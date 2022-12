“El Gobernador, Murillo y Marín Mienten”, Dice Raymundo Carrillo

“No Tenemos Mejor Seguridad; Vivimos en un Narcoestado”

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, comentó en entrevista a Página 24 Zacatecas que es increíble la falta de sensatez y sentido común de que el secretario de Seguridad, Adolfo Marín, el fiscal del estado, Francisco Murillo, y el gobernador del estado, David Monreal, insistan en que los hechos violentos que continúan en el estado son por los resultados de ir ganando terreno a la delincuencia organizada.

“No es cierto, están mintiendo, están faltando a la razonable verdad porque se vive en un estado de zozobra que no existía. Dicen que estábamos mejor cuando dicen que estábamos peor y por supuesto que hay que recalcar que el gobernador, siendo la cabeza constitucional, tiene que hacer lo que tiene que hacer, no lo hago con ganas de ofender, ojalá entendiera que tiene que ir con el Presidente de la República y decirle que su estrategia de seguridad no está funcionando y nos está llevando a peores puertos”, apuntó.

Raymundo Carrillo señaló que al gobernador le está faltando el valor cívico para que se haga algo distinto a lo que se está haciendo hasta la fecha. Añadió que los hechos violentos están pasando a ser actos que agreden a la colectividad, la interinstitucionalidad y la interseguridad en el estado afectando a varios municipios a la vez.

“Creo que es pertinente que el gobernador tome otra actitud y busque la manera de reencontrar el camino de la seguridad y la paz para el estado. Se dice que es una estrategia superior de los cárteles por el territorio eso solamente nos pone a pensar en cosas que no se han previsto respecto a los patrones de vida que tenemos, el mensaje que nos están dando es que hay un narcogobierno que está teniendo una comparsa con el gobierno estatal y federal”, agregó.

Finalmente Carrillo Ramírez apuntó que si el gobernador quiere salir delante de este pozo se tiene que comunicar con la población y con las entidades políticas que atacan un mandato de organización para tener una idea más clara de lo que se tiene que afrontar.

“Él no quiere estar con nosotros, el gobernador vive en una burbuja de poder y privilegios, no le interesa lo demás. Yo convocaría a que comunicadores, medios de comunicación y personas interesadas empecemos con reuniones con el ánimo de encontrar propuestas que nos permitan acercarnos al gobierno que tanto nos esquiva”, remató.