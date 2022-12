General Marín: Todo va Bien, Seguimos Dando Buenos Resultados a la Ciudadanía

“El Gobernador es el Único que me Puede Decir que me Vaya”

Por Rubén Palomo Macías

Luego del incendio de vehículos, el blo­queo de carreteras y la frustrada fuga de reos del Penal de Cieneguillas, así como la con­sumación de la ejecución del Juez Roberto Elias Martínez, ocurridos este domingo, en diferentes puntos del estado, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, se­ñaló a Página 24 Zacatecas que los actos fueron perpetrados por un grupo delictivo de Sinaloa con la intención de rescatar a algunos presos del Centro de Reinserción y Readaptación Social (CERERESO) de Cieneguillas.

“El intento de fuga de los internos que se encontraban en su hora de esparcimiento fue frustrado. Lamentablemente se tu­vieron dos heridos y también un herido de la ministerial y uno más de la estatal, los cuales se encuentran bien. Más tarde falleció un reo pero fuera del contexto que se llevó a cabo al interior del penal, fue por un infarto, esa es la información que tenemos y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) está llevando a cabo el peritaje para determinar con exactitud las razones del fallecimiento de ese elemen­to”, mencionó.

El secretario agregó que del exterior del penal se recibieron disparos, sin embargo la agresión fue repelida sin lesionados. Res­pecto a los incendios mencionó que fueron controlados en su momento sin reporte de lesionados ni personas fallecidas.

“Estos actos los hicieron para que de al­guna manera sustraernos del operativo en el penal y atender las demás situaciones. Es un grupo (del Cártel) de Sinaloa que trataba de evadirse, fugarse pero logramos el control. No sabemos cuántos vehículos fueron afectados”, Añadió.

Al cuestionarle al secretario sobre la petición de su salida del cargo que ostenta reiteró que mientras el gobernador del esta­do, David Monreal, no lo solicite se seguirá trabajando. Además comentó que el tema no se ha tocado con el mandatario estatal ya que asegura que los resultados se están dando a favor del estado.

“Tenemos los resultados y por eso se ha tratado de amedrentar y dejarnos en mal pero afortunadamente todo va bien y vamos obteniendo resultados satisfactorios. La cara siempre la he dado a la ciudadanía por parte de los medios, no me escondo ante ninguna situación. Mientras esté al frente de la secretaría seguiremos impulsando, trabajando y tratando de conservar la paz y la seguridad”, finalizó.