“Se Plantea Mejor Presupuesto Para Poder Judicial y Policías”

Necesario el Consenso Para Incluir a Sectores Vulnerables: Benítez

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, la diputada local Priscila Benítez Sánchez, mencionó que si bien a principios del año hubo desacuerdos al interior de la LXIV Legislatura, de igual forma esperan que al cierre prive la cordialidad y el consen­so, sobre todo para tratar diversos temas de relevancia, uno de ellos el presupuesto para 2023 y otros pendientes que han quedado rezagados en comisiones.

No obstante, confió en que se preste atención a diversos temas en el Paquete Económico, tanto a los temas urgentes para posiblemente ampliar el presupuesto para rubros como seguridad y desarrollo econó­mico. Por lo que recalcó que será necesario buscar que se brinde especial atención a grupos vulnerables y otros sectores que no se ven muy beneficiados con la propuesta del presupuesto, por ello buscarán generar diálogo con sus pares para contemplar a dichos sectores. Principalmente con la in­tención de contemplar también a los sectores vulnerables en la ampliación presupuestal y no sólo a algunas dependencias u organis­mos descentralizados, entre otros.

“Estamos ahora en la aprobación, pero definitivamente sabemos que hubo un incre­mento considerable en el tema de seguridad; sin embargo en algunos órganos no, como son la Secretaría de las Mujeres o bien la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), que no obtuvieron más, sino al contrario les recortaron”

“Entonces para nosotros es fundamental e importante en esta revisión, ayudarlos a fortalecerlos, porque incluso no incremen­taron ni su nómina para el capítulo mil. Por lo que será una de las cosas que subiremos para atender, por ejemplo, los temas de salud, educación y otras reservas para que sean discutidas en el Pleno”.

También mencionó que se plantea un pre­supuesto mayor para los temas de justicia y seguridad, sobre todo por los problemas en el estado. Dijo que también la Comisión de Pre­supuesto y Cuenta Pública los recibieron para escuchar las peticiones e inquietudes de repre­sentantes de los jueces y magistrados. “Creo que es importante, ante lo que hoy atraviesa Zacatecas, que pongamos énfasis y atención que debe ser prioritario el fortalecer al Poder Judicial y a las instituciones de seguridad.

Por último, dijo que es un cierre compli­cado y ya se avecinan tiempos electorales, sin embargo recalcó que el tema principal debe ser el presupuesto, para luego pasar a temas relacionados con la política, por lo que auguró que habrá mucha “efervescen­cia” tanto a nivel local como federal.

Sobre los sectores vulnerables, dijo que revisan actualmente cuáles serán los temas para atender, sobre todo para sacar reservas y llevar el consenso de las mayorías para poder aprobar el presupuesto.