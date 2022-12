Me uno al Clamor de la Destitución de Marín Marín: Marcelino Rodarte

“Zacatecas, Ingobernable”

Por Nallely de León Montellano

Marcelino Rodarte Hernández, líder del Movimiento de Bases en Defensa del Isss­tezac, se unió a la exigencia ciudadana en torno a la destitución del general Adolfo Marín Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), debido al au­mento de violencia que aqueja a todo el estado de Zacatecas.

En entrevista telefónica, el maestro denunció que los acontecimientos de violencia en el estado no son recientes, sino recurrentes desde que el funcionario asumió este cargo, aunado a que, el pro­grama de seguridad pública es fallido.

“Además de removerlo de su cargo, a la par, el gobierno del estado debe presentar un buen proyecto de seguridad pública para nuestro estado; hay elementos que deben considerarse, tener un esquema integral para atacar este flagelo en nuestra entidad, que es en todo el país, pero muy agudo en Zacatecas”, agregó.

Asimismo, refirió que la fuerte presen­cia de organizaciones delincuenciales en el estado se debe a que no se ataca de manera sistemática y con propuestas profundas y de solución, por lo que resaltó la importancia de que los tres niveles de gobierno generen un proyecto en conjunto con las diferentes instituciones, para que sea eficiente.

“Puede ser destituido este secretario de seguridad pública, y puede llegar otro, pero si no hay un proyecto, si no hay una altura de miras va a seguir llegando uno y otro, y no se va a poder abatir esta circunstancia, si desde la cabeza las cosas no están funcionando bien, es un estado ingobernable en el que estamos viviendo”, comentó.

Por lo anterior, llamó a la sociedad za­catecana a tomar la situación de violencia que adolece en el estado como un méto­do de aprendizaje para que, en tiempos venideros se pueda mostrar más certeza y profundidad durante la participación ciudadana, así como en la presencia y propuestas como ciudadanía.