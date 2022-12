“Mes con mes se han Estado Reduciendo los Asesinatos”

Adolfo Marín, con su Cantaleta de Siempre

“De Enero a Noviembre Nomás Hubo 1,299 Homicidios”

Por Rubén Palomo Macías

En su reanudado informe semanal, en presencia de representantes de medios de comunicación, entre ellos Página 24 Zacatecas, el intocable secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, recordó que el 25 de noviembre del año 2021 el gobierno federal, en coordinación con el gobierno estatal, se puso en marcha el plan Zacatecas II que consiste en un conjunto de acciones con las que se busca disminuir la incidencia delictiva y reducir los delitos de alto impacto en el estado que, desgraciadamente, no se ha logrado.

“Entre las acciones implementadas se incluyó el incremento de elementos del ejército y la Guardia Nacional (GN) que se han sumado a la fuerza operativa estableci­da en el estado. La suma de esfuerzos y el trabajo coordinado han permitido que en un año los homicidios dolosos disminuyeran, hasta el mes de noviembre, en un 20%, esto en comparación con enero-noviembre del 2021”, según él.

Las Cuentas Alegres del Secretario de Seguridad Pública

El general Marín, aseguró a reporteros que “de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) los asesinatos, a excepción del mes de abril que presentó un aumento y de marzo que se cerró con cifras similares a las del 2021, se ha presentado una reducción mes con mes. Lo anterior puede ser constatado a través de la contabilidad precisa de los hechos de esta naturaleza al cerrar el mes de noviembre con 144 homicidios. Tenemos que en el periodo de enero a noviembre del 2021 se registraron mil 623 homicidios y en el mismo periodo pero del 2022 se presentaron mil 299, lo que representa la reducción del 20%, es decir 324 víctimas menos en este año”, comentó.

Marín Marín prosiguió diciendo que de tal forma desde la puesta en marcha del plan Zacatecas II, a través del operativo cero impunidad, se han detenido a 131 “generadores de violencia” de los cuales varios ya han obtenido una sentencia.

En una evaluación anual del plan Zaca­tecas II se tiene que en un año se logró la detención de tres mil 332 personas por la comisión de un delito, se han asegurado 724 armas de fuego, tres mil 613 cargado­res y 187 mil 185 cartuchos útiles.

Se ha logrado la recuperación de 30 víctimas de extorsión en la modalidad de secuestro virtual, fueron rescatadas 29 per­sonas que estaban privadas ilegalmente de la libertad. De igual forma se aseguraron 27 granadas, 62 mil 200 litros de combustible, 972 vehículos con reporte de robo o rela­cionados con la comisión de algún delito, 695. 95 kilogramos de narcóticos, mil 499 piezas de explosivos y fueron destruidos 102 campamentos utilizados por grupos delincuenciales.

Más de 23 mil Carpetas de Investigación sin Detenidos

“En el periodo del 25 de noviembre del 2021 al 24 de noviembre del 2022 la delegación de la Fiscalía General de la Re­pública (FGR) y la FGJE cumplimentaron mil 229 órdenes de aprehensión y mil 639 vinculaciones a proceso, obtuvieron 716 sentencias, 292 cateos y celebraron siete mil 698 audiencias. Así mismo se inicia­ron mil 731 carpetas de investigación con detenidos y 23 mil 359 carpetas de inves­tigación sin detenidos”, añadió.

El secretario señaló que, de las acciones más importantes en las últimas fechas, en la comunidad de El Salitrillo, Tepetongo, se registró una agresión las fuerzas de seguridad y se realizó el aseguramiento de un arma larga, un cargador, 30 cartuchos, 109 bolsas de probable marihuana y un vehículo con placas del estado de Durango.

“En el municipio de Villa Hidalgo y Jerez se ubicaron y destruyeron 2 campamentos utilizados por grupos delincuenciales.

En la comunidad de Noria del Cerro de Santiago, Pánfilo Natera, se localizó y se aseguró dos mil 650 dosis de un polvo con las características de la cocaína, mil dosis de una sustancia con las características de cristal, seis armas largas, 1 aditamento lanzagranadas, una granada, 70 cargadores, mil 478 cartuchos de diversos calibres y dos vehículos.

En el municipio de Ojocaliente fue de­tenido un sujeto señalado como probable responsable del delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso.

En el tramo carretero Noria de Ánge­les-Villa Hidalgo al interior de bolsas negras, ubicadas en diferentes puntos, fueron localizadas cuatro armas largas, 16 cargadores y 450 cartuchos.

En el municipio de Loreto fue ubicado y destruido un campamento de integrantes de un grupo delictivo, se aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos.

En la comunidad La Concepción, Ojo­caliente, durante las acciones de recono­cimiento se aseguraron tres armas largas con cargadores abastecidos.

En el municipio de Pánfilo Natera fuerzas de seguridad aseguraron dos vehículos, siete armas largas, cartuchos para lanza­granadas, mil 558 cargadores para armas de fuego y tres mil 650 dosis de estupe­facientes.

En el municipio de Pinos fue detenida una persona que portaba un arma de fuego y se aseguró un vehículo.

En la comunidad El Durazno, Jerez, se aseguraron cuatro armas de fuego, 27 cargadores, 500 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos y seis placas balísticas.

Con el objetivo de mantener el orden y la gobernabilidad en los centros peniten­ciarios la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con el órgano adminis­trativo desconcentrado de prevención y reinserción social coordinaron el traslado de 24 personas privadas de la libertad que requerían medidas especiales de seguridad del centro Centro Femenil de Cienegui­llas, al centro Federal #16 del estado de Morelos, el 26 de noviembre. Durante el operativo los protocolos de acción estuvie­ron apegados a las actuaciones y procedi­mientos que la ley señala prevaleciendo en todo momento el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.”, añadió.

Marín comentó que la mañana del pasado jueves, en las instalaciones del 97 batallón de infantería en Fresnillo, la FGR a través de la fiscalía especializada de control regional en su delegación de Zacatecas y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEENA) se incineraron 403.448 kilos de narcóticos, la droga está relacionada con 150 expedientes. Además en coordinación con personal del gobierno del estado y del municipio de Zacatecas se llevó a cabo la destrucción de objetos relacionados con delitos federales los cuales sumaron 11 mil 854 piezas entre cigarrillos, artículos tácticos, placas balís­ticas, artefactos tipo armas, ponchallantas, fornituras, teléfonos celulares, mochilas, maletas, tambos, un contenedor de mil 200 litros, cuatro vehículos y tres motocicletas.

“Lamentablemente, pese a los esfuerzos implementados en el marco del plan Zaca­tecas II, en el estado se siguen cometiendo actos de violencia que dañan la tranquilidad y la paz social. Los homicidios, aunque presentan una disminución, siguen siendo los delitos de alto impacto que se registran y lastiman a la sociedad zacatecana.

Cifra Oficial: 48 Policías Asesinados en lo que va del año

De ahí que nuestros esfuerzos se concen­tren en hacerles frente y debilitar a los gru­pos delincuenciales que en su disputa han cobrado vidas humanas, he de referirme al lamentable hecho registrado la tarde del martes 6 de diciembre, cuando un elemento de la policía municipal de Zacatecas fue agredido en el fraccionamiento Orquídeas, hecho en el que perdió la vida.

De acuerdo con las estadísticas de la SSP en lo que va del año 48 elementos policia­les, estatales y municipales, lamentable­mente han perdido la vida en agresiones. La FGJE reporta avances relacionados en estos casos, se cuenta con 14 carpetas de investigación con datos para líneas de investigación, 6 carpetas judicializadas, 2 personas vinculadas a proceso, 5 órde­nes de aprehensión a cumplimentar, una audiencia intermedia, una sentencia en procedimiento abreviado, dos personas sentenciadas y 13 carpetas de investigación inicial”, añadió.

El secretario fue cuestionado sobre la co­misión de delitos por personas al interior de las cárceles distritales a lo que contestó que en los centros penitenciarios los internos tienen horas de esparcimiento saliendo al comedor y a hacer actividades deportivas o recreativas y existe la inquietud de internos que nunca saldrán de esos centros y buscan la forma de evadir la vigilancia y fugarse de los centros para continuar cometiendo ilícitos.

“En el interior no existe alguna situación de que comentan algún delito, esto se detecta antes y se evita que continúen con su forma de actuar o su inquietud que pu­dieran presentar. No necesariamente debe hacerse por un medio tecnológico como los teléfonos, reconocemos que tienen visitas de familiares y compañeros, con certeza no sabemos exactamente por donde salga la información, nosotros en los centros penitenciarios tenemos inhibidores para el empleo de teléfonos celulares. Ahora con la situación que se presentó con lo del juez (asesinado, Roberto Elías) se está llevando a cabo un reconocimiento exhaustivo para que haya un mayor número de inhibidores y con ello podamos cubrir el 100% de los centros penitenciarios en el sentido de evi­tar que utilicen esta tecnología para poder tener una comunicación al exterior de los centros penitenciarios”, mencionó.

Respecto a un ataque a cinco elementos de la Guardia Nacional (GN) en Tepetongo, el secretario mencionó que no se toma como una agresión, de un punto de vista personal y particular, debido a que los elementos se encontraban francos y vestidos de civiles.

“Por consiguiente no se sabía que eran de la GN y no sabían que pertenecían a algún grupo policial, en ese orden de ideas yo es­timo que se pretendió realizar algún asalto y en ese momento resultó esa agresión pero no a la fuerza tal de seguridad. Tenemos descartado que sea una agresión a la GN, siguen siendo elementos simplemente no debemos de tomarlo como una agresión ya que iban vestidos de civil, todo mundo pasa por esas áreas y de alguna manera pueden ser asaltados o agredidos, tal vez les querían quitar el vehículo que traían como ha habi­do casos en esas áreas. Lamentablemente hemos tenido asaltos en las distintas vías de comunicación que ingresan del norte y del sur del estado, en función de eso se han implementado una seguridad mayor en las carreteras, quisiéramos cubrir desde el inicio hasta el término pero no tenemos los suficientes efectivos para distribuirlos en todas las vías”, añadió.

Además se preguntó a Adolfo Marín sobre las declaraciones realizadas por el secretario de Seguridad de San Luis Potosí, donde comentó que se está haciendo el trabajo del secretario de Zacatecas al realizar de­tenciones en los límites estatales, a lo que respondió que el secretario del estado vecino tiene sus comentarios.

“Al igual forma nosotros podíamos decir lo mismo cuando van a ingresar al estado de San Luis pero no se trata de estar en confrontación ni mucho menos. Nosotros lo que tratamos es de evitar que se sigan presentando delitos de cualquier naturaleza en el estado y en particular en las zonas limítrofes del estado con otros ocho estados que conforman el territorio. No soy de la idea de que en Zacatecas estamos haciendo el trabajo de otros estados, estamos haciendo lo propio en nuestro territorio, cuando exista una zona limítrofe tendremos coordinación, tendremos cooperación y llevaremos a cabo los operativos necesarios para evitar que salgan y entren al estado”, mencionó.

Además se cuestionó al secretario si es que duelen las cifras sobre los 97 menores asesinados, 20 taxistas, los 7 reos fugados, 48 elementos de seguridad asesinados, 11 vías de comunicación bloqueadas, 10 co­munidades de tres municipios desalojadas a lo que respondió que es preocupante todo aquel ilícito o situación que dañe a la población.

“Estamos trabajando en ello, seguimos actuando de forma coordinada para evitar que esas situaciones se sigan presentando. La respuesta de mi calificación está dada en que mes con mes se han disminuido los homicidios”, finalizó.