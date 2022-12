Mi Jardín de Flores

Más de 21 mil Exigen “Renuncia” de David Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En Zacatecas los criminales ya han rebasado a las autoridades de seguridad y por ende se están presentando situaciones muy graves ya que no hay una estrategia que con­tenga y detenga a los grupos criminales. Vimos hace unos días que fue a el coordinador de la Guardia Nacional del es­tado, luego asesinan a un juez pero todos los días asesinan a gente que es inocente y no tie­nen nada que ver con la delin­cuencia. El discurso oficialista ha sido decir que se trata de una confrontación entre gru­pos criminales y más grave aún es que hay indolencia”: Miguel Ángel Torres Rosales.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 7 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espí­ritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

‘El Deivis’, la Está Cajeteando Gacho

PUES NO es solamente el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol el que pide a don David Monreal Ávila que pida licencia como gobernador de Zacatecas, sino son mi­les los que exigen que se retire en definitiva de Palacio de Gobierno, como lo escribió hoy nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano.

-ES QUE, la verdad -dice doña Petra-, ‘El Deivis’ la está cajeteando muy gacho: no sabe gobernar, y ni quiere aprender. Hoy mismo mataron a otro policía y ya van más de 50 los asesinados en lo que van del año, también hoy nos enteramos que asesinaron a una familia completa Wixárika, hecho que este desgobierno no dio a conocer en su momento, como lo hicieron con los 21 turistas de Aguascalientes a quienes no sola­mente los robaron narcos en Fresnillo, sino que les quemaron su camioneta Mercedes Benz de pasajeros-.

-TAMBIÉN ayer -interviene don Ro­berto- asesinaron a otro taxista, ¿cuántos van?, ni lo sé, yo ya hasta perdí la cuenta; mataron a un limpiaparabrisas, ejecutaron a otras dos personas en Guadalupe y en la colonia Toma de Zacatecas ejecutaron a otro hombre a balazos.

“EN SÍNTESIS, en la capital del estado asesinaron a tres personas, en Guadalupe a otros tres y en Fresnillo a otro más. O sea, siete ejecutados en menos de 24 horas, pero lo inverosímil de tanto asesinato es que en ninguno de los hechos atraparon a sicario alguno”.

-NADA DE inverosímil, don Roberto -contesta doña Petra- siempre hemos sabido que las policías todas están infiltradas por el narco. Y no hay que olvidar que hasta mi ‘cabecita de algodón’ lo dijo hace unos días en la Mañanera, al revelar que en el asesinato del general José Silvestre Urzúa par­ticiparon policías municipales de Pinos, pero ni aun así ‘El Deivis” se decide a limpiar la policía, por algo será.

“YO LES puedo asegurar que el Ismael Camberos, exsecretario de Seguridad Pública, sabe mu­cho al respecto, al igual que ‘El RaTello’, pues en su gobierno se le abrieron las puertas al narco, puertas que ‘El Deivis’ no ha querido o podido cerrar.

“Y AHORA, pues ahí están las consecuencias: cerca de tres mil asesinatos en el desgobierno de ‘El Dei­vis’, entre ellos un general (José Silvestre Urzú), comandante de la Guardia Nacional, un Juez (Roberto Elias) del Poder Judicial y más de 50 policías de todos los rangos y corporaciones, así es que nadie se extrañe de que miles de zacatecanos estén pidiendo la renuncia, o licencia del ‘bobernador’ de Zacatecas, miren, hasta ahorita van 21 mil 402 firmas, y lo que dicen al respecto:

-¡DIOS DE mi Vida, esto ya está subiendo de tono!

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.