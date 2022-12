La Ciudadanía Exige el Cese de Adolfo Marín: Chema González

“La Violencia y la Inseguridad no Paran”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, José María González Nava, aseguró a Página 24 Zacatecas que el tema de la inseguridad en el estado es preocupante y delicado ya que toda la ciudadanía vive con el temor de sufrir un altercado violento ya que diariamente se tienen malas noticias en los distintos municipios del estado.

“Creo que urge replantear el tema de la estrategia de seguridad, urge que exista cercanía en los municipios ya que están desprotegidos y urge reforzarlos. Se tiene que hacer un llamado real a que esta situación se atienda porque no es una cuestión sencilla, la gente no vive tranquila, tiene incertidumbre y de esa manera no se puede vivir ni convivir”, apuntó.

Respecto al actuar del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, Chema González mencionó que el secretario cumple con real izar una rueda de prensa los lunes pero con datos alejados de la realidad del estado y por eso se realiza el llamado a que exista una concepción precisa de lo que pasa de verdad en Zacatecas.

“Que primero sepa la realidad para que asuma las consecuencias de su responsabilidad. Creo que todo mundo ha pedido su salida del cargo, yo sé que para el gobernador puede ser un golpe muy fuerte que se pida y que se haga pero finalmente puede hacer un sondeo con la ciudadanía y estoy seguro que la renuncia será exigida”, añadió.

El ex legislador apuntó que se requiere un replanteamiento en la estrategia de seguridad y una mayor coordinación ya que se anuncian refuerzos del Ejército Mexicano, llegadas de elementos de la Guardia Nacional pero la inseguridad y la violencia no paran.

“Creo que sí deben de plantear que con todos esos refuerzos que se tiene que hacer para poder corregirlo. Pero primero es aceptar que se está fallando para poder realmente hacer algo, realmente es el tema de mayor demanda de la población que se pueda salir de casa tranquilos”, finalizó.