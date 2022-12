Comerciantes del Centro Histórico ven con Preocupación el Cierre de Año: AZA

“Violencia, Inseguridad y Economía Principales Problemas”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, el comerciante Álvaro Zaldívar Abreu, mencionó que tras la lenta y difícil recuperación de los sectores relacionados al comercio y servicios turísticos, tampoco tienen una gran expectativa para el cierre de año, sobre todo por los problemas eco­nómicos y la mala imagen del estado ante los recientes hechos violentos que han sido nota nacional.

Expuso que avecinan con preocupación el cierre de año, sobre todo porque para los comerciantes del Centro Histórico les afecta el freno del flujo de visitantes, sobre todo a familiares que acuden al estado a reunirse en las fiestas navideñas, o bien los turistas que viajan y aprovechan la temporada.

No obstante, dijo que han detectado una disminución en dicha temporada, a compa­ración con años anteriores a la contingencia sanitaria. Por lo que esperan que mejore para la última quincena del año, cuando empresas privadas e instituciones públicas, deben entregar por ley las prestaciones como el aguinaldo, entre otros.

“Estábamos muy esperanzados de que todos los aguinaldos y lo que se viene, que hacen a la época decembrina es siempre buena, pero con las circunstancias no lo vemos. Sobre todo el Centro Histórico que su vocación es el turismo. Estamos muy preocupados por los acontecimientos que han pasado (los asesinatos del general de la Guardia Naciona, José Silvestre Urzúa y el Juez Penal Roberto Elías, policías y taxistas), por eso hemos visto que muchos no quieren venir, ahora ni los paisanos saben si venir o no. Entonces, todo eso va a pegar muy duro en la economía, en el Centro y en general en Zacatecas”.

“Estamos esperanzados en que por lo menos dejemos de estar unos días en las noticias nacionales como un lugar peli­groso, para que la gente tome un poco de confianza. Porque hay que decirle a las instituciones que protejan las carreteras en estas épocas para que a la gente le dé confianza venir”.

Dijo que no ha mejorado el panorama para el sector del comercio y turismo, sobre todo por los problemas a lo largo del año. Además le sumó que se aproxima la “cuesta de enero”, por lo que dijo que espera que las instituciones de gobierno realicen labores para garantizar la paz para los habitantes del estado y de los turistas. Además, invitó a la ciudadanía a generar un beneficio a los comercios a través de la reactivación de la economía interna.