Mariano Matamoros, fraccionamiento Jardines de Sauceda.

“NO HAY detenidos.

“MÁS TARDE, ahí mismo en Guadalu­pe, a las 9:15 de la noche, en la calle Fran­cisco Villa, colonia Luis Donaldo Colosio, asesinaron a balazos a otro hombre.

“NO HAY detenidos.

“EN LORETO, ejecutaron a plomazos a un individuo que a las 2:00 de la mañana se dirigía a su casa, pero los asesinos a sueldo lo sorprendieron en la privada Ruiz Cortines, colonia San Marcos II, y ahí quedó muerto en un charco de sangre.

“NO, NO hay detenidos.

“EN FRESNILLO, una niña de 13 años salió de su casa ubicada en la Calle Cobre, fraccionamiento Lomas del Mineral, por la mañana pero ya no regresó. Su madre, una mujer de 36 años puso demanda, con la esperanza de que su niña sea devuelta a su hogar sana y salva.

-¿NO DECÍA Saúl ‘El Pequeño’ que tenían muchas cámaras de vigilancia? Con la simple hora que tengan cuando la niña salió de su casa, la pueden monitorear para dar con ello, no?-.

-PUES SÍ, pero el problema es que la policía no está haciendo su tarea, ¿no hasta cometen robos a comercios en pleno centro de Fresnillo con total impunidad? Allá, por ejemplo, ni de casualidad se paran Murillo, ni Marín, ellos cumplen sus horas nalga en sus mullidos sillones y que Zacatecas ruede, bien lo dice Raymundo Carrillo:

‘NO ES EXTRAÑO que las comunidades empiecen a venir a reclamar a las puertas de gobierno que necesitan seguridad y que se las otorguen. Si el gobernador, el fiscal y el secretario de Seguridad no hacen lo propio de una manera atenta y no abren el diálogo para estar en contacto con las comunidades también serán rebasados por ahí, a eso corre el riesgo el gobierno que tenemos en Zacatecas’.

-TENEMOS seis años, dos meses, 17 días viviendo una pesadilla de la cual no podemos despertar-.

-QUE DIOSITO nos coja confesadas, madre Teresa; salimos vivas de nuestras casas, pero no sabemos si regresamos con bien, o nos vamos directas a la funeraria y de ahí a nuestra última morada-.

-AFORTUNADAMENTE Chalchihuites es, hasta ahorita, una isla de seguridad, ojalá y así continuemos, la cercanía con Durango nos ayuda mucho, pues en el vecino estado tienen al narco bajo control-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.