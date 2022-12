Mi Jardín de Flores

El Cobarde Asesinato de “Zapatita”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Sí hay un aumento para el tema de seguridad, incluso nos hablan de la posible contratación de más de 100 policías para las corporaciones, entonces en ese tema el presupuesto sí crece. Pero hay que señalar que francamente no es suficiente, hace falta equipo, capacitaciones, entre otros. No sólo para el aspecto de seguridad sino también de impartición de Justicia”: David González Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 15 de diciembre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Se Espera una Multitudinaria Manifestación

“HEMOS VENIDO señalando con información fidedigna de los miles de asesinatos ocurridos durante los ‘desgobiernos’ de Alejandro Tello Cristerna (cinco años) y de David Monreal Ávila, que lleva tres años, tres meses, tres días en el poder exactamente.

“PERO HOY le tocó a un chavo muy querido, 100 por ciento de izquierda que militaba en Morena, un verdadero luchador social: José Francisco Zapata Alvarado, mejor conocido como “Zapatita”; así lo llamaban de cariño.

“DICEN QUE lo mataron fortuitamente porque quedó en medio de una balacera, cuando estaba cambiando una Chapa de su casa, en la capital del estado.

“NO, NI madres. A mí no me la pegan, ¿cuál pinche fuego cruzado? Me dicen mis fuentes que el ataque contra “Zapatita” fue directo, iban por él.

“ERA FAN de la Dra. Claudia Sheimbaun, y estaba muy metido en su proyecto, le apostaba a ella, no sólo para candidata de Morena, sino para ganar la Presidencia de la República.

SU COBARDE asesinato está levantando mucha ámpula, y uno de los primeros en protestar fue Luis Medina Lizalde, el popular “Oso”:

“QUERIDOS COMPAÑEROS y compañeras -escribió en su facebook-, con mucho pesar les notifico que el El Cobarde Asesinato de “Zapatita” joven Francisco Zapata, nuestro entrañable activista miembro de este grupo, perdió la vida al quedar atrapado enmedio de una balacera cuando estaba cambiando una chapa en compañía de un amigo. La muerte de Zapatita cómo lo conocíamos todos, es muy dolorosa y desde aquí le expresamos todo nuestro apoyo a su hermano Javier y a toda la familia de luchadores encabezada por el doctor Zapata, padre de nuestro entrañable compañero y amigo”.

-CONMOVEDOR MENSAJE de ‘El Oso’ -toma la palabra doña Petrapero son muchísimos los que lamentan su asesinato, yo también dudo que haya quedado atrapado en un fuego cruzado, el FrancIsco José Murillo Ruiseco debe de investigar a fondo ese asesinato-.

-¡DIOS DE mi Vida!, ¡cuánta sangre inocente derramada!, no sé qué esté pensando don David, pero debe de hacer un auto examen de conciencia: cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho o irse a su rancho a ordeñar vacas y sembrar maíz y frijol y, por qué no, echarse tranquilamente sus copitas que tanto le gustan-.

-PUES AHORITITA me estoy enterando que están organizando una manifestación, para exigir justicia y, la verdad, no me gustaría estar en los zapatos del Fiscal Murillo Ruiseco, y menos en los de ‘El Rey David’, a quien ya le comienzan a decir ‘El Gobernador Muerte’, por tantos asesinatos que han ocurrido en lo que va de su sexenio: alrededor de dos mil vidas arrancadas violentamente.

“Y TODOS los días, todos los días, ocurren asesinatos al por mayor, pues el narco está crecido, imparable, indomable e impune.

“HOY MISMO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas Pública que en Calera de Víctor Rosales, tiraron el cadáver de un hombres que previamente habían secuestrado y torturado. Su cuerpo fue hallado al filo de las 7:00 de la mañana, a un costado de la carretera estatal que conduce a la comunidad de Río Frío.

“POR SUPUESTO, no hay detenidos.

“EN GUADALUPE, a un lado de la carretera estatal 175 de Santa Mónica- Zóquite, a la altura de San Francisco, fue arrojado otro cadáver con huellas de tortura; al hombre previamente lo habían secuestrado. El narco cada vez es más cruel, pues no solamente les pegan un plomazo y listo. No, los secuestran, los torturan de la manera más cruel y luego los cosen a balazos.

“NO, EN este otro asesinato no hubo detenidos.

“OTRO ASESINATO más -al menos, pues ya sabemos que muchos los ocultan-, sucedió en la calle De la Santa Cruz, en la comunidad de Zóquite. El hombre fue acribillado y murió al instante.

“NO, TAMPOCO hay detenidos.

“EN JEREZ, dos policías que andaban patrullando por la carretera de terracería que conduce a El Cargadero, fueron baleados: uno en una pierna, el otro con una esquirla en un ojo.

“AFORTUNADAMENTE AMBOS se recuperan satisfactoriamente.

NO, TAMPOCO hubo detenidos.

-YA NI nos extraña, la verdad -dice doña Petra-, nunca detienen a nadie, pero sí llenan las cárceles con chivos expiatorios y raterillos o narquillos de poca monta-.

Confirman la Vinculación a Proceso de los Asesinos del Juez Roberto Elías

HOY QUE estaba escuchando la mañanera, confirmaron la vinculación a proceso de los asesinos materiales e intelectuales del Juez Roberto Elías:

‘SOBRE EL caso del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien fuera asesinado en el municipio de Guadalupe el pasado 3 de diciembre, informamos que ya fueron detenidos dos de los coautores materiales, se trata de Leopoldo Ismael ‘N’ y José Julián ‘N’. Y también se les ejecutó en reclusión esta orden de aprehensión contra los autores intelectuales, se trata de dos hermanos, Marco Antonio ‘N’ y Fernando ‘N’; los cuatro ya están vinculados a proceso’.

-OJALÁ Y así fueran de “rápidos y efectivos” en todos los casos; el que le mandó un recadito al Fiscal Murillo, es el alcalde Jorge Miranda Castro, quien le pide celeridad en los casos de los cinco de sus policías asesinados; así como lo hizo con los que mataron a mi tocayo-.

-MMM… “EL Pelón Murillo” sólo actúa cuando las víctimas son importantes, es fiscal de consigna y de ‘chivos expiatorios ‘-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.