Denuncia Profesor Actos de Discriminación en la Escuela Benito Juárez de Sombrerete

“Eusebio Castruita, Hermano del Líder del SNTE, Principal Instigador”

Por Nallely de León Montellano

Luego de una serie de amenazas y actos de discriminación hacia el docente transgé­nero Eugin Castillo, este jueves realizó una denuncia pública con la finalidad de mitigar los actos de violencia cometidos por parte de sus compañeros docentes, así como algunas madres y padres de familia.

Actualmente la víctima presta sus servicios en la escuela primaria Benito Juárez del muni­cipio de Sombrerete, dónde, afortunadamente su condición de profesor transgénero no le ha ocasionado problema alguno con sus alumnos, sin embargo, tanto el director de la institución como otros maestros, constantemente ejercen diferentes tipos de violencia hacia su persona.

En entrevista colectiva, expuso que tras una primera denuncia interpuesta meses atrás, las agresiones han ido en aumento, por lo que solicita el respaldo de autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo para hacerle frente a la situación, y mitigar el acoso que sufre a diario.

Refirió que el director de la institución, Eusebio Castruita Hernández, quien es hermano del líder sindical de la sección 58 del SNTE, Oscar Castruita, se ha reunido en dos ocasiones con el colectivo docente y personal de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), con la finalidad de buscar removerlo de sus funciones como docente de dicha institución.

“Desgraciadamente esto no cesa, va en aumento y yo me voy a mantener ahí donde estoy, porque yo sé que no soy el problema, el problema es una misoginia tremenda, y desgraciadamente el respaldo y la chequera del SNTE, está respaldando al hermano del señor Castruita; yo sigo en mi lucha y de los derechos de toda la población LGBT”, señaló.

Explicó que las agresiones que ha recibido en los últimos días, son en su mayoría verba­les, y resaltó que esto incita al ejercicio de ser víctima de actos violentos mayores, por lo que, considera urgente que se tomen medidas al respecto, por el respeto de los derechos huma­nos de él y todas las personas transgénero que prestan sus servicios en algún área de la SEZ.

Por su parte, Laura Adriana Sánchez, com­pañera del maestro afectado, dijo que por años la institución ya ha sido escenario de otros actos discriminatorios, violentando diversas situaciones al interior de la instrucción.

“Es una escuela que se caracteriza por tener muchos hermanos de sangre dentro del colectivo; el 29 de noviembre, el director recibió una sanción jurídica que comprende lo que es una semana de suspensión, y Óscar Castruita hace una convocatoria de un paro laboral, no sabiendo que hay otros com­pañeros que han sido cesados de su labor por otras injusticias y el sindicato jamás ha hecho una intervención”, concluyó.