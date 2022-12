Mi Jardín de Flores

Llega el General Alcaraz a un Estado en Llamas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo. México es uno de los países más letales para quienes se dedican a informar, sobre todo si se atreven a documentar graves casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, desapa- riciones y protestas sociales que molestan a los poderosos. Sólo en 2022, han sido asesinados 12 periodistas, de los cuales cinco son mujeres”: Lucía Melgar Palacios.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 10 de diciembre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Llega el General Alcaraz a un Estado en Llamas

ESTE VIERNES llegó el señor general brigadier diplomado del Estado Mayor, don Leonel Alcaraz Alarcón, para tomar posesión de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, en sustitución de su homólogo don José Silvestre Urzúa Padilla, a quien policías al servicio de los Malos Organizados le arrancaron la vida.

-DESDE este espacio -dice doña Petra- le damos la bienvenida al general y esperamos que ponga toda su experiencia, capacidad y honestidad en benefi cio del pueblo de Zacatecas, que deseamos y merecemos vivir en paz y tranquilidad, ya que lo demás vendrá por inercia porque somos gente honesta y de trabajo-.

-‘EL REY David’ ni siquiera hizo ruido en la toma de protesta del general Leonel Alcaraz, como coordinador de la GN en el estado, y delegó en su secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, la entrevista banquetera: ‘Tenemos muy buenas expectativas, dijo, la Guardia Nacional ha demostrado ser un bastión importante en la seguridad de Zacatecas, creo (sic) que es bienvenido el nuevo mando de la Guardia Nacional’.

“PERO EL narco también le dio su recibimiento al general Leonel: lo saludó con tres asesinatos y tres heridos de bala: alrededor de las 10:30 de la mañana, un vehículo frenó frente a las puertas de una vulcanizadora, ubicada en la avenida Progreso, colonia El Orito, en la capital del estado, y baleó a cuatro personas, una murió en el acto y las otras tres resultaron heridas, por lo que en ambulancias las llevaron a varios hospitales.

TRASCENDIÓ que el ataque armado fue porque el dueño de la vulcanizadora ‘se negó a pagarle la plaza al narco’.

NO HAY detenidos.

“DOS HOMBRES a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a balazos, fueron envueltos en cobijas y tirados desde una camioneta en movimiento en la carretera estatal libre a Aguascalientes, a la altura de la comunidad San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas.

“A PESAR de que automovilistas informaron al 911, las características del vehículo desde donde arrojaron los dos cadáveres, no hubo detenidos”.

-NO ME gustó que el señor gobernador le haya encomendado a su secretaria de Gobernación, hablará con la prensa y no él, lo que demuestra no sólo su desprecio hacia los medios de comunicación tradicionales, sino que evitó que los reporteros lo cuestionaran, sobre las miles de personas que le exigen su renuncia a la gubernatura.

“SIN EMBARGO, don David hizo uso de las redes sociales para decir que ‘vamos a seguir trabajando para acabar con la violencia y la inseguridad. La impunidad no es tolerada, el estado de derecho debe ser respetado, estamos avanzando y lograremos la pacifi cación’”.

-¿CUÁL ‘VAMOS avanzando’?, ya perdió la cordura ‘El Deivis’ -opina doña Petra-: todos los días se cometen asesinatos y desapariciones forzadas, además de que varios de ellos no los dan a conocer, que no se haga pendejo; ya yo no sé quién sea más mentiroso, si el Alejandro Tello o ‘El Deivis’-.

-DE QUE ocultan delitos de acto impacto, es cierto, ya ven que no informaron de los 21 aguascalentenses que fueron interceptados en Fresnillo, cuando regresaban de vacacionar en Mazatlán y les robaron dinero, celulares y otros objetos valiosos y por si eso fuera poco, les incendiaron la fl amante camioneta Mercedes Benz de pasajeros; tuvo que venir un convoy de policías de Aguascalientes por ellos para llevarlos a sus casas, porque aquí no les dieron ni agua, pretextando que están en austeridad.

“PUES MI general Alcaraz, bienvenido a la realidad en donde impera el narco y la impunidad, en donde el crimen organizado priva de la libertad a zacatecanos, de preferencia jovencitos para, con amenazas de muerte, los obligan a sumarse a sus fi las.

Que ya Capturaron a los responsables del Asesinato del Juez Roberto Elías

-EN ENTREVISTA colectiva, el fi scal general de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, dejó entrever que ya tiene identifi cados y encerrados en el Cerereso de Cieneguillas, a los autores del homicidio doloso en contra del Juez Roberto Elías Martínez, pero que ‘este fi n de semana (mañana sábado), dará a conocer la información sobre las investigaciones porque la carpeta tiene que mantenerse en sigilo, pero sí tenemos un resultado material concreto’.

“Y CON respecto a los que le arrancaron la vida al general José Silvestre Urzúa Padilla, declaró que ‘seguimos avanzando; los elementos que fueron detenidos (policías) están hasta este momento vinculados a proceso’.

-PUES OJALÁ y sus investigaciones sean verídicas, porque si van a taparle el ojo al macho, con ‘chivos expiatorios’, van a quedar en el peor de los ridículos, principalmente ‘El Deivis’ que ya está bien quemado, no solamente a nivel estado, sino nacionalmente: es el peor gobernador evaluado; ya hasta los del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), están decepcionados de su ‘desgobierno’.

“COMO lo dijo el coordinador Adán González Acosta, sobre las casi 25 mil fi rmas que piden que ‘El Deivis’ se vaya de Palacio de Gobierno:

‘TODOS LOS cargos públicos se deben de medir, cuando la gente tiene responsabilidad política, cuando la gente ve que alguien no está funcionando, no es necesario que lo corran; cuando se tiene el valor se puede tomar una determinación… es fuerte el rechazo al gobernador David Monreal, hay hartazgo social; esto debería de preocuparle’, aseveró”.

-MMM… ‘El Deivis’ tiene concha de tortuga de carey, todo se le resbala, el cuete es que sólo será gobernador, a lo sumo, hasta el 11 de septiembre de 2027, y si él le perdonó sus corruptelas al Alejandro Tello y a su vieja la Cristina, quien llegue a sucederlo le va a esculcar hasta las bolsas de su pantalón y ahí sí no lo van a perdonar, más si la sucesora de mi ‘cabecita de algodón’, es la Claudia Sheimbaun, el carnal Marcelo Ebrard, el Adán Augusto o el Fernández Noroña-.

-HABLANDO del FPLZ, quien también se encuentra sumamente decepcionado de ‘El Rey David’, es Faustino Adame Ortiz, quien en entrevista con nuestro compañero reportero, Manuel Domínguez Caldera, declaró que ‘vemos un campo muy desolado, no hay trabajo ni alternativas:

‘EN LO general -continuó el luchador social- sí vemos un campo muy desolado, no hay trabajo y no hay alternativa. Tienen que meterse a fondo a apoyar, sólo que sea el gobierno federal, porque vemos que el estado no puede.

‘VIMOS QUE hay presupuesto para otras cosas, pero para el campo es poco el aumento y cada vez es peor porque los recursos que llegan los manejan a discreción. Es muy poco lo que están implementando para el campo, no sabemos cómo han manejado el presupuesto’.

“LOS QUE también se quejan son los comerciantes, en especial los del Centro Histórico, en voz de Álvaro Zaldívar Abreu, quien en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, expresó que ‘tras la lenta y difícil recuperación de los sectores relacionados al comercio y servicio turísticos tampoco tienen una gran expectativa para el cierre de año, sobre todo por los problemas económicos y la mala imagen del estado ante los recientes hechos violentos que han sido nota nacional.

‘ESTAMOS MUY preocupados -continúa- por los acontecimientos que han sucedido (los asesinatos del general de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa y el Juez Penal Roberto Elías, además de policías y taxistas), por eso hemos visto que muchos turistas no quieren venir; ahora ni los paisanos saben si venir o no, entonces, todo eso va a pegar muy duro a la economía en el Centro y, en general, en Zacatecas.

‘ESTAMOS esperanzados en que, por lo menos, dejemos de estar unos días en las noticias nacionales como un lugar peligroso, para que la gente tome un poco de confianza. Porque hay que decirle a las instituciones que protejan las carreteras en estas épocas para que a la gente le dé confi anza venir’, terminó”.

-MMM… si las carreteras están llenas de narcos que van de un lugar a otro matando gente, asaltando y robando o quemando vehículos, no creo que se animen-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.