Mi Jardín de Flores

Asaltan y Queman Camioneta a Turistas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Agreden a mujeres, niños, policías, militares, periodistas, sacerdotes, comer­ciantes, profesionistas, a gente del campo y la ciudad, ricos y pobres, nos agreden a todos. Hoy le tocó a un apóstol de la justicia y un juez a quien todos los días dirime conflictos a través de la interpre­tación y aplicación de la ley, a quien tiene la alta encomienda de preservar nuestro deteriorado Estado de Derecho, a quien combate la impunidad, tal vez el mayor de los males”: Arturo Nahle García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 5 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Horrible Pesadilla Sufrieron en Zacatecas, 21 Turistas de Aguascalientes

“¡AY, MADRE Teresa, nos tenía preo­cupados!, ya es muy tarde y don Roberto y yo nos estábamos preparando para ir a buscarla, creímos estaría enfermita.

-NO, GRACIAS a mi Padre Dios estoy bien, sólo muy preocupado por los acon­tecimientos de anoche: incendios de vehí­culos y bloqueo de carreteras, hecho que nuevamente hablan de que Zacatecas es un estado fallido, y eso me apena y preocupa-.

-ESTUVO grueso el día, además de los incendios de vehículos, los bloqueos de carreteras, el asesinato cobarde de otro taxista en la capital del estado y la cons­ternación por el asesinato de mi tocayo, el juez Roberto Elias-.

-YA VENÍA para acá, cuando me llamó de Aguascalientes nuestro compañero re­portero Esteban Bonilla López, informán­dome de un delicado caso que el gobierno de Zacatecas pretende ocultar: el asalto a 21 vacacionista de Aguascalientes, y el incen­dio de una flamante camioneta Mercedes Benz Sprinter negra-.

-¿CÓMO ASÍ?-.

-ESO SÍ que está cañón, de por sí el turismo se está alejando de Zacatecas, ahora con este caso, se va a poner más de la chingada, pero este inepto gobierno no­más no reacciona, ¿cómo, cuándo y dónde fueron los hechos?-.

-EN FRESNILLO. Para que no se me vaya detalle alguno, les voy a leer la nota que me mandó nuestro compañero, el señor Esteban Bonilla López, reportero de policía:

‘HORRIBLE PESADILLA vivieron 21 aguascalentenses cuando regresaban de vacacionar en Mazatlán, Sinaloa, ya que fueron asaltados y golpeados por sicarios al servicio del crimen organizado en Fres­nillo, Zacatecas.

ESTO, luego de registrarse un motín e intento de fuga en el Penal de Cieneguillas, Zacatecas.

AL LLEGAR a la caseta de Fresnillo, Zacatecas, la unidad Mercedes Benz Sprin­ter negra, de la empresa “Zertravel”, fue detenida por sujetos fuertemente armados.

TODOS LOS ocupantes fueron bajados a punta de pistola, al mismo tiempo que les robaban dinero, celulares y otros objetos de valor.

LAS VÍCTIMAS, algunas de las cuales lograron ocultar el celular, incluyendo el chofer, corrieron hacia diferentes lugares, viendo otros cómo los asesinos bañaban de gasolina la camioneta Mercedes Benz y le prendían fuego: como en una película de terror.

SE REFUGIARON EN LA ZONA MILITAR

COMO PUDIERON, algunos de los vacacionistas llegaron hasta la Base Militar de Fresnillo, Zacatecas, y otros fueron auxiliados por las corporaciones policiacas y posteriormente los refugiaron en un domicilio de la zona centro de ese municipio.

AFORTUNADAMENTE el chofer de “Zertravel” logró comunicarse con el gerente de la empresa, quien pidió apoyo al Gobierno del Estado para ubicar a los vacacionistas.

LA GOBERNADORA Tere Jiménez giró instrucciones de inmediato al secreta­rio de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, para que se dirigiera a Fresnillo, Zacatecas, y trajera a los vaca­cionistas.

ASÍ, ESTA mañana del lunes 5 el fun­cionario estatal, encabezando un convoy se dirigió al mencionado municipio, donde el presidente municipal y el encargado de la zona militar, general Barraza, les brindó el apoyo necesario.

ASIMISMO acudió una ambulancia de la Secretaría de Salud, ya que dos personas, una de ellas de la tercera edad, así lo reque­ría, proporcionándoles agua y alimentos a cada uno de ellos.

ALONSO GARCÍA dijo que por ningún motivo se bajará la guardia y el blindaje continuará con la misma intensidad “para proteger a las familias de Aguascalientes”.

-PUES QUÉ buena gobernadora tienen en Aguascalientes, si esto hubiera sucedi­do a zacatecanos en otro estado del país, les aseguro que el ojete de ‘El Deivis’ los hubiera dejado a su suerte-.

-ES DE no dudarse, ‘El Rey David’ no tiene sentimientos ni escrúpulos, sólo está atento al sonido de la caja registradora.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.