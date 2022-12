El Issstezac se Declara en Quiebra Técnica: Sánchez

“Urge una Nueva Ley, Sino en Seis Meses Muere”, Sentencia

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, José Ignacio Sánchez González, director del Issstezac, informó que el instituto se encuentra en quiebra técnica, por lo que resaltó como urgente la creación de una nueva ley para evitar la desaparición del organismo.

El director advirtió que de no modificarse la ley a la brevedad, el instituto estaría en funciones únicamente durante seis meses más pues, recalcó, esta es la razón de las ausencias de pago de nóminas a 696 traba­jadores y 4 mil 600 jubilados.

Debido a ello, explicó que es necesario generar condiciones financieras que favo­rezcan al instituto, pues, de no resolver la problemática, la liquidación de este costaría más de 47 mil millones de pesos.

Dijo que está cifra supera al presu­puesto anual para todo el estado de Zacatecas, el cual es de 35 mil millones de pesos.

Declaró que la reforma a la Ley del Issste­zac del 2010, fue pensada para ser efectiva únicamente durante seis años con viabilidad económica, lo que finalmente fue perjudicial para el sistema de pensiones.

Sánchez González explicó que la proble­mática financiera del instituto existe desde el 6 de octubre del 2021, fecha en que asumió el cargo de director a la fecha actual cuya insuficiencia de recursos ascendía a 5 mi­llones 554 mil 983.70 pesos.

Expuso que, desde entonces, la primera problemática detectada fue la ausencia de pago de pensiones desde septiembre de 2021, además del nulo pago de nóminas al personal del instituto, que correspondían a los dos quincenas del mes de septiembre de 2021, que en suma importaban 91 millones 539 pesos.

“A esa fecha del 6 de octubre, nos dejaron en banco 78 millones 919 mil 571 pesos, el común denominador desde que yo recibí la administración del Issstezac, ha sido la insuficiencia de recursos”, comentó.

Aseveró que hasta el momento el instituto no ha dejado de pagar la nómina mensual de pensiones, por lo que, dijo que el día de hoy 15 de diciembre se pagará la nómina de pensiones en tiempo y forma.

Sin embargo, recordó que la problemática financiera del instituto, además de pen­sionados, ya comienza a afectar a los 696 trabajadores, por lo que, únicamente será completado el pago razonable de la nómina este 15 de diciembre.

“Yo me comprometo, una vez que pague­mos la nómina del día 15, demostrarles con una certificación bancaria de lo que queda después de pagar la nómina, y que de ahí me digan si ajusta el Issstezac o no, a pagar aguinaldos”, concluyó.