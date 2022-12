“Ante la Violencia, hay Hartazgo Coraje, Desánimo, Desesperanza”

Hace Falta un Liderazgo que Asuma Responsabilidades: Obispo

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, pidió atender el problema de seguridad del estado, sobre todo ante los recientes atentados en contra de autoridades y civiles y la percepción de inseguridad que reportan en todos los municipios.

Dijo que será un año complicado para la sociedad en general ya que este problema repercute en todos los sectores, sobre todo en el tejido social que se ha ido carcomiendo al paso de los años sin que sea resuelto este tema, ni por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Enfatizó que si bien son respetuosos de las instituciones, asimismo comparten las inquietudes de la población en general, tanto en las ciudades como en las comunidades que externan su preocupación ante los temas de seguridad en general.

“Es muy lamentable, es una situación no sólo grave, sino que ha pasado a muy grave. Hay hartazgo, coraje y desánimo de que esto pueda solucionarse, hay desesperanza y eso puede ser peligroso porque significa bajar las manos y ya darnos por vencidos. Pero el llamado es que esto sólo vamos a superarlo si le entramos todos parejo, pero también si hay una estrategia en común, no sólo del gobierno y del gobernante, sino entre todos. Ya lo afirmó el señor gobernador, el problema es de todos y la solución tiene que estar en todos, pero tiene que haber liderazgos, quien haga cabeza y asuma las responsabilidades propias de los cargos. Ya estamos en esa fase, también lo dijo el magistrado Arturo Nahle, no sólo es contra el Estado de Derecho, sino contra el estado mismo. Por lo que ya llegar a esas alturas, es llegar al corazón mismo del estado pero también al de la sociedad. Yo invito a la serenidad, claro que estamos enojados, pero debemos pensar bien las cosas y no hacer justicia por la propia mano, sino buscar juntos alguna salida. Repito, una estrategia que venga consensada con la sociedad y las autoridades, que no venga nada más de las autoridades, a ellos les corresponde lo suyo, pero todos tenemos que poner de nuestras parte, incluso para opinar de la estrategia o sugerir mejoras, una ampliación. La gente tiene mucho que aportar”.

Además, dijo que la Diócesis prepara ya celebraciones junto con los respectivos templos de culto mariano, sobre todo ante las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, que tiene un arraigo histórico y cultural en la sociedad en general.

Mencionó que se apoyarán de diversas instituciones de gobierno y corporaciones de seguridad, sobre todo con la intención de cuidar que no haya contratiempos o accidentes, tomando en cuenta que en muchas de las celebraciones se utiliza pirotecnia, por lo que invitó a ser cuidadosos.

También, sobre la seguridad en general, planteó que los horarios de las celebraciones eucarísticas se realizarán temprano, los únicos días que realizarán misa será el 25 de diciembre a las ocho de la noche.