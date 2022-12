Diputada Pide Aumento de Presupuesto a la SSP y Reducción a Programas Sociales

La Gente Prefiere Seguridad que Apoyos: María del Refugio Ávalos

Por Nallely de León Montellano

María del Refugio Ávalos Márquez, di­putada local del PRI, reiteró la exigencia de la renuncia inmediata de Adolfo Marín Marín a su cargo como titular de la Secre­taría de Seguridad Pública (SSP), debido al incremento de homicidios, así como la desaparición de personas en el estado y desplazamientos forzados.

“Tal parece que la estrategia que ha plan­teado el propio secretario Marín no está funcionando en Zacatecas, no podemos con­tinuar de la misma manera porque no es un tema de percepción, es un tema de realidad el cual estamos viviendo en el municipio de Jerez, donde padres de familia incluso han dejado de mandar a sus hijos a la escuela por el temor que sus hijos puedan perder la vida en un fuego cruzado”, comentó.

En este aspecto, lamentó el incremento de casos de desaparición forzada en la comuni­dad de El Durazno, particularmente el caso de dos jovencitas quienes hasta el momento no han sido localizadas, y así mismo, no se visualiza actividad eficiente por parte de la fiscalía para dar con su paradero.

“Ni fiscalía ni el secretario Marín han podido dar una respuesta a los familiares”, condenó.

De igual forma, recordó lo sucedido hace una semana en distintos puntos carreteros del estado con la instalación de narcoblo­queos donde muchas de las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, mientras que algunas otras estuvieron paralizadas por horas con el terror de que les arrebataran la vida.

Reprochó que las personas que tuvieron que estar en esos puntos de alguna manera también fueron víctimas de “la falta de capacidad de la SSP para operar en ese momento una estrategia de contención para poder resarcir el tema de baraje (sic) que estaban viviendo muchos ciudadanos”, por lo que refrendó la solicitud de renuncia de Marín Marín.

También resaltó la importancia de que en el ejercicio fiscal 2023 se apruebe un incremento al presupuesto de la SSP, para garantizar mayores y mejores resultados mediante el fortalecimiento de los policías estatales y municipales.

“La seguridad en Zacatecas es el tema de temas, y yo estoy segura que las personas prefieren tener seguridad, a tener ayudas sociales, entonces es por eso que estamos planteando en la discusión del presupuesto, una reducción a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual no vio reflejadas sus acciones en el estado, y al día de hoy tiene subejerci­cios muy significativos; que todo ese recurso que no pudieron operar, que se vaya a SSP”, concluyó.