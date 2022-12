Zacatecas, un Estado Fallido con un Gobernador Indolente: Torres

“Pudiera Haber Complicidades con el Narco”, Dice el Diputado

Por Rubén Palomo Macías

El diputado Federal del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales, comentó a Página 24 Zacatecas que en el estado los crimi­nales ya han rebasado a las autoridades de seguridad y por ende se están presentando situaciones muy graves ya que no hay una estrategia que contenga y detenga a los grupos criminales.

“Vimos hace unos días que fue a el coordinador de la Guardia Nacional (GN) del estado, luego asesinan a un juez pero todos los días asesinan a gente que son inocentes y no tienen nada que ver con la delincuencia. El discurso oficialista ha sido decir que se trata de una confrontación entre grupos criminales y más grave aún es que hay indolencia y una gran capacidad de mentir y engañar culpando a los gobiernos anteriores. López Obrador culpa a Felipe Calderón diciendo que son grupos que se formaron en su sexenio, en Zacatecas vi­vimos un estado fallido con un gobernador indolente”, añadió.

El legislador señaló que los gobiernos estatal y federal solo se dedican a repartir culpas cuando en campaña ofrecieron so­luciones y se comprometieron a pacificar el estado sabiendo y conociendo el problema que atraviesa Zacatecas.

“Es oportuno decirles que si no pueden con el cargo que renuncien, no todos los estados están igual. Desde la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a Zacatecas se encrudecieron los problemas de inseguridad, hay que reco­nocerlo, no se crearon con la llegada de Da­vid al poder. Puede haber complicidades ya que no es posible que los grupos criminales tengan más inteligencia y mayor capacidad operativa que el propio gobierno”, añadió.

Miguel Torres reiteró que Zacatecas es un estado fallido con una estrategia de seguridad que no sirve para la ciudadanía y urge replantear el tema.

“Está demostrado que no pudieron con el paquete, es necesario que renuncien. Desde la llegada de Adolfo Marín he estado insis­tiendo en que debe de irse, su tarea no es la de combatir a los delincuentes y quien lo nombró está satisfecho con su trabajo, pero la ciudadanía no. En la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) hay un alto número de expedientes que no se les da salida y los delincuentes saben que no va a pasar absolutamente nada con ellos. Que el gobernador, el secretario de Seguridad y el fiscal hagan su trabajo”, remató.