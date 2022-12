La Ruptura de Ricardo Monreal y Morena se Veía Venir: Jehú Salas

“No veo al PRI Impulsando a Ricardo”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local Jehú Salas Dávila, comentó a Página 24 Zacatecas que es evidente el distanciamiento que se ha generado entre el senador de la república, Ricardo Monreal Ávila, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a raíz de la pretensión de senador de ser él el candidato de Morena a suceder a AMLO.

“El día de miércoles se materializó lo que el senador había anunciado, un voto en contra del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral del Presidente López Obrador, y va a ser interesante. Zacatecas es fiel testigo de los grupos, de las varias “morenas” que están operando en Zacatecas, el senador será una pieza fundamental y veo en Morena a candidatos con pocos reconocimientos. El senador tiene una trayectoria importante, creo que será un escenario político interesante”, mencionó.

El legislador aseguró que Ricardo Monreal ha sido un hombre que ha aprendido muy bien en sus años de vida política, convirtiéndolo en un hombre experimentado, y esa posible ruptura es parte de un movimiento que fue anticipado por muchas personas en la vida política del senador.

“Creo que, como lo ha dicho Ricardo, ha sido un hombre que ha estado contracorriente y yo espero que, por el bien de Zacatecas, sea algo positivo para nosotros. Su carrera aún no ha terminado, no olvidemos que ha pasado por diversos partidos y es un hombre que se adapta, en voz de ellos mismos no son hombres de partidos son hombres de movimientos, así se han clasificado”, añadió.

Finalmente el legislador consideró como difícil que Ricardo Monreal tenga un lugar en el PRI ya que hay militancia que aún se siente agraviada por el senador, cuando renunció al tricolor y ganó la gubernatura por el PRD.

“La política es un tema de conciliación, de coincidencia en el interés político y es un tema que tendrá que definirse a nivel nacional. Yo veo que es un tema complicado que pueda darse en Zacatecas pero todo es posible, aunque no veo al PRI impulsando esa opción”, finalizó.