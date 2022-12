Aumento en Presupuesto de Seguridad no Será Suficiente Para Atender el Problema: González

“Hace Falta Capacitación y Equipo”, Dice el Diputado

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Za­catecas, David González Hernández, diputado local por el PRI, refirió que la sociedad en general se debe sumar por la defe nsa de un presupuesto que contemple los problemas de inseguridad y violencia. Dijo que la intención de au­mentar los recursos para el próximo año deberá tomar en cuenta las aristas del tema, para también apoyar la prevención del delito y otros de atención a grupos vulnerables, entre otros.

Calificó como urgente que las insti­tuciones retomen el control del estado ante los recientes hechos delictivos que impactó en la percepción de inse­guridad y repercutió en la economía y desarrollo del estado en general. Por lo que se sumó al llamado al consenso entre diversos poderes para buscar soluciones.

“Sí hay un aumento para el tema de se­guridad, incluso nos hablan de la posible contratación de más de 100 policías para las corporaciones, entonces en ese tema el presupuesto sí crece. Pero hay que se­ñalar que francamente no es suficiente, hace falta equipo, capacitaciones, entre otros. No sólo para el aspecto de segu­ridad sino también de impartición de justicia; no es suficiente porque se puede hablar de un aumento, pero recuperarán sólo el recorte que han tenido, pero esto en lo que compete a las dependencias”.

“Pero la verdad no es suficiente porque el tema de inseguridad en Zacatecas está rebasado, consideramos por la percep­ción; lo hemos vivido por la reacción de eventos criminales. Ahora nos toca a los diputados darles un poco más a estas dependencias. Sobre todo para el tema que nos ocupa para mandar un fondo a los municipios, sobre todo a los que están viviendo estos índices de insegu­ridad más altos, con más relevancia los desplazados. Recientemente pedimos se aplicara la Ley de Desplazamiento Forzado Interno, donde existe un fondo que atendería a estas personas. Por lo que este concepto se debería ver en el presupuesto.

Sobre los sectores sociales y los gru­pos vulnerables, resaltó que hay áreas como el Instituto de la Juventud que alcanzó un aumento considerable para que se aplique a programas y proyec­tos, pues este año sólo tuvo para pagar nómina. Otro tema que resaltó, fue que posiblemente no habrá incremento para las áreas de prevención del delito.