Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal ya Aflojó el Cuerpo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Me lastima e indigna la pérdida violen­ta de la vida de cada zacatecana. De igual manera, me preocupa profundamente la desaparición y la privación ilegal de la liber- tad de cualquier mujer. Triste­mente somos parte de las estadísticas de la violencia en un escenario de total inde­fensión”: Geovanna Bañuelos de la Torre.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ricardo, ya Aflojó un Poco el Cuerpo

PUES TODO indica que don Ricardo Monreal Ávila continuará militando en Morena; ya no habló de que ‘diciembre me gustó pa’que te vayas’ sino de que: ‘Yo estoy definido, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República, soy aspirante a suceder al presidente de la República. Esa es mi definición’, lo publica hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ¿qué opinan ustedes?

-QUE TODO indica que sus descarados coqueteos con los opositores no le dieron resultado, además debió darse cuenta de que les estaba engordando el caldo y que al final se quedaría como el perro de las dos tortas, sin uno y sin la otra; aflojó un poco el cuerpo,-.

-RICARDO SE ofreció a los opositores como ‘el candidato de la reconciliacion’, y le apostó a que no sólo el PAN, PRI, PRD lo harían su candidato sino que también lo haría el MC (Movimiento Ciudadano), pero Dante Delgado contestó con un rotundo “NO”, además de que PAN y PRD también fueron contundentes: “NO”; sólo el PRD le extendió los brazos, aunque dijo que debería de competir con Silvano Aureoles Conejo y otro más del cual no recuerdo su nombre-.

-NADA TONTOS los señores “Chuchos” del PRD, pues saben que don Ricardo si les aportaría para no perder su registro y prerrogativas a nivel nacional, pues no son otras sus aspiraciones-.

-SIN EMBARGO el ‘MonreAlito’ no quita el dedo del renglón con su proyecto de la ‘reconciliación nacional’, el cual es una utopía por donde se le quiera ver porque en Morena hay unidad, ¿reconciliación con los opositores? Que no mame, ¿cuándo la ha habido? ¡Nunca!, los mascan, pero no los tragan, pregúntenle al Noroña-.

-EL ÚNICO que está irreconciliable es él, quien a huevo quiere ser el candidato de Moreno a la Presidencia de la República o de cualquier otro partido, así lo ha expresado.

“¿QUIERE reconciliación? Que pri­mero se reconcilie con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, a la que denunció penalmente y quiere ver en la cárcel por el simple hecho de sacarlo a balcón a él y a varios prestanombres de su familia.

-COINCIDO con usted, don Roberto, pero que luego le pida perdón a mi ‘cabe­cita de algodón’, por haber apoyado a la oposición en las pasadas elecciones en la Ciudad de México.

“DESPUÉS que busque la reconciliación de ‘El Deivis’ con el pueblo, al que no ve ni escucha, y luego con Saúl ‘El Pequeño’, quien convirtió a Fresnillo en el municipio más peligroso de Zacatecas; y todo esto se debe de hacer ya, porque si no se alinea corre el peligro de que, en el siguiente sexenio, no agarre hueso sustancioso alguno, todo por su malévola soberbia y traición a mi ‘cabecita de algodón’ y a la Cuarta Transformación”.

-CUARTA Transformación que hasta don David cambió por la ‘Nueva Gobernanza’, no cabe duda de que los “Monreales” se pintan solos-.

-COMO Saúl ‘El Pequeño’, quien le metió las manos al cajón de las Finanzas de Fresnillo, para derrochar millones de pesos en la faraónica fiesta que le hizo a su hija Fernanda, para festejarle sus XV años, even­to que fue un escándalo a nivel nacional-.

Ya Brincó la Geovanna por Aumento de Asesinatos, Feminicidios y Desaparecidos

-PRIMERO fue el Alfredo Femat Ba­ñuelos, diputado federal por el PT, quien denunció, mediáticamente, las atrocidades que han venido aumentando en el desgo­bierno de ‘El Deivis’, pero no pasó nada.

“HOY, LA Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora de la República y coor­dinadora del PT, partido político aliado a la Cuarta Transformación de ‘mi cabecita de algodón’, denuncia que: ‘Me lastima e indigna la pérdida violenta de la vida de cada zacatecana. De igual manera, me pre­ocupa profundamente la desaparición y la privación ilegal de la libertad de cualquier mujer. Tristemente somos parte de las esta­dísticas de la violencia en un escenario de total indefensión”.

“MENCIONÓ otro capítulo violento que le indignó y lamentó, sucedido el pasado 23 de noviembre, ‘cuando una mujer, una adolescente y dos niñas que se encontraban jugando fuera de su domicilio fueron agre­didas a balazos’, por lo que mediante un punto de acuerdo, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, destinar mayores recursos económicos y materiales para dar celeridad a las investi­gaciones de feminicidios y homicidios efec­tuados en contra de mujeres en la entidad’.

“PERO además, llama a las autoridades a que las Investigaciones que se llevan a cabo se realicen con todo el rigor científico y con una perspectiva de género a fin de garanti­zar la pronta impartición de justicia para las víctimas; también demandó la pronta localización de Estrella Saucedo Ramírez de 19 años y Lisette Medrano Hernández de 18 años, que fueron privadas de la libertad, el pasado 12 de noviembre, por parte de un grupo delincuencial en la comunidad El Durazno, municipio de Jerez”.

-ESTO, es lo que don Ricardo Monreal, debería de estar haciendo por su tierra, y no guerrear con su sueño de opio de ser el próximo Presidente de México.

“ES INCREÍBLE que sean pocos le­gisladores federales se pronuncien contra la violencia y la inseguridad de Zacatecas, como los hacen doña Amalia García, don Alfredo Femat y doña Geovanna Bañuelos, ¿cuántos senadores y diputados federales tenemos por Zacatecas?-.

-LA SOLEDAD Luévano, el José Narro, la Claudia Anaya, la Geovanna Bañuelos y el Ricardo Monreal, son senadores por Zacatecas.

-DIPUTADOS federales por Zacatecas, son: El Marco Antonio Flores, la Bennely Hernández, la Noemí Luna, el Miguel Án­gel Varela, la Carolina Dávila, la Fuensanta Guerrero, el Carlos Puente, el Alfredo Femat, la Amalita García y el Miguel Ángel Torres-.

-¡LOTERÍA!, jajaja… -.

-¿SE IMAGINAN ustedes, estos 15 legisladores encabezando una marcha con todos sus representantes y plantarse frente a Palacio de Gobierno exigiendo a don DAVID cumpla su promesa de combatir la violencia y la inseguridad, que prometió cuando andaba de campaña?

-UYYY, madre Teresa, capaz y que ‘El Deivis’ se zurre en los calzones-.

-SÚMENLE 30 diputados locales más, todos llamando a los zacatecanos a pro­testar contra la violencia, con cartulinas y los nombres de niños, mujeres y hombres asesinados, secuestrados y desaparecidos.

“SÍ, ‘EL Rey David’ se caga toditito, lásti­ma que esto no sucede, pero los legisladores, como representantes del pueblo, deberían de ganar las calles, seguro que se reivindicarían-.

¿Batallón de Infantería? ¿se la Jalaron?

-ME DIO gusto que los señores diputados voltearan a ver a ‘El Durazno’, Jerez, y que exhortaran a los gobiernos estatal y federal, a instalar en esa laboriosa comunidad, un Ba­tallón de Infantería del Ejército Mexicano-.

-¿COMO, un Batallón de Infantería? Yo creo que los diputados se la jalaron -dice don Roberto- un batallón se compone de mil elementos que van de los 18 a un máximo de 30 años de edad, es una exageración, a lo mejor quisieron decir un pelotón-.

“YO INSISTO que la inteligencia es la mejor arma: ahí está ‘La Barbie’, lo detu­vieron sin echar balazos, como también lo han hecho con otros capos importantes”.

Alarmante Simbiosis Narco-gobierno

-SI TUVIÉRAMOS una policía confiable estuviéramos del otro lado de la violencia y la inseguridad, pero el problema es, como lo dice don Cuauhtémoc Espinosa Jaime, que no hay confianza en la policía.

“Y DON Cuauhtémoc pone de ejemplo la zona del semidesierto: ‘que está controlada por los Malos Organizados’; y dice otra cosa peor: ‘Las autoridades lo saben pero no hacen nada’.

“AHÍ ESTÁ lo qué pasó en El Durazno, cuando la policía arrestó a varios Malos Organizados, les reclamaron, pero les contestaron que no era cosa de ellos, sino que de muy arriba había llegado la orden porque varios hombres de ‘El Durazno’, habían ido a quejarse, fue entonces que en represalia obligaron a 400 habitantes a dejar la comunidad, matando a tres jovencitos y desapareciendo a dos muchachas.

“POR ESO mismo, don Cuauhtémoc afirma que ‘nosotros sabemos qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, pero no podemos arriesgarnos a hablar porque el enemigo lo tenemos dentro’, así o más claro”.

-ESA ES la gran bronca: la infiltración del narco en todas las policías y dentro del gobierno federal, estatal y municipal-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.