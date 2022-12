Mi Jardín de Flores

Que David Pida Licencia: Laviada

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Además el ataque al juez da cuenta de un paso delante de la delincuencia, un parteaguas donde el Poder Judicial es agredido, es un asunto serio y la im­punidad es un elemento muy destacable con lo que queda claro que quien toma las decisiones son los delincuentes”: Ray­mundo Moreno Romero.

CHALCHIHUITES, Zac.- Martes 6 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿QUÉ LES parece, el diputado exmore­nista, don Enrique Laviada Cirerol, le dice al señor gobernador David Monreal Ávila: ‘David, lo más sensato (no es ironía) es que pidas licencia’, al cargo, pues no ha dado los resultado prometidos y la violencia va en aumento día con día?

-SERÍA MUY bueno que lo hiciera -con­testa doña Petra-, el Laviada como la mayo­ría de los zacatecanos vivimos aterrorizados, los narcos son los que mandan en el estado, además de decidir a quién asesinan, como lo expresó ayer el Arturo Nahle-.

-LA VERDAD, hasta hoy, a un año y casi tres meses de su gobierno -interviene don Roberto-, ‘El Rey David’ no sólo no ha demostrado que no sabe gobernar, sino que no quiere aprender. Entonces el diputado La­viada tiene razón: ‘El Rey David’, debe de solicitar licencia a su cargo de gobernador.

“EL GOBERNADOR es indolente, ayer lo volvió a demostrar cuando 21 ciudadanos del estados de Aguascalientes, al llegar a Fresnillo fueron asaltados por narcotrafican­tes que, no conformes con robarles dinero y otros objetos de valor, les incendiaron una flamante camioneta Mercedes Benz, deján­dolos a la deriva, ¿qué necesidad había de incendiarla? Sólo para demostrar que ellos gozan de total impunidad.

“TOCABA al gobierno del estado au­xiliar a las víctimas y hasta llevarlos a sus casas, pero no fue así. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, or­denó que un convoy de policías, fuertemente armado, fuera a Fresnillo por sus coterrá­neos y los regresarán a su tierra sanos y salvos hasta las puertas de sus hogares”.

-PINCHE ‘Deivis’, a él le tocaba hacer eso, de seguro dijo: ‘Es que nosotros es­tamos en austeridad y no podemos hacer esos gastos, ¡tenemos un gobernador que da apena! ¡Me siento mal por culpa de este cabrón!-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero estoy decepcionada y muy enojada, además de sentirme culpable por no sólo darle mi voto, sino por haber convencido a la mayoría de mis marchantas que votaran por ‘El Deivis’, quien prometió que, de llegar a la guberna­tura, no sólo iba a regresarnos la paz y la tranquilidad a todos los zacatecanos, sino que acabaría con la corrupción y la impu­nidad, lo que resultó una falsedad, y por su desgobierno hoy me reclaman.

“YO CREÍ en él y me falló, como les falló a cientos de miles de electores que lo llevamos a Palacio de Gobierno, pero una vez que se sentó en su mullido sillón, nos mandó al diablo.

“Y ESO también lo lo dicen el Enrique Cirerol y el Cuauhtémoc Calderón, quienes le metieron dinero a su campaña y al último ni las gracias les dio y hasta les negó el ha­bla, es un malagradecido, un traidor.

“PERO bueno, eso se perdonaría si es­tuviera haciendo un buen gobierno, pero vemos que no, que resultó peor que “El RaTello” y la Cristina, quien por cierto deben de seguir radicando en Los Ángeles, California, Estados Unidos, viviendo como reyes con todos los millones de pesos que se robaron con total impunidad, mientras que miles y miles de zacatecanos comen una sola vez al día”.

-DE LOS millones de pesos hurtados lo dijo el propio don David, ¿no hasta nuestro señor Presidente lo apoyó con alrededor de dos mil 900 millones de pesos, para poder salir el 2021, porque según él, don Alejan­dro Tello Cristerna dejó un Zacatecas en bancarrota?-.

-YO CREÍ, a lo macho -toma la palabra don Roberto-, que Alex y Cristina iban a parar en la cárcel, pues no fueron 100 o 200 pesos los que se robaron, sino miles de millones: ¿cuál corrupción e impunidad iba a combatir ‘El Rey David’? ¡Nos dio atole con el dedo!

“Y SÍ, Enrique Cirerol lo apoyó mucho, también Cuauhtémoc Calderón, hoy los dos militan en Movimiento Ciudadano, decep­cionados del desgobierno de ‘El Rey David’, pero todo la bronca es que el que también la lleva es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no tiene vela en el entierro, porque él le ha dado a David todo lo que le ha pedido: más elementos del Ejército Mexicano, más elementos de la Guardia Nacional, los presupuestos más grandes en la historia de Zacatecas, sacó a Zacatecas de la bancarrota, y todavía este año le dio 600 millones de pesos extra, y ni así puede hacer un buen gobierno ¿qué más quiere ‘El Rey David’? ¿Que AMLO se convierta en ‘Rambo’ y venga él a extermi­nar a los narcos? ¡Que no mame!-.

En, en Verdad, Decepcionante

-ME LLAMAN la atención dos decla­raciones totalmente opuestas una de otra: mientras que don Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, asegura que ‘Nos han arrebatado la paz y la tranquilidad los grupos delincuenciales, don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, dice que en cuestión de seguridad ‘Todo va bien, seguimos dando buenos resultados a la ciudadanía’; lo que es, en verdad, es una burla a la inteligencia de los zacatecanos’-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero ‘El Yé­neral’ intenta defender lo indefendible, y no es solamente una burla, sino falta de madre y padre, a lo mejor lo engendró el mismito satanás, pues sus acciones y decires son diabólicas-.

-MARÍN NO puede decir que está ‘dando buenos resultados a la ciudadanía’, simple­mente porque es una mentira más grande que el estado de Zacatecas y una ofensa enorme para el general José Silvestre Urzúa Padilla, y su familia; al igual que para los deudos y la memoria del juez Roberto Elias Martínez, así como para los más de mil asesinados en lo que va del año, por lo que no se vale tan grande ofensa.

“SIMPLEMENTE ayer, en Calera de Sánchez Román, asesinaron a balazos a tres personas, en la colonia Ricardo Monreal.

“EN GUADALUPE, secuestraron a dos individuos: los ataron de pies y manos, los torturaron, los asesinaron a balazos y sus cuerpos los fueron a tirar en la carretera que va de La Blanquita a Zóquite; en la cabecera municipal de este municipio, dos hombres que caminaban por la calle Plan de Ayutla, colonia Tierra y Libertad, fueron baleados y se encuentran muy graves. Y no, en ninguno de estos cinco asesinatos y dos heridos de bala, hay detenidos, ¿no que mucha longaniza?

“¿A VER: que también a los deudos de estas personas asesinadas cruelmente, el general Marín les diga que ‘Todo va bien, seguimos dando buenos resultados a la ciu­dadanía?, ¡mínimo, le mientan la madre!”.

“NO POR nada el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Corona, como con antelación lo había declarado Esteban Ville­gas Villarreal, gobernador de Durango, hoy expresa que su intención ‘es cerrar el cerco que se ha venido generando para que no se nos venga la delincuencia de Zacatecas’.

-¡DIOS DE mi Vida, qué vergüenza!-.

-¡PINCHE ‘Deivis’, nos está llevando al baile a todos los zacatecanos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.