Mi Jardín de Flores

David, el Peor Gobernador del País

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El @TribunalZac está de luto, hace unos minutos falleció uno de sus juzgadores más competente y comprometido con el alto valor de la justicia. El homicidio del Juez Roberto Elias Martínez nos indigna y nos suma al desesperado reclamo de pazde Zacatecas. Abrazamos a su familia”: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 4 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Nadie Aguanta dos Balazos en la Cabeza ...

SANTA MARÍA, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

DON ARTURO Nahle García acaba de escribir en su Facebook, que el señor Juez, don Roberto Elias Martínez, ha fallecido.

-ERA DE esperarse, madre Teresa, dos balazos en la cabeza nadie los resiste, ahora vendrá la campaña de desprestigio que pondrán a Zacatecas como ‘tierra de narcos’, ojalá y mi ‘cabecita de algodón’ nos mande a los mejores investigadores para ubicar a esos malditos y meterlos presos por el resto de sus días-.

-LO MEJOR que pueden hacer -tercia don Roberto- es limpiar la policía y el gobierno en general: de ‘El Rey David’ hacia abajo, como a las escaleras, así lo dice el Presidente López Obrador’, pues el narco está infiltrado en los tres niveles de gobierno, como bien lo dice la vox populi.

“AYER FUE un día de perros, no sólo atacaron cobardemente a mi tocayo, sino que hubo, al menos, otros siete asesinatos: cinco ejecutados en Fresnillo, otro más en la capital del estado y el séptimo en la comunidad de Zóquite, municipio de Guadalupe; hay más asesinatos en Zacatecas que muertos en la guerra Rusia- Ucrania.

“Y TODAVÍA este pinche gobierno inepto y corrupto se atreve a repetir, como loro huasteco, que ‘la criminalidad va a la baja’, cuando ni siquiera han detenido infragati a sicario alguno, ¿por qué ‘El Rey David’ intenta pendejearnos, como si fuéramos retrasados mentales?

“EL ASESINATO del Juez Roberto Elias va a provocar muchas condenas y, en las encuestas, ‘El Rey David’ continuará siendo el peor gobernador del país”.

-POR LO pronto ya volvió a arreciar la exigencia del cese del secretario de Comunicación Social, Adolfo Marín Marín, de quien se dice sólo los lunes trabaja leyendo un informe semanal sesgado, teniendo como escenografía un anuncio a sus espaldas con un anuncio que suena como mentada de madre:

ZACATECAS SEGURO

“NO SE vale semejante burla, porque Zacatecas, per cápita, ocupa el primer lugar en asesinatos y está en los primeros lugares de desapariciones forzadas y feminicidios; ‘El Rey David no tiene conciencia, ojalá y el narco no vaya a tocar algún miembro de su familia”.

-ENTONCES sí despertaría, de su sueño de que está haciendo un buen gobierno; que debería, porque AMLO lo está apoyando con todo: le aumentó de presupuesto para 2022 y 2023, son los más altos de la historia de Zacatecas; ha enviado miles de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que ‘El Deivis’ sea un inepto, un tarugo, es otra cosa, miren nomás como él y su hermano Saúl ‘El Pequeño’ tienen a Zacatecas, mientras que ‘El Monris’ intenta dividir a Morena si él no es el candidato del partido a la Presidencia de la República.

“’EL MONRIS’, ya perdió gacho al piso: de un momento a otro intenta regresar al redil, pero luego se vuelve a alocar diciendo que quiere ser él el candidato de Morena, porque es mejor que la Claudia, Marcelo y Adán Augusto juntos, y que el sería ‘el Presidente de la Reconciliación’, todo esto mientras Zacatecas se incendia por completo, que no mame, que mejor renuncie a la política y se dedique a vivir como jaque árabe y disfrute el resto de su vida la fortuna que hizo en la política como gobernador, diputado federal y senador en varias ocasiones, así como delegado o alcalde de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México: ‘El Monris’ está podrido en dinero”, pero quiere más: ahora quiero todo el oro del país, apoderarse de la Patria, para saciar su sed de dinero; es un ambicioso vulgar.

Lejano aquel 12 de septiembre de 2021

-SEA POR Dios y venga más, pero regresemos con don David Monreal: lejano quedó aquel 12 de septiembre de 2021, cuando don David nos prometió ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas:

‘SIENTO UN gran compromiso -dijo aquel día- con este nuevo encargo’, y expresó que su único sueño es convertirse en ‘el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas’ y se enorgulleció de tener voluntad transformadora y, para demostrarlo, dijo:

‘TENGO ESCUELA, me he formado con los mejores y para muestra un botón aquí presente: mi hermano Ricardo’, quien estaba presente en el evento”.

-PINCHE ‘DEIVIS’, se burló del pueblo de Zacatecas, quien le creyó, hoy está considerado como el gobernador más inepto de todos, desbancó gacho al Cuauhtémoc Blanco-.

-PUES la gente está muy encabronada con ‘El Rey David’, tanto, que si hoy fuera la votación para la ‘Revocación de Mandato’, el pueblo lo sacaría de Palacio de Gobierno, David es la gran decepción, más, mucho más que la Selección Mexicana de Futbol, porque aquí lo que se pierde son vidas humanas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.