“Se Revisará y Buscarán que Presupuesto 2023 se Destine a Prioridades del Estado”

Aumentos a Fiscalía y Poder Judicial, Insuficientes: Diputada Basurto

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, la diputada Gabriela Basurto Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la LXIV Legislatura del Estado, resaltó que revisarán a fondo y presentarán diversas iniciativas para buscar que el presupuesto para la entidad sea desti­nado de manera inteligente y atendiendo las diversas necesidades de la población, entre ellos seguridad, salud, desarrollo económico y para atender a sectores como los jóvenes y a los sectores vulnerables.

Recalcó que si bien hay un parcial aumento del presupuesto para Zacatecas, así también la propuesta que llegó al Legislativo con­templa sólo incrementos para algunas áreas, entre ellas justicia y campo, aunque aún falta la discusión y modificación por el Pleno.

“Son tres mil millones más respecto del presupuesto anterior, sí hay aumentos al Po­der Judicial y a la Fiscalía (Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas), pero no son suficientes. Como grupo parlamentario del PRI buscaremos fortalecer el presupues­to. No es suficiente porque se consideró como base el 2022, pero debió considerarse el 2021; sobre todo porque tenemos que fortalecer el tema de seguridad pública”.

“No es claro hacia dónde va, pero trae un enfoque interesante en prevención del delito, pero tenemos que ver cómo fortalecer a nuestras policías municipales. Hoy sabemos que los municipios necesitan ayuda, pero entre comillas se dice que es un “presupuesto municipalista”, yo dudo, pues para mí es insuficiente. Se ma­neja un fondo de 50 millones y creo que no es suficiente porque sabemos que más de la mitad de los municipios tienen problemas, entonces tenemos que fortalecer esos rubros”.

“También viene algo para los jóvenes, que son parte de los temas que estaremos buscando; migrantes tiene una disminución; entonces estaremos buscando las causas y se tendrá que fortalecer el presupuesto. Ade­lanto que atenderemos el tema de la segu­ridad, educación, los jóvenes, las mujeres”.

“Pero en general, creo que es muy conser­vador, hay ciertos recursos que no se están considerando. Otra vez no está garantizada la nómina educativa, es decir que de nuevo pondrán un recurso para la gestión. Eso nos preocupa, porque con la incertidumbre no se les paga a los maestros”.

Por último, sobre las dependencias de gobierno del estado, que por un lado tie­nen conflictos por la falta de recursos para cerrar el año, mientras que por otro lado se han detectado “subejercicios”, la diputada priísta explicó: “Uno de los temas que como diputados tenemos que considerar, es el del ejercicio de este año: pediremos los reportes al 30 de noviembre y castigaremos a las de­pendencias que no gastaron su recurso. No es posible que le aumentes a una secretaría como Desarrollo Social, cuando todavía no es tiempo que ejerza lo que le dieron este año. Igualmente la Secretaria de Obras Públicas (SOP) y otras ejecutoras de obras, por lo que nuevamente le apuestan por esta Secretaría. El campo tiene un aumento de más de 90 millones de pesos, sin embargo, no trae concurrencia con municipios, enton­ces no hay esa municipalidad que intentan decirnos, por eso deberemos atender a nuestros municipios”, finalizó.