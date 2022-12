Mi Jardín de Flores

¿Quién Sigue?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Quienes laboramos en el @TribunalZac condenamos enérgicamente el cobarde atentado que esta mañana sufrió nuestro compañero Juez Roberto Elias Martínez, solicitamos a la @FiscalíaZac la investigación acuciosa del caso para que los responsables no queden impunes”: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 2 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO concebida-.

¡DIOS DE mi vida! Esto ya rebasó todos los límites, hoy por la mañana, poco después de las 7:00 horas, me enteré que atacaron a balazos a un Juez cuando salía de su casa; que fueron los Malos Organizados que le propinaron dos balazos en la cabeza y, como siempre ocurre, los autores huyeron sin que la policía interviniera, ¿qué está pasando?

-ALGO TRAEN contra ‘El Rey David’, estos cobardes ataques no son de oquis; lo que se me hace sospechoso de que el único que pegó de gritos fue Arturo Nahle, Magistrado Presidente del Poder Judicial que, conociéndolo, debe estar muy encabronado o, mejor dicho, ‘encabrinadísimo’-.

-SÍ, ES raro, ya van a ser las 3:00 de la tarde y ni el gobernador de Zacat



ecas ‘El Deivis, el Francisco José Murillo Ruiseco, fi scal general de Justicia del Estado; así como el Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, han dicho esta boca es mía: están callados como momias, claro, no les conviene, si abren la boca tragarán más caca-.

-YO CREO, y que Dios nuestro Señor me perdone si me equivoco, que tanto don David, como don Francisco José y don Adolfo no se han pronunciado públicamente, para no darle importancia al abominable atentado, contra el señor Juez, don Roberto Elias Martínez, del que me dicen se encuentra muy grave con dos balazos en su cabeza, pidámosle a mi Padre Dios que lo salve de este tremendo trance-.

-ESTO YA rebasó todos los límites, esos hijos de su ching… (censurado) madre quieren atemorizar no sólo al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las autoridades policiacas, para poder continuar operando con total impunidad y, como lo acabo de decir, algo muy cañón traen contra ‘El Rey David’, esto ya valió chetos.

“NO OLVIDEMOS que ayer mataron a dos policías, entre ellos a una mujer que fungía como comandante de Valparaíso, además de otro policía municipal se encuentra herido. No mamen, esto es muy delicado y ‘El Rey David’ ni se inmuta, como tampoco el fi scal Murillo y el secretario de Seguridad Adolfo Marín; les vale una chingada”.

“ADEMÁS, los secuestros por parte de los narcos siguen imparables, en Fresnillo, a eso de las 5:00 de la mañana, encapuchados echaron abajo la puerta de un hogar ubicado en la calle Maestría, colonia Universidad, en el Fresnillo de los Monreal, y sacaron de su casa a un hombre de 40 años que dormía”.

“YA HASTA el Gobierno de San Luis Potosí, a manera de protesta, reveló que ‘narcos de Zacatecas’ invadieron su territorio y balearon la comandancia de Villa de Ramos, y que en esa agresión armada murió un civil.

“AHORA el gran pedo es que el nombre de Zacatecas vuelve a quedar por los suelos, aunque a ‘El Rey David’ le vale madre, pero a los zacatecanos de todos los estratos sociales nos sentimos indignados. pues lo que dijo el secretario general de Gobierno, Lupe Torres Sánchez, sí calienta:

‘ES UN tema que nuevamente ocurre en la frontera con Zacatecas, que es un estado en donde el tema de la seguridad ya nos está afectando a nosotros, lo que en la mesa de seguridad se decidió fue mover dos bases operativas del Ejército a esa área, así como también una base de operaciones de la Guardia Civil Estatal’.

-¡JESÚS MIL veces! ¡Qué vergüenza que nos tilden de Malos Organizados!, deberían de reclamarle a don David Monreal, no a Zacatecas, somos gente honesta y trabajadora que nada tenemos que ver con ellos; el responsable directo de tanta violencia en inseguridad es el señor gobernador, no el pueblo de Zacatecas, ¡qué vergüenza!-.

-SÍ QUE el Lupe Torres le haga un extrañamiento a ‘El Deivis’, porque decir que ‘Zacatecas es un estado en donde el tema de seguridad ya nos está afectando a nosotros’, ya está generalizando, que mida sus palabras, el responsable de todas estas matazones tiene un directo responsable: es ‘El Deivis’, no los zacatecanos-.

Las Desapariciones Forzadas, Tampoco Ceden “HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda; la de MARÍA DEL REFUGIO PIZAÑA de 12 años, desaparecida en Valparaíso, Zacatecas, el 1 de diciembre del presente año, y la de:

JORGE ARELLANO SÁNCHEZ de 20 años, desaparecido también en Valparaíso, Zacatecas, el 24 de noviembre de 2022”, otra prueba más de que las desapariciones forzadas continúan al alza con total impunidad.

-¡DIOS MÍO! Esto es horrible, si no nos arranca la vida, nos privan de la libertad, nos desaparecen ¿hasta cuándo despertaremos los zacatecanos de esta larga pesadilla, que propició don Alejandro Tello?-.

-’EL DEIVIS’ debe de despertar, y responder con la ley en la mano; hay indignación mundial por el ataque armado en contra del Juez Roberto Elias Martínez, el Nahle debe de despertar al ‘bobernador’, al fi scal y al secretario: ‘¡Despierten tercia de ineptos, si no pueden regresarnos la paz y la tranquilidad prometida, renuncien!’; si yo fuera él, sí lo haría-.

-PUES AHORA vamos a ver de qué está hecho el Poder Judicial: autónomo o sumiso al Poder Ejecutivo-.

“YO, LO que me pregunto, es ¿quién sigue?”.

-NO NOMÁS usted se pregunta, don Roberto, somos todo Zacatecas los que lo hacemos-.

-AHORA nomás falta que salte por ahí un pendejo que culpe a mi ‘cabecita de algodón’, que no para de apoyar al inepto de ‘El Deivis’, sin recordar siquiera que él lo alivianó con más de dos mi 900 millones de pesos que se robó el Narizón de ‘El RaTello’ y su vieja la Cristina; también le aumentó los presupuestos de 2012 y 2013, le mandó un chingo de militares de nuestro Glorioso Ejército Mexicano, además de elementos de la Guardia Nacional, este año; pero además del aumento del presupuesto le mandó extra 600 millones de pesos, pero ni así ‘El Deivis’ se pone las pilas, yo creo que el inepto quiere que mi ‘cabecita de algodón’ se transforme en Rambo y venga a Zacatecas a darle en la madre al narco, mientras él sigue en la ‘peda’ y rascándose los tanates en Palacio de Gobierno; no se vale-.

-DE SEGUIR así, no tarda la gente es gritarle, ‘¡Daviddd, si no puedes renuncia!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.