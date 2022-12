Entre más Soldados Manda la Federación, hay más Violencia y Muerte: Saúl Arellano

“No Cesan los Asesinatos, Secuestros y Extorsiones”

Por Rubén Palomo Macías

Saúl Arellano Cháidez, responsable de la fundación Úrsulo Galván en el estado, comentó a Página 24 Zacatecas que el trabajo del secretario de Seguridad, Adol­fo Marín Marín, ha dejado bastante que desear ya que la situación de inseguridad en el estado es muy compleja.

“Hemos estado recibiendo efectivos militares y, en teoría, es que con ello la delincuencia iría a la baja pero la realidad es que los números no están avalando ese mito, ya que realmente es un mito. Me parece que se recibieron como dos mil elementos más en estos días y si no me equivoco es como la tercera vez que re­cibimos efectivos y la cosa sigue bastante complicada”, mencionó.

El responsable de la fundación señaló que continúan las extorsiones, los secues­tros y los asesinatos. Además comentó que se debió aclarar por el gobierno que el secretario de Finanzas no generaba extorsiones, como algunos sectores lo habían señalado.

“Esto quiere decir que los grupos crimi­nales se están haciendo de diferentes mañas o estrategias para aprovecharse de las em­presas que están iniciando operaciones en el estado. Hace unos días se tuvo la presen­tación de políticas de incentivos a empresas pero si no se procura la seguridad es difícil que prospere la economía”, agregó.

Saúl Arellano añadió que la solicitud de renuncia del secretario es válida ya que si el funcionario público tiene que hacer una reflexión profunda, aunque el gober­nador del estado está obligado a analizar los resultados arrojados por el trabajo del secretario.

“Queda claro que ha sido carente el resultado, bastante nefasto. Creo que hasta por un tema de viabilidad política el gobernador debe poner atención a lo que sucede con uno de los elementos que le ha generado mayor rechazo en su administración. La reflexión sería para ambos pero el obligado a plantearlo de manera muy seria es el gobernador del estado”, finalizó.