Mi Jardín de Flores

Marín, y su Desprecio por la Guardia Nacional

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Tal parece que la estrategia que ha planteado el propio secretario Marín no está funcionando en Zacatecas, no podemos continuar de la misma manera porque no es un tema de percepción, es un tema de realidad el cual estamos viviendo en el municipio de Jerez, donde padres de familia incluso han dejado de mandar a sus hijos a la escuela por el temor que sus hijos puedan perder la vida en un fuego cruzado”: María del Refugio Ávalos Márquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 13 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Para Marín, los Asesinatos de Guardias Nacionales Vestidos de Civil, no Entran en su Lista

PUES SÍ, como publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, los Malos Organizados e ‘Inteligentes’ están impara­bles: ayer le arrancaron la vida a balazos a un Guardia Nacional y dejaron heridos a tres más; no se sabe si ya están a salvo o siguen en lucha por su vida.

LOS CUATRO guardias nacionales es­taban en su día de descanso y se dirigían a Guadalajara en un automóvil por la carretera Tepetongo-Jalisco.

NO SE sabe si fueron emboscados o fue una casualidad, pero en el reporte que envia­ron a los medios de comunicación no dicen si les robaron dinero y objetos personales o no, sólo se concretan a informar que esta­ban en su día de descanso e iban vestidos de civil, y que el guardia nacional muerto estaba dentro del carro baleado.

-DE ESO habló también en su informe semanal ante la prensa ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín -toma la palabra doña Petra-, luego de que reconoció que ‘nomás’ han ase­sinado a 48 policías en lo que va de este año, o sea, 4.4 policías cada mes en promedio…

-ENTONCES son 49, con el elemento de la Guardia Nacional, ¿no?-.

-NO, ESA ‘baja’ no la consideró el Marín quesque porque no estaba cumpliendo nin­guna misión; estaba en su día de asueto e iba vestido de civil, al igual que sus compa­ñeros y los atacaron para robarles, subrayó el Adolfo-.

-YO CREO que el general -terció don Roberto- está prejuzgando, pues el boletín de prensa no habla de robo alguno, habrá que esperar las declaraciones de los heridos, porque todo indica que fue una emboscada; Marín acomoda las cosas como le convie­nen.

“HACE declaraciones tan burdas -con­tinúa-, que yo no sé si reír o llorar, como esa de que cada mes los asesinatos van a la baja: ‘De enero a noviembre de este año, se cometieron mil 299, homicidios dolosos, o sea 324 víctimas menos que en el mismo lapso de 2021’.

“Y MARÍN todavía lo celebra, ¡no mame!, 118 asesinatos por mes no son para echar las campanas al vuelo, ahora habrá que checar otras fuentes, pues Adolfo es muy dado a ocultar la verdad, para decir que su trabajo es ‘exitoso’, por lo que el pueblo sabio de Zacatecas lo refuta, nadie cree en él.

“QUE LO reconozca, ¡chingao!, los asesinatos en Zacatecas no van a la baja, simplemente del 12 de septiembre que ‘El Rey David’, rindió protesta, al 31 de enero de 2021, subieron los asesinatos como nunca, y de ese lapso no tenemos una cifra oficial, pero la sangre corrió por todo Zaca­tecas, como nunca, al menos del sexenio de Ricardo Monreal para acá.

“LO MALO de todo esto es que cada dependencia corresponsable tiene cifras diferentes. Por otra parte, no sólo son los asesinatos sino las desapariciones forzadas que, como hemos visto, van casi a la par.

“PERO VOLVIENDO con los asesi­natos: además del elemento de la Guardia Nacional ejecutado ayer en Tepetongo, en una rosticería de Guadalupe, ubicada a un lado de la carretera 181, a la altura de Cieneguitas, frente al Banco de Alimentos, asesinaron a una empleada de 17 años, a balazos; esto a plena luz del día, a eso de la 1:30 de la tarde.

“TRASCENDIÓ que, como los dueños se negaron a pagarle el piso al narco, deci­dieron matar a la ‘empleada’, para obligar el pago. Esto a ‘El Rey David’, no le va ni le viene, así lo ha demostrado, pues es gente humilde, pero si esto le sucediera a algun empresarios importante, entonces sí movería cielo, mar y tierra para encontrar y castigar a los responsables o, ya de jodido, conseguir un ‘chivo expiatorio’, para alardear que están acabando con la ‘impunidad’. ¡Pinche mamones!, por eso nadie les cree.

“PERO HUBO otro asesinato más: ano­che, en Calera, asesinaron a un motociclista y su acompañante resultó herido de grave­dad, cuando iban por la calle Tepetongo, fraccionamiento Cortez.

“EN OTRO ataque armado, dos hom­bres resultaron gravemente heridos al ser baleados en la avenida Condesa, colonia del mismo nombre, ayer lunes por la tarde.

“Y PARA cerrar con broche de oro, una banda de intocables ‘RaTellos’ asaltaron al conductor de una camioneta, lo golpearon y le robaron su Ford Sport Track azul doble cabina modelo 2009, en la carretera federal 23, en el tramo Jerez-Fresnillo.

“Y AQUÍ viene lo cañón: en ninguno de los casos hubo detenidos, así ¿cómo chingaos quieren reducir los asesinatos, las extorsiones, los asaltos a mano armada, ¡si no agarrar a ningún ‘Ratello’, mucho menos a un sicario, carajo!

-¿SABEN ustedes, ¿cuántas tarjetas de investigación tiene en su feudo el inepto fiscal Francisco José Murillo Ruiseco?-.

-SI HEMOS de creerle a don Adolfo Marín, ayer mismo en su informe reportó 23 mil 359 carpetas de investigación sin de­tenidos, nomás vean el grado de impunidad que existe en Zacatecas-.

-¡AHHH, pero el inepto Pelón Murillo exige 752 millones 825 mil pesos, quesque para echarle más ganas… ¡pero a sus cuen­tas bancarias!-.

-¿CUÁNTO RECIBIÓ de presupuesto en este agonizante año?-.

-SEGÚN EL Presupuesto de Egresos de 2022, don Francisco José Murillo recibió 650 millones 558 mil 102 pesos; o sea que el señor Fiscal quiere para el siguiente año (2023), 102 millones 266 mil 898 pesos más, que en 2022-.

-¿USTED, madre Teresa, si fuera gober­nadora se los daría?-.

-POR SUPUESTO, pero antes me de­bería de entregar un plan de trabajo, en el cual prevaleciera la inteligencia y tecnología de punta: comprar las mejores cámaras de videovigilancia, no las camaritas de juguete que, me dicen, compró y colocó don Alejan­dro Tello a sobreprecio.

“LO QUE necesitamos los zacatecanos es rescatar nuestras calles, nuestras ca­rreteras, nuestras casas, nuestras iglesias, nuestros parques, salir de nuestros hogares con la seguridad de regresar sanos y salvos y que ningún malandrín podrá allanarlo Impunemente.

“ENTONCES nuestro hermoso Zacate­cas será el paraíso que fue, antes de que los Malos Organizados nos lo arrebataran, con la complicidad de autoridades venales que entregaron nuestra patria chica a los Malos Organizados, por cobardía y dinero.

“TIENE MUCHA razón monseñor don Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, cuando dice que ‘nos hace falta un líder que sea cabeza en la lucha contra los Malos Organizados, que asuma su responsabilidad’-.

-ES CORRECTO -dice don Roberto-; estoy de acuerdo con el Obispón, el pedo es ¿dónde está ese líder que asuma su res­ponsabilidad, si las autoridades con las que actualmente contamos no buscan más que enriquecerse?

“DESDE QUE AMLO llegó a Palacio Nacional, año con año ha aumentado el Presupuesto de Egresos, sin embargo no se nota en obra pública, ni en el bienestar de los zacatecanos, que lo único que vemos son embarradas de chapopote en calles y en una que otra carretera; chapopote que a las primeras lluvias valdrán chetos”.

-ES CORRECTO, pero la violencia es tan alarmante, que la diputada María del Refugio Ávalos Márquez, pide que haya menos apoyos sociales a los más desprotegi­dos, para que se les aumente el presupuesto a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Judicial, ya que ‘la gente prefiere seguridad que apoyos’-.

-YO NO concuerdo con la María del Refugio en ese aspecto: yo veo qué hay mucha necesidad, marchantas que antes me compraban un kilo de frijol, hoy me compran medio kilo, las que comparaban dos cebollas, dos jitomates, ahora nomás compran uno: los apoyos sociales no deben de disminuirse, en cambio los altos servido­res públicos deben de rebajarse el sueldo de común acuerdo; que haya un compromiso social con los más desprotegidos, ¿cuántos políticos hay cómo ‘El Deivis’ que hasta tiene rancho cercano a las mil hectáreas? ¿Cuánto no nos robó ‘El RaTello’, que ya rebasó el año tres meses fuera de Zacatecas sin que se sepa que trabaje?

“A ESOS mendigos hay que obligarlos a que le regresen al pueblo lo robado; bueno, hasta ‘Saúl el Pequeño’, que estaba más jodido que nosotros, nomás entró a la política y se hinchó de dinero, siendo que cuando estudian­te toda su comida era una bolsita de cacahuates y un pinche refresco; ya que se porten decen­temente y dejen de robarle al pueblo, que ya dejen de ser ojetes con el pueblo”.

-MMM… doña Petra, eso nunca lo verán sus ojos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.