“El Llamado a que Renuncie, es un Golpe Duro a David Monreal”

Son más de 20 mil Firmas: Xerardo Ramírez

*“Es un Reflejo Ciudadano; el Gobernador Debería de Reflexionar”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Xerardo Ramírez, de­claró a Página 24 Zacatecas que a pesar de que la petición virtual de firmas para que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, no sea vinculante es un llamado de atención para el mandatario estatal ya que es un reflejo de lo que la sociedad zacate­cana siente.

“Creo que es una expresión social total­mente válida en el marco que vivió Zacate­cas el pasado fin de semana. El gobernador debería reflexionar, evidentemente esto no es vinculante pero que más de 20 mil ciu­dadanos firmen una solicitud es el reflejo de que personas, en su mayoría de Zacatecas, tienen una petición que seguirá avanzando”, mencionó.

El legislador señaló que dicha petición es un panorama y una muestra social de como se está viviendo en el estado ya que el tema de seguridad no está funcionando y eso se ha señalado en diversas ocasiones en la tribuna del congreso estatal.

“Más allá de que el gobernador pudiera dimitir no está en nuestra constitución, como en Perú que el Congreso retiró de su cargo al presidente de la nación. Nosotros ya aprobamos la revocación de mandato y para que pueda proceder se van a necesitar firmas que no son virtuales y que serán fir­mas de los ciudadanos que decidan remover al gobernador de su cargo en una consulta libre y abierta a la población”, agregó.

Xerardo Ramírez apuntó la recolección de firmas virtuales como un golpe de realidad para el gobernador del estado, el cuál hubie­ra sido más fuerte si se hubiera concretado la fuga de reos en el Centro de Reinserción y Readaptación Social (CERERESO) de Cieneguillas.

“Afortunadamente no fue así pero el tema no es que nos sintamos seguros porque no se concretó, sin embargo los hechos que vivimos el domingo, de gente que no pudo llegar a su casa, y con zozobra por el bien de sus familiares.

“A mí me tocó escuchar los testimonios del diputado David González que tuvo que refugiar a gente que venía en la carretera 54. Son hechos a los que los zacatecanos no estábamos acostumbrados y a los cuales no tenemos por qué acostumbrar­nos, no podemos seguir con esos temas”, finalizó.