Si no Saben Gobernar que se Vayan: Chemel

“Es el Clamor de Zacatecanos Ante Tanta Violencia

Por Rubén Palomo Macías

José Manuel “Chemel” Balderas Cas­tañeda, excandidato a diputado federal, mencionó a Página 24 Zacatecas que el clamor social por justicia y seguridad ya que la gente está hundida y cuando ve que un líder no hace lo que tiene que hacer para seguir conduciendo a un buen puerto se corre el riesgo de que ese líder sea rebasado.

“La sociedad se está manifestado de una y mil maneras ante la situación de insegu­ridad. Es importante y muy urgente que las autoridades asuman otras acciones y actitudes. Si hay que sacrificar personal que no está dando resultados se tiene que hacer. Si no doy resultado en la institución que me están confiando pues yo con la dignidad moral entrego el cargo y acepto que no estoy cumpliendo”, mencionó.

El excandidato agregó que no se refiere solo a una persona o secretario en el gobier­no actual y aseguró que se debe tener una autoridad moral y responsabilidad social para continuar desempeñando las labores asignadas.

“En la política podemos simular que todo está bien pero no nos podemos engañar solos. Todos los seres humanos estamos dotados de autoridad moral pero se tiene que aplicar.”, comentó.

Chemel Balderas comentó que en ocasio­nes se tienen que tomar decisiones dolorosas por un bien mayor y siendo así se tiene que realizar.

“Creo que Zacatecas no merece que por estar cómodamente con una nómina se haga lo que se pueda pero se tiene que hace más de eso para llegar a la tranquilidad deseada. No se gana nada con preparar a los hijos e invertir en una educación si nos los van a dañar. No ganamos nada con aspirar a un ingreso digno o aun negocio que genere empleo si nos van a asaltar o a cobrar piso”, añadió.

Finalmente Balderas Castañeda señaló la importancia del turismo para el estado y que ha sido dañado por la percepción de insegu­ridad que persiste por los hechos violentos registrados en las últimas semanas.

“Todo mundo se pregunta si viene a Za­catecas y prefieren no hacerlo, se pierden derramas económicas importantes ya que la gente le está pensando para venir, ya sean los hijos de esta tierra o personas que quieran conocer pero no quieren arriesgarse a asaltos, despojos y cosas peores”, remató.