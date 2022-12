Mi Jardín de Flores

Pobre Zacatecas, tan Lejos de la Seguridad y tan Cerca de los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Ricardo Monreal habla mucho, se sienta con todos, ya se sentó con Miguel Alonso la semana pasada, hoy resulta que él plantea que va a defender y que va a ser garante de que no se violente la Constitución, sobre todo el Artículo 41. En este contexto, al final Ricardo termina siendo Ricardo… yo creo que Ricardo será el gran perdedor de la elec­ción porque no tiene la confianza absoluta de nadie”: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 14 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contem­plar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Ciertísimo: Entre más Soldados, más se Crece el Narco

HOY, DON Saúl Arellano Cháidez, respon­sable de la Fundación Úrsulo Galván, en entre­vista con nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías, dijo una gran verdad: ‘Hemos estado recibiendo efectivos militares y, en teoría, es que con ello la delincuencia iría a la baja pero la realidad es que los números no están avalando ese mito, ya que realmente es un mito. Me parece que se recibieron como dos mil elementos más en estos días y si no me equivoco es como la tercera vez que recibimos efectivos y la cosa sigue bastante complicada’.

-CIERTÍSIMO, madre Teresa, tiene razón el Saúl Arellano, entre más soldados nos manda mi ‘cabecita de algodón’, más se crece el nar­co y hace un matadero de gente, que Diosito guarde la hora; esto ya lo habíamos comentado nosotros en este espacio-.

-YO INSISTO -toma la palabra don Rober­to-: mientras ‘El Rey David’ le siga haciendo al pendejo, la violencia, la inseguridad, las desapariciones forzadas, las extorsiones y los secuestros continuarán: lo que se necesita es inteligencia, no balazos ¡chingao!

“A VER: el ‘bobernador’ muy orondo dice que fueron capturados los asesinos del general José Silvestre Urzúa y de mi tocayo el Juez Roberto Elías y que lo hicieron gracias a una profunda investigación, ¿no?

-ES CORRECTO, también lo dijo el señor Fiscal y el señor secretario, y no dijeron que los hayan capturado en un enfrentamiento a bala­zos, sino mediante investigación; quedó claro-.

-PA’MÍ QUE los tres son ojetes, yo creo que el mismo narco se los entregó o les puso el dedo; todos los días acribillan a Juan Pueblo y a nadie detienen infraganti; además se ha de­mostrado que narcos y policías están amafiados ya que cuando van a matar a alguien, no hay un policía a cuadras a la redonda-.

-MUY CIERTO; ayer, por ejemplo, mataron a una joven mujer dentro de su propia casa, ubicada en la calle López Mateos, de la comu­nidad La Zacatecana, municipio de Guadalupe.

“LOS CRIMINALES llegaron a las 19:30 horas, echaron la puerta abajo, y frente a su familia acribillaron a la joven mujer, y salieron tranqui­lamente de la casa como si nada hubieran hecho.

EN FRESNILLO, un joven caminaba por la avenida Paseo del Mineral, colonia Barrio Alto, cuando un automóvil se detuvo, bajaron dos pistoleros y lo mataron a balazos.

EN LA Ciudad de Zacatecas, la capital del estado, asesinaron a dos personas: a una la masacraron en la calle Benemérito de las Américas, colonia Benito Juárez; a la otra la mataron cuando caminaba por la calle Flor de Loto, colonia Las Flores.

CUATRO ASESINATOS en menos de 24 horas y, como siempre sucede, no hubo detenidos.

LA CERECILLA del pastel es el robo vio­lento de vehículos por ‘RaTellos’ armados; ayer mismo a un hombre de 45 años, que manejaba su automóvil Kia Óptima con placas de Nuevo León, por la carretera Fresnillo-Estación de San José, a eso de las 12:20 del día, fue interceptado por ‘RaTellos’ armados que tripulaban dos ca­mionetas; lo amenazaron de muerte, por lo que les entregó las llaves y los ‘RaTellos ‘, se llevaron el carro, dejándolo a él a su suerte en la carretera.

NI EN los cuatro asesinatos, ni en el robo violento del Kia, hubo detenidos, la impuni­dad gobierna Zacatecas, ¿dónde quedaron las promesas de ‘El Rey David’, de regresarnos la tranquilidad y acabar con l impunidad? ¡Se burló de nuestra buena fe, así es de ojete!

David Monreal Debe de Renunciar: Diputado Laviada

-QUIEN NO quita el dedo del renglón es el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol, quien sin tapujos insiste en que don David Mon­real debe de pedir licencia para dejar la guber­natura, porque ‘Zacatecas es un estado inseguro, inestable, atrapado por los Malos Organizados’:

‘NOSOTROS –declaró don Enrique en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas– ya vemos y advertimos expresiones sociales espontáneas exigiendo la renuncia ya no del secretario sino del propio gobernador con mi­les de firmas. Por lo que yo vi son firmas reales, que más de 22 mil personas exijan la renuncia del gobernador es un cargo que le cobra la Seguridad Pública por su incapacidad, por su inoperancia y su indolencia para atender un asunto tan grave y tan delicado que todos los días se presenta:

‘EN TODOS los lugares donde yo participo, de trabajo o personales, existe un enorme temor y se respira el miedo en Zacatecas. La econo­mía, que antes era una economía en desarrollo, está estancada y con riesgo, producto de la inseguridad. Quizá en el único lugar donde no se percibe así es en Palacio de Gobierno, si es que aún acuden a trabajar ahí’.

-“‘EL DEIVIS’ no se va a ir por su propia voluntad -son miles de millones de pesos que están de por medio, además del poder y los grandes negocios-, sino por medio de un Juicio Político o Revocación de Mandato; si yo fuera el Laviada Cirerol ya anduviera gestionando en la Cámara de Diputados que le revocaran el mandato: no es posible que ni puedan echar fuera al inepto del Marín Marín que, como se ve, llegó a Zacatecas a vacacionar con todos los gastos pagados y un sueldo superior al de mi ‘cabecita de algodón’, no se vale-.

Confirman a Militares Prisión de 60 Años

-POBRE DE mi amado Zacatecas, tan cerca de los señores Monreal Ávila, y tan lejos de tener paz y tranquilidad.

“SIN EMBARGO la nota del día fue la ratificación de la sentencia de 60 años de prisión de los señores militares:

MARTÍN PÉREZ Reséndiz (Coronel retirado.

JOSÉ MANUEL Castañeda Hernández (Capitán)

VÍCTOR MANUEL González Aldrete (Teniente), y

JUAN ORDÓÑEZ Prado (subteniente)

CULPABLES de secuestrar y matar a siete civiles de Calera de Víctor Rosales; entre ellos dos menores de edad y una mujer; esto lo publicamos hoy miércoles en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

TODO INICIÓ el 7 de julio de 2015, cuando el Coronel Martín Pérez comandaba un batallón que participaba en el operativo ‘Fresnillo Seguro’ y ordenó mandar un convoy de cinco camionetas con 30 soldados al mando del capitán José Manuel Castañeda y otros oficiales a detener a un peligroso Malo Organizado que operaba en Calera.

TODO ESTABA en orden pues contaban con orden de cateo, y detuvieron a las siete personas que, sin embargo, no pusieron a disposición de las autoridades correspondien­tes, sino que las ultimaron: al teniente Víctor Manuel González le ganó el coraje o qué sé yo, justificando que los detenidos ‘no eran blancas palomitas, a uno de los soldados les mostró un video de civiles degollados, por los Malos Organizados.

-ESTO PRECISAMENTE es lo que mi ‘cabecita de algodón’, reprueba y prohíbe, las matazones de gente a manos de militares, si ya los habían detenido ¿por qué no los entregaron al Ministerio Público federal?, pero pues como usted dice, madre Teresa, les ganó el coraje o vaya usted a saber si no fue otra cosa-.

-A VER: nosotros comentamos este caso el domingo 28 de octubre de 2018:

Justicia: 60 Años de Cárcel a Militares Asesinos

“SENTENCIA EJEMPLAR: hoy domingo -inició don Roberto- nos enteramos -claro, por nuestro Diario Página 24 Zacatecas- que cuatro militares fueron sentenciados a 60 años de pri­sión por desaparición de personas y homicidio, lo cual me dio mucho gusto porque no debe haber crimen sin castigo.

-POBRES, 60 años presos. Arruinaron sus vidas, don Roberto, y las de sus familias en un arranque de ceguera y prepotencia criminal. Ojalá y se arrepientan porque todavía les falta el castigo de Dios pues violaron el Quinto Mandamiento de su Ley: “No Matarás”, y ellos mataron siete veces. Dios tenga misericordia de sus almas-.

-Y POR QUÉ habrá de tener misericordia si fueron despiadados con esa gente; no tenían por­que torturarla y matarla. Para eso están las leyes-.

-SE DEJARON llevar por el coraje y porque creyeron que por su condiciones de militares la impunidad los protegería. No fue así y tendrán que pasar 60 años tras las rejas: ¿cuántos saldrán vivos de prisión?-.

-MUY DIFÍCILMENTE saldrán vivos de las sombras. Yo digo que Dios tenga misericor­dia de ellos porque sí se arrepienten sincera­mente podrán lograr su perdón. Dios es amor-.

-SÍ MADRE Teresa, Dios es amor pero hay crímenes que deben castigarse con todo rigor. Y estos siete asesinatos son de esos-.

-ESTOY DE acuerdo con usted doña Pe­tra. El coronel Martín Pérez Reséndiz actúo de manera criminal y él y sus secuaces ya están pagando lo que hicieron. Me llama la atención la rapidez con que actuaron pues los hechos se cometieron la madrugada del 7 de julio y el 20 de julio los acusados ya estaban en una cárcel de Jalisco luego de que entre los días 16 y 17 de julio hallaron los cadáveres de las víctimas-.

-BUENO, EN mis archivos encontré la si­guiente nota de los reporteros de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicada el martes 21 de julio de 2015, ¿se las leo?-.

“SÍ MADRE Teresa”, dicen doña Petra y don Roberto al unísono-.

-COMIENZO PUES:

“MANDAN A la cárcel militar al coronel Martín Pérez Reséndiz. Desde hace dos años estaba al frente de cuatrocientos soldados.

FRESNILLO, ZAC.- Personal de la Procu­raduría de Justicia Militar arrestó a Martín Pérez Reséndiz, coronel del 97 Batallón de Infantería, así como a tres castrenses más, por ser los pre­suntos responsables de la desaparición de siete personas, el pasado 7 de julio, en el municipio de Calera de Víctor Rosales.

LOS EFECTIVOS castrenses fueron lleva­dos al municipio de Guadalupe, en la sede de la Onceava Zona Militar, después al aeropuerto internacional Leobardo C. Ruiz, desde donde fueron llevados a la Ciudad de México y des­pués a una cárcel militar en el estado de Jalisco.

LOS JÓVENES desaparecidos, dos mujeres y cinco hombres, fueron sustraídos de sus casas en la fecha en mención, por la madrugada.

SEGÚN DATOS de los familiares, los militares, uniformados, buscaban armas y drogas. Al darse cuenta de que una de las per­sonas se trataba de un ex militar, quien estaba en el 97 Batallón, el coronel dio instrucciones de llevárselos sin dar mayores explicaciones.

LOS ALLEGADOS a los desaparecidos, desde el sábado, acudieron a diversas corpora­ciones policiacas a dar a conocer lo ocurrido; sin embargo, al momento que decían que fueron los militares los que se los llevaron, sin argu­mentos sólidos, las corporaciones no hicieron caso argumentando que los soldados tienen sus propias investigaciones y ellos no se meten.

LOS FAMILIARES de los desaparecidos acudieron a los medios de comunicación loca­les. Dieron varias entrevistas para dar a conocer que los militares llegaron a sus casas y, con lujo de violencia, se los llevaron, a pesar de que les dijeron que todos se dedicaban a la agricultura.

EL DOMINGO pasado, un grupo de regidores del Partido Revolucionario Institu­cional (PRI) del ayuntamiento de Fresnillo, así como la síndico Leticia Casillas Hernández, acudieron a las instalaciones del 97 Batallón de Infantería, con pancartas, a manifestarse a favor del coronel, como si supieran que lo iban arrestar. Alguien los envió. Nunca había ocurrido algo similar, que el gobierno municipal defendiera a los militares.

LOS REGIDORES llevaban pancartas y pidieron el apoyo de algunos amigos y traba­jadores del municipio, para que se viera más masivo el acto. Pidieron que los acompañaran mujeres con niños.

ESE MISMO día, el general Antelmo Rojas Yáñez de la Onceava Zona Militar, jefe directo del coronel, dijo a los regidores Adriana Vázquez García, Héctor Pavón Campos y Gui­llermo Guerrero Viramontes, que no se metería a nadie a la cárcel, sólo se estaba haciendo una investigación a fondo, porque se había presen­tado una denuncia en contra de los militares del 97 Batallón de Infantería.

MÁS TARDE se reconoció que militares es­tuvieron involucrados en la desaparición de siete jóvenes en el municipio de Calera, el 7 de julio, de los cuales, al menos cuatro, fueron encontrados días después muertos, con un tiro en la nuca.

DEBIDO A que se identificaron indicios de una probable participación militar, la Procura­duría de Justicia Militar remitirá el desglose de la averiguación iniciada por este caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió que es la primera interesada en que se sancione a aquellos elementos que actúen fuera de la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión.

HASTA EL momento, los cuerpos de cuatro de los jóvenes desaparecidos ya fueron identifi­cados por familiares, tras ser localizados en una casa en construcción en el municipio de Jerez, asesinados con un tiro en la nuca.

LA PGR y la Procuraduría General de Jus­ticia del Estado (PGJE) realizan las pruebas de perfil genético para confirmar su identidad.

OTROS TRES cuerpos fueron hallados la tarde del sábado, en otra comunidad de Jerez, de nombre “Naranjos”.

SIN EMBARGO, familiares de los jóvenes no pudieron verlos en el Servicio Médico Fo­rense, ni siquiera mediante fotografías. Se les pidió presentarse hasta el lunes para efectuar la toma de muestras de ADN para proceder a la comparación de identidad.

“SOLAMENTE NOS preguntaron datos de ellos, como tatuajes o señas. Nos aseguraron que eran, pero nos los vimos. Tampoco nos quisieron mostrar fotos. Aunque de las otras cuatro personas sí les enseñaron fotografías a sus familiares”, aseguró la hermana de uno de los desaparecidos.

MIENTRAS, LOS familiares esperaban, todo el domingo, en el Ministerio Público de este municipio, para saber algo más sobre los últimos tres cuerpos localizados. Alrededor de 80 personas acudieron a las puertas de las instalaciones del 97 Batallón de Infantería, en una manifestación de apoyo, “para pedir que no se vaya el Ejército, siendo el grupo que llevaron los regidores del PRI”.

DESDE UN principio ésto fue denuncia­do públicamente por los familiares, quienes incluso mencionaron al coronel Martín Pérez Reséndiz como quien encabezó el supuesto operativo, bajo el cual los soldados ingresaron a la vivienda en Calera y se llevaron a los siete jóvenes, entre ellos un exmilitar que había formado parte del mismo batallón.

SE INFORMÓ que la Procuraduría mi­litar “mantiene estrecha coordinación (con la PGR), al igual que con la Procuraduría General de Justicia del Estado”, señala el co­municado de la Sedena, mismo que expresa el compromiso de cooperar con las instancias, “a fin de que se esclarezcan los hechos”.

ADEMÁS “REITERA su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizando que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes”.

Llegada del Coronel

NADIE IBA imaginar que el coronel Martín Reséndiz estuviera en la cárcel militar, a más de dos años de estar al frente de más de 400 soldados.

EL 7 DE septiembre de 2012, el campo militar se puso en marcha, ubicado en la auto­pista Zacatecas-Ciudad Juárez, en la localidad de Plateros, a poco más de 25 kilómetros de la capital del estado.

CON UNA inversión total de 267 millones de pesos, se construyeron las instalaciones que integran un complejo habitacional para los soldados y sus familias.

GUILLERMO GALVÁN Galván, titular de la Sedena en esa fecha, destacó en el evento inaugural, el anhelo de los mexicanos de recu­perar el ambiente de paz social trastocado por la inseguridad.

LAS BANDAS criminales, en la búsqueda y mantenimiento de sus mercados, alegó, no sólo se concretan a controlar las rutas, sino ciudades y regiones enteras del territorio nacional.

DERIVADO DE ello, se desató una escalada de violencia, cuyo objetivo eran neutralizar a la autoridad y diversificar las actividades ilí­citas como el secuestro, extorsión y cobro del derecho de piso.

MIL 638 elementos del Ejército Mexicano se encuentran repartidos en el estado de Zacatecas, con la tarea de combatir al narco.

EN AQUEL entonces, el gobernador Miguel Alonso Reyes reconoció que “Zacatecas se en­cuentra en un punto neurálgico del país”, pues por la entidad pasan importantes vías de comu­nicación que entrelazan al territorio nacional.

“ÉSTO PROPICIA oportunidades para el desarrollo de la región centro-norte del país. Pero también representa para los grupos delincuenciales, la oportunidad de apropiarse de rutas para el transporte de estupefacientes hacia el norte, lo que provoca enfrentamientos entre ellos por el control de áreas”, agregó.

EL MUNICIPIO, desde la puesta en marcha del campus militar, ha tenido problemas con el tema de la inseguridad, por la presencia de células del narco.

CABE SEÑALAR que la presencia de los soldados no generó que los criminales cesaran sus acciones.

HASTA AQUÍ la nota de Página 24 Zacatecas publicada ese martes 21 de julio de 2015-.

-PUES EL Ejército Mexicano ha dado un buen paso en contra de la impunidad. Ahora falta que su Góber Precioso se ponga las pilas y le exija a su Fiscal, por muy “autónomo” que sea, que cese la impunidad y ya consigne ante el juez al criminal John William Casara Luna alias “El Comandante Colombiano”, por el cobarde asesinato del jovencito de 18 años de edad Iván Espino Colunga-.

-SÍ, QUE no se le olvide que ya son otros tiempos. Que recuerde aquel viejo refrán de “tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata-.

“PUES así fueron las cosas: todo por hacer justicia con sus propias manos, cuando, reite­ro, lo más fácil era ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal”.

-ESTÁN muertos en vida, combatían a los criminales, y criminales se volvieron ellos mismos-

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.