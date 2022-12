“Zacatecas no Recibe Turismo por la Violencia e Inseguridad”

El Gobernador Debe Escuchar a Diputados y Cesar a Marín: Dávila

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal Carolina Dávila Ramírez comentó en entrevista con Página 24 Zacatecas que los hechos violentos son lamentables, apuntó que vivimos en un estado muy bello pero por cuestiones de inseguridad es un estado que no recibe las visitas que debería, menos con las noticias del asesinato de un un mando de la Guardia Nacional (GN) y de un juez de control.

“Como ciudadanos no podemos salir tranquilos de nuestras casas a nuestros trabajos y negocios o a llevar a nuestros niños a la escuela por toda la inseguridad que se vive y que afecta al estado. Es más triste porque no recibimos nada en el ramo 36 en presupuesto para seguridad siendo que la percepción nacional de Zacatecas es del estado más inseguro del país”, añadió.

Caro Dávila consideró que el trabajo del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, no ha dado resultados y aseveró que cuando no existen esos resultados se debe ser sincero y saber cuándo se puede o no con el cargo.

“Sé que mis compañeros diputados han estado hablando y pidiendo su destitución y creo que el señor gobernador debería escuchar a los diputados porque ellos representan a todos los ciudadanos de Zacatecas. Se debería evaluar al secretario para ver si realmente está cumpliendo con su función o buscar a quien si tenga la capacidad, la disposición y sobre todo la estrategia para apoyar a nuestro estado”, comentó.

La legisladora añadió, desde su perspectiva ciudadana, que el estado no es seguro y al no ser seguro se requiere de una persona que realmente otorgue la garantía de seguridad y hacer el trabajo necesario que requiere el estado.

“Si este personaje no está cumpliendo, pienso que hay otras personas que pueden traer una mejor estrategia. Si fuera alguien de aquí conocen la problemática pero también hay muchos funcionarios que no siendo zacatecanos tiene la preparación y eso es lo que necesitamos, que tenga las capacidades, la profesionalización y sobre todo la voluntad de trabajar”, remató.