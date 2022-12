Vemos un Campo muy Desolado, no hay Trabajo, ni Alternativas: Adame

“El Gobierno Estatal no nos Apoya, Esperamos lo Haga el Federal”

Por Manuel Domínguez Caldera

El activista social Faustino Adame Ortiz, expuso en entrevista para Página 24 Zacatecas, que el cierre de año será compli­cado para el sector agrícola, principalmente para los frijoleros que no sacarán ni el costo de la producción, debido a diversos factores, tanto las cuestiones climáticas, los proble­mas de sequía y por otro lado la falta de programas y apoyos para este sector.

Recalcó que la intención principal de las autoridades debería ser apostar por el sector primario, ya que una gran parte de los municipios cuentan con zonas agrícolas que no son aprovechadas y que no dan los resultados esperados en productividad, ya que los esfuerzos de los agricultores no se reflejan en su economía.

“La situación en el campo es difícil en estos momentos, no son las expectativas que se esperaban, es un campo destrozado y en el cual el valor de las cosechas es muy poco y de baja calidad. Los precios afuera están muy arriba, pero prácticamente está en quiebra el campo, no hay por donde se pueda capitalizar, sí se habla de algunos proyectos para el campo como el de fertilizantes pero no les llegan a la gente. También vemos otros programas que no se los han entregado hasta el momento. Pero no sabemos qué pasa a nivel nacional ni estatal. Estamos haciendo un esfuerzo por el tema de las concesiones de pozos de riego, ya que se necesita la firma del presidente (Andrés Manuel López Obrador) para que se avale”.

“En lo general sí vemos un campo muy desolado, no hay trabajo y no hay alterna­tiva. Tienen que meterse a fondo a apoyar, sólo que sea el gobierno federal, porque vemos que el estado no puede. Vimos que hay presupuesto para otras cosas, pero para el campo es poco el aumento y cada vez es peor, porque los recursos que llegan los manejan a discreción. Es muy poco lo que están implementando para el campo, no sabemos cómo han manejado el presupuesto”.

“Creo que no hay por dónde, llegaron tarde las lluvias, muchos agarraron tarde el frijol, por otro lado tampoco hay maíz y muy poca producción en el estado y el país. Está muy descapitalizado, no hay expectativas positivas en las zonas frijoleras”.