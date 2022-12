También David Está Perjudicando a Ricardo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Puede ser destituido este secretario de Seguridad Pública (Adolfo Marín Marín), y puede llegar otro, pero si no hay un proyecto, si no hay una altura de miras va a seguir llegando uno y otro, y no se va a poder abatir esta circunstan­cia, si desde la cabeza las cosas no están funcionando bien, es un estado ingo­bernable en el que estamos viviendo”: Marcelino Rodarte Hernández.